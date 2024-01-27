FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1185 постов • 258 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
"Пытался задерживать дыхание и вырывался": в США провели первую казнь преступника с использованием азота

"Пытался задерживать дыхание и вырывался": в США провели первую казнь преступника с использованием азота

Автор:
27 января 2024 09:31
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   алабама   высшая мера наказания   казнь   преступление и наказание   преступник   удушение азотом   
10244
4
1

Духовный наставник осуждённого, который присутствовал при экзекуции, заявил, что это была самая ужасная вещь, которую он когда-либо видел.

58-летний Кеннет Смит был приговорён к высшей мере наказания за убийство жены пастора в 1988 г. Два года назад его уже пытались казнить, но что-то пошло не так (не смогли найти вену для смертельной инъекции) и приговор отложили. А недавно появилась информация, что Смиту предстоит стать в своём роде первопроходцем - на преступнике решили испробовать новый вид казни.


Суть метода такова: осуждённый вдыхает воздух, который постепенно замещается на чистый азот. В результате человек теряет сознание и погибает.


В теории всё было гладко, но на практике оказалось, что смерть наступает не слишком быстро, как предполагалось, и агония умирающего ужасна. А уж что ощущает при этом тот, кого пытаются лишить жизни, и вовсе доподлинно неизвестно. Но даже со стороны казнь не выглядит гуманной, вопреки заверениям сторонников этого метода.


По крайней мере, так считает духовный наставник Смита, которому довелось присутствовать на казни 26 января. Джефф Худ подтвердил, что вопреки прогнозам генпрокурора, который обещал, что во время этой казни осуждённый уже через несколько секунд потеряет сознание, а затем через несколько минут умрёт, ничего подобного не произошло. “Мы не видели, чтобы кто-то потерял сознание за 30 секунд. То, что мы видели, было минутами борьбы человека за свою жизнь”, - сказал Худ, присутствовавший на казни.

А вот генпрокурор Алабамы Стив Маршалл напротив считает, что этот новый метод реально эффективен и гуманен, а прогнозы активистов СМИ и протестующих были "спекулятивными".


Он сообщил, что осужденный за убийство американец пытался задерживать дыхание и вырывался во время казни. Видимо, если бы не эти инстинктивные действия борьбы за жизнь, всё прошло бы более гладко.


Комиссар департамента исправительных учреждений Алабамы Джон Хэмм завил, что азот поступал в организм Кеннета Смита около 15 минут, потом у него началась агония.В общем и целом казнь длилась около 30 минут.


Ранее адвокаты Кеннета Смита заявляли, что метод отличается жестокостью , а власти штата используют Смита как «испытуемого». Попытка опротестовать меру в Верховном суде Штатов закончилась неудачей. Теперь, похоже, этот вид казни может стать одним из основных - по крайней мере, в тех трёх штатах США, где он закреплен законодательно: Алабаме, Миссисипи и Оклахоме ( в двух последних штатах метод пока ни разу его не применяли).


Однако адвокаты Смита намереваются добиваться отказа штата Алабама от умерщвления азотом. “Штат пообещал миру самый гуманный метод казни, известный человеку. Вместо этого мистер Смит корчился и бился в судорогах перед смертью. Больше никаких казней этим методом проводиться не должно, пока события этого вечера не будут рассмотрены независимым органом ”, - говорится в заявлении помощника федерального защитника Джона Паломби.


А губернатор Алабамы. Кей Айви заявила, что казнь за заказное убийство 45-летней Элизабет Сеннет, совершённое т в 1988 году, была справедливой “Спустя 30 лет мистер Смит ответил за свои ужасные преступления. Я молюсь, чтобы семья Элизабет Сеннетт обрела покой после всех этих лет", - говорится в заявлении Айви.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Видео   алабама   высшая мера наказания   казнь   преступление и наказание   преступник   удушение азотом   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
88  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
котегRUS 12 часов назад
американцы - хуже фашистов...
вернее - они и есть родители фашистов..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
Извращенцы, можно было закончить все выстрелом в затылок в коридоре, внезапно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Андрей Час назад
Высшая мера наказания должна быть, но застрелите и всё, что за фашистские испытания
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
alex9845 Час назад
А какая смерть должна быть подобным нелюдям? Возлежать на мягких перинах в окружении прекрасных дев и сладко засыпать под звуки арфы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
94k
EricDimon Час назад
Нормальная казнь для убийцы. Пусть испытает все то , что испытывала жертва.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
38k
Барклай 2 часа назад
А что не на черном испытали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Толян 2 часа назад
как можно жалеть убийц?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
а что тупо пулю в затылок слабо ? ссыкуны...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
666
Хог 5 часов назад
только дикие, зомбированные существа будут топить за гуманность в казни убийцы
казнь изначально была показательной мерой, очень, очень жестокой
что бы предотвращать преступления, а не то, что сейчас у этих толерантных выродков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр 5 часов назад
Я этих лицемерных придурков никак понять не могу, они вроде как человека убить собираются, но сопли жуют, вроде хотят безболезненно, а вроде придумывают такую херь, что Менгеле в гробу сальтухи крутит, что сам не догадался на такие эксперименты.... Иными словами, кому они лапшу на уши вещают? Бабло отмывают, вот и всё.

Ну типа, 100% есть люди, которые скажут, что смерть через клизму с битым стеклом и перцем, недостаточно жесткое наказание, а кто то в обморок упадет от мысли пускания пули в затылок, хотя что то мне подсказывает, это не тоже самое что электрический стул по ощущениям (электрики, забивающие болт на ТБ, поддержите меня).

Вам шашечки или ехать? Вешайте их или стреляйте, в чём проблема?

Ах, вы не хотите моральных страданий палачей, которые будут исполнять приговор?

Короче, вот план: берете двух смертников(или 3-5, неважно) всем раздаёте по шилу и говорите, что из этой камеры выйдет только один. Они как швейные машинки будут друг друга шпиговать в попытках убить(это же не ножом горло перерезать, тут поработать придется), больно, неприятно, обидно за дырявую печень(а то и жопу) - выживший по любому выскочит дырявым инвалидом, ему менять меру пресечения, с казни на пожизненное. А? Каеф?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
911
Jlav 6 часов назад
Если уж на то пошло то, почему бы не давать смертельную дозу снотворного? оО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Иван Иваныч 6 часов назад
Женщина, которую он убил за $1000, мучалась еще дольше. Поэтому собаке собачья смерть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
972
КиriIL 6 часов назад
Дикари!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Igor Grishaev 6 часов назад
Ну и садисты в этой Алабаме. Почему не Циклон-Б, как было у немцев?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex 6 часов назад
Интересно, а если бы этот духовный наставник осуждённого, видел предсмертные агонии женщины, которую убил осуждённый, что бы он сказал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
788
AlexWoyz 7 часов назад
садисты грёбаные!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Трям 7 часов назад
А где видос процесса?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
РАТНИК 7 часов назад
Усыпить и в крематорий. И не надо заморачиваться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Опиум для народа 8 часов назад
Ублюдок помер мучительной смертью, "бать какое горе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
turyst 8 часов назад
Хм... Вот не пойму.
Хотят казнь без мучений, так ввести ему наркоты какой сверхпередоз.
Он "с улыбкой на устах" и помрёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73
Аврашалом Маркович 8 часов назад
Ну что поделать - практически все медицинские препараты были испытаны на людях и было множество фатальных результатов. Так неужели их лучше испытывать обычных людях, чем на приговоренных к смерти? Смертники лучше всех подходят для испытаний средств казни.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 33 комментария (из 53)
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

214881



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Террористку Дарью Трепову* приговорили к 27 годам колонии
Террористку Дарью Трепову* приговорили к 27 годам колонии
Русское Устье — одно из самых уникальных сёл России
Русское Устье — одно из самых уникальных сёл России
Набирающие популярность в сообществах
Хищная пиявка с острова Борнео
Хищная пиявка с острова Борнео
ФотоВсячина
ФотоВсячина
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня
Безболезненная альтернатива уколам. Для тех, кто боится их как огня
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о составлении договоров

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#полиция#факты#ДТП#позитив#Автовсячина#Мемы#подборка
#животные#Прикол#автомир#забавно#аварии#интересно#США#история#шоу бизнес#природа
#Юмор#машина#в мире#Разное#интересное#милота#авто аварии#вор#улыбнуло#кот
Свобода от комиссий за переводы и платежи Свобода от комиссий за переводы и платежи В США решили опробовать новый вид казни заключённых В США решили опробовать новый вид казни заключённых Женщину задержали за мастурбацию на общественном пляже Женщину задержали за мастурбацию на общественном пляже Американец испугался обыска и умудрился запихнуть пистолет в пятую точку Американец испугался обыска и умудрился запихнуть пистолет в пятую точку Бывший спецназовец избил пожилого соседа — и отделался штрафом Бывший спецназовец избил пожилого соседа — и отделался штрафом Угонщик "впечатал" владельца автомобиля в кирпичную стену Угонщик "впечатал" владельца автомобиля в кирпичную стену

На что жалуетесь?

Вернуться