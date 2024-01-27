"Пытался задерживать дыхание и вырывался": в США провели первую казнь преступника с использованием азота

В теории всё было гладко, но на практике оказалось, что смерть наступает не слишком быстро, как предполагалось, и агония умирающего ужасна. А уж что ощущает при этом тот, кого пытаются лишить жизни, и вовсе доподлинно неизвестно. Но даже со стороны казнь не выглядит гуманной, вопреки заверениям сторонников этого метода.

По крайней мере, так считает духовный наставник Смита, которому довелось присутствовать на казни 26 января. Джефф Худ подтвердил, что вопреки прогнозам генпрокурора, который обещал, что во время этой казни осуждённый уже через несколько секунд потеряет сознание, а затем через несколько минут умрёт, ничего подобного не произошло. “Мы не видели, чтобы кто-то потерял сознание за 30 секунд. То, что мы видели, было минутами борьбы человека за свою жизнь”, - сказал Худ, присутствовавший на казни.



А вот генпрокурор Алабамы Стив Маршалл напротив считает, что этот новый метод реально эффективен и гуманен, а прогнозы активистов СМИ и протестующих были "спекулятивными".



