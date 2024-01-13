25 января в США попробуют новый метод казни осуждённого

Преступника казнят с помощью азота.
25 января в американском штате Алабама планируется провести казнь 58-летнего Кеннета Юджина Смита.
Он осужден за участие в 1988 году в заказном убийстве жены алабамского проповедника Чарльза Сеннета-старшего Элизабет. Муж погибшей заплатил Смиту и его подельнику Джону Форресту Паркеру по $1 тыс. Супруг желал смерти своей жены, т.к. надеялся после этого получить страховку и расплатиться с долгами. В результате, несчастная была зарезана (ей нанесли около десятка ударов ножом), проповедник, став подозреваемым, наложил на себя руки, а Паркера казнили в 2010 году.
Остался лишь Смит, которого также приговорили к казни. Несмотря на то, что присяжные рекомендовали пожизненное заключение 11 голосами против 1, судья отклонил рекомендацию и принял более суровое решение.
В 2022 году Смиту уже удалось обойти смерть через инъекцию. Казнь не состоялась, т.к. у заключенного не нашли вену для введения яда. В результате приведение приговора в исполнение было отложено и теперь должно состояться 25 января.
Смита хотят казнить новым способом - путём вдыхания чистого азота. И хотя этот способ казни официально разрешён в трех штатах США ( Оклахоме, Миссисипи.и в Алабаме, в том числе), на практике он до сих пор ни разу не применялся и, в сущности, является экспериментальным.
Предполагается, что заключенный, вдыхая чистый азот, через несколько секунд потеряет сознание, и через несколько минут умрёт. Сторонники такого метода казни уверяют, что он безболезненный, однако их оппоненты настаивают на том, что раз доселе никто не проводил подобные эксперименты, заявлять о безболезненности опрометчиво.
Заключенный с помощью адвокатов подал прошение об отмены казни с помощью азота, но получил отказ.
Адвокаты Смита настаивают, что гипоксия азотом является приемлемым методом эвтаназии для свиней, но не для других млекопитающих. К тому же, надев маску для дыхания, заключенный лишится возможности молиться вслух или сделать последнее заявление перед свидетелями в последние минуты его жизни, однако прокуратур Алабамы заявила, что опасения Смита носят спекулятивный характер. В конце концов, были приняты некоторые послабления. В частности, священник сможет войти в камеру до казни и помолиться вместе со Смитом.
Конечно, адвокаты Смита надеются, что их подзащитному каким-то чудесным образом повезёт и в этот раз, но родственники погибшей женщины "ждут 35 лет, чтобы увидеть правосудие" - написал в соцсетях прокурор Алабамы.
Источник:
- Суд в США признал отсидевшего в тюрьме 48 лет мужчину невиновным
- Вам и не снилось: страшная история о женской глупости и судебной ошибке
- Осуждённого за убийство Флойда полицейского тяжело ранили ножом в тюрьме
- Гений маскировки: в США разыскиваемый преступник написал на своём доме, что он там не живёт
- В США решили опробовать новый вид казни заключённых
Думаю, даже палача не будет проблема найти.. в той же тюрьме какой-нить убийца согласиться на исполнение, взамен на ванильную мороженку или новый ортопедический матрац.
В целом, я за то чтоб за убийство - убийцу казнили максимально жестоким способом.. Т.е кто-то во время ограбления прострелил голову гражданину, ну так в замен тебя привяжут к столбу и неспеша будут подпаливать из огнемёта, или закроют в ящике с гадюками, или прикуют цепью спереди комбайна и пустя его по полю.. поубегай сколько сил хватит вопя от ужаса..
*Разумеется и вина человека должна быть 100% доказана, иначе пускай лучше посидит много лет и в случае судебной ошибки выйдет на волю.
Многие, зная такие печальные последствия, тупо с собой, на дело, не будут брать ничего страшнее резиновой дубинки, чтоб если что - сесть и спокойно отсидеть свою десятку за ограбление, но без лишение другого человека жизни. И уж тем более никто не соблазниться за штукарь идти и резать ни в чём неповинную женщину, потому что её муж священник - решил раздать долги, ценной её жизни.
Слава великим американским гуманистам,экспериментаторам над,какими бы они ни были,людьми. Слава и почет новаторам кладези демократии планеты Земля!
В больницах тоже отказывают в лечении если "вену не находят"? или всё-таки находят и лечат?
А он дал возможность помолиться женщине которую убил? Так что пусть варежку закроет, и так 35 лет лишних небо коптит