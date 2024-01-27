"Пытался задерживать дыхание и вырывался": в США провели первую казнь преступника с использованием азота

Духовный наставник осуждённого, который присутствовал при экзекуции, заявил, что это была самая ужасная вещь, которую он когда-либо видел.
58-летний Кеннет Смит был приговорён к высшей мере наказания за убийство жены пастора в 1988 г. Два года назад его уже пытались казнить, но что-то пошло не так (не смогли найти вену для смертельной инъекции) и приговор отложили. А недавно появилась информация, что Смиту предстоит стать в своём роде первопроходцем - на преступнике решили испробовать новый вид казни.
Суть метода такова: осуждённый вдыхает воздух, который постепенно замещается на чистый азот. В результате человек теряет сознание и погибает.
В теории всё было гладко, но на практике оказалось, что смерть наступает не слишком быстро, как предполагалось, и агония умирающего ужасна. А уж что ощущает при этом тот, кого пытаются лишить жизни, и вовсе доподлинно неизвестно. Но даже со стороны казнь не выглядит гуманной, вопреки заверениям сторонников этого метода.
По крайней мере, так считает духовный наставник Смита, которому довелось присутствовать на казни 26 января. Джефф Худ подтвердил, что вопреки прогнозам генпрокурора, который обещал, что во время этой казни осуждённый уже через несколько секунд потеряет сознание, а затем через несколько минут умрёт, ничего подобного не произошло. “Мы не видели, чтобы кто-то потерял сознание за 30 секунд. То, что мы видели, было минутами борьбы человека за свою жизнь”, - сказал Худ, присутствовавший на казни.
А вот генпрокурор Алабамы Стив Маршалл напротив считает, что этот новый метод реально эффективен и гуманен, а прогнозы активистов СМИ и протестующих были "спекулятивными".
Он сообщил, что осужденный за убийство американец пытался задерживать дыхание и вырывался во время казни. Видимо, если бы не эти инстинктивные действия борьбы за жизнь, всё прошло бы более гладко.
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Комиссар департамента исправительных учреждений Алабамы Джон Хэмм завил, что азот поступал в организм Кеннета Смита около 15 минут, потом у него началась агония.В общем и целом казнь длилась около 30 минут.
Ранее адвокаты Кеннета Смита заявляли, что метод отличается жестокостью , а власти штата используют Смита как «испытуемого». Попытка опротестовать меру в Верховном суде Штатов закончилась неудачей. Теперь, похоже, этот вид казни может стать одним из основных - по крайней мере, в тех трёх штатах США, где он закреплен законодательно: Алабаме, Миссисипи и Оклахоме ( в двух последних штатах метод пока ни разу его не применяли).
Однако адвокаты Смита намереваются добиваться отказа штата Алабама от умерщвления азотом. “Штат пообещал миру самый гуманный метод казни, известный человеку. Вместо этого мистер Смит корчился и бился в судорогах перед смертью. Больше никаких казней этим методом проводиться не должно, пока события этого вечера не будут рассмотрены независимым органом ”, - говорится в заявлении помощника федерального защитника Джона Паломби.
А губернатор Алабамы. Кей Айви заявила, что казнь за заказное убийство 45-летней Элизабет Сеннет, совершённое т в 1988 году, была справедливой “Спустя 30 лет мистер Смит ответил за свои ужасные преступления. Я молюсь, чтобы семья Элизабет Сеннетт обрела покой после всех этих лет", - говорится в заявлении Айви.
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вернее - они и есть родители фашистов..
Получается что разница между вами только лишь в том, что он убил человека, а ты мечтаешь убить человека, и чтобы он при этом обязательно мучился! В итоге, приходим к единственному выходу, что ты - ещё больший отморозок чем он!
казнь изначально была показательной мерой, очень, очень жестокой
что бы предотвращать преступления, а не то, что сейчас у этих толерантных выродков
Ну типа, 100% есть люди, которые скажут, что смерть через клизму с битым стеклом и перцем, недостаточно жесткое наказание, а кто то в обморок упадет от мысли пускания пули в затылок, хотя что то мне подсказывает, это не тоже самое что электрический стул по ощущениям (электрики, забивающие болт на ТБ, поддержите меня).
Вам шашечки или ехать? Вешайте их или стреляйте, в чём проблема?
Ах, вы не хотите моральных страданий палачей, которые будут исполнять приговор?
Короче, вот план: берете двух смертников(или 3-5, неважно) всем раздаёте по шилу и говорите, что из этой камеры выйдет только один. Они как швейные машинки будут друг друга шпиговать в попытках убить(это же не ножом горло перерезать, тут поработать придется), больно, неприятно, обидно за дырявую печень(а то и жопу) - выживший по любому выскочит дырявым инвалидом, ему менять меру пресечения, с казни на пожизненное. А? Каеф?
Хотят казнь без мучений, так ввести ему наркоты какой сверхпередоз.
Он "с улыбкой на устах" и помрёт.
Так то, самое гуманное - гильотина.
Опять же, есть возможность утилизировать конфискованную наркоту. :)