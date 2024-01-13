25 января в США попробуют новый метод казни осуждённого

В 2022 году Смиту уже удалось обойти смерть через инъекцию. Казнь не состоялась, т.к. у заключенного не нашли вену для введения яда. В результате приведение приговора в исполнение было отложено и теперь должно состояться 25 января.





Смита хотят казнить новым способом - путём вдыхания чистого азота. И хотя этот способ казни официально разрешён в трех штатах США ( Оклахоме, Миссисипи.и в Алабаме, в том числе), на практике он до сих пор ни разу не применялся и, в сущности, является экспериментальным.



Предполагается, что заключенный, вдыхая чистый азот, через несколько секунд потеряет сознание, и через несколько минут умрёт. Сторонники такого метода казни уверяют, что он безболезненный, однако их оппоненты настаивают на том, что раз доселе никто не проводил подобные эксперименты, заявлять о безболезненности опрометчиво.



