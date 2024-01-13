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25 января в США попробуют новый метод казни осуждённого

25 января в США попробуют новый метод казни осуждённого

Автор:
13 января 2024 15:16
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   азот   алабама   высшая мера наказания   казнь   правосудие   преступник   тюрьма   
2015
5

Преступника казнят с помощью азота.

25 января в американском штате Алабама планируется провести казнь 58-летнего Кеннета Юджина Смита.


Он осужден за участие в 1988 году в заказном убийстве жены алабамского проповедника Чарльза Сеннета-старшего Элизабет. Муж погибшей заплатил Смиту и его подельнику Джону Форресту Паркеру по $1 тыс. Супруг желал смерти своей жены, т.к. надеялся после этого получить страховку и расплатиться с долгами. В результате, несчастная была зарезана (ей нанесли около десятка ударов ножом), проповедник, став подозреваемым, наложил на себя руки, а Паркера казнили в 2010 году.


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Остался лишь Смит, которого также приговорили к казни. Несмотря на то, что присяжные рекомендовали пожизненное заключение 11 голосами против 1, судья отклонил рекомендацию и принял более суровое решение.


В 2022 году Смиту уже удалось обойти смерть через инъекцию. Казнь не состоялась, т.к. у заключенного не нашли вену для введения яда. В результате приведение приговора в исполнение было отложено и теперь должно состояться 25 января.


Смита хотят казнить новым способом - путём вдыхания чистого азота. И хотя этот способ казни официально разрешён в трех штатах США ( Оклахоме, Миссисипи.и в Алабаме, в том числе), на практике он до сих пор ни разу не применялся и, в сущности, является экспериментальным.

Предполагается, что заключенный, вдыхая чистый азот, через несколько секунд потеряет сознание, и через несколько минут умрёт. Сторонники такого метода казни уверяют, что он безболезненный, однако их оппоненты настаивают на том, что раз доселе никто не проводил подобные эксперименты, заявлять о безболезненности опрометчиво.


Заключенный с помощью адвокатов подал прошение об отмены казни с помощью азота, но получил отказ.


Адвокаты Смита настаивают, что гипоксия азотом является приемлемым методом эвтаназии для свиней, но не для других млекопитающих. К тому же, надев маску для дыхания, заключенный лишится возможности молиться вслух или сделать последнее заявление перед свидетелями в последние минуты его жизни, однако прокуратур Алабамы заявила, что опасения Смита носят спекулятивный характер. В конце концов, были приняты некоторые послабления. В частности, священник сможет войти в камеру до казни и помолиться вместе со Смитом.


Конечно, адвокаты Смита надеются, что их подзащитному каким-то чудесным образом повезёт и в этот раз, но родственники погибшей женщины "ждут 35 лет, чтобы увидеть правосудие" - написал в соцсетях прокурор Алабамы.

Источник:

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Метки: США   азот   алабама   высшая мера наказания   казнь   правосудие   преступник   тюрьма   
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13  комментариев
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134k
parallax Час назад
Жду возмущённых реплик европейских пгавозазитников. С призывами к изоляции и введения санкций.
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41k
Example 6.2.6 8 минут назад
Ну ок, не травите его азотом, просто зарежьте его ножом.. ударами пару десятков раз, чтоб он в корчах скончался от потери крови. Он избрал такую смерть для жертвы, будет справедливо и его отправить на тот свет таким же способом.
Думаю, даже палача не будет проблема найти.. в той же тюрьме какой-нить убийца согласиться на исполнение, взамен на ванильную мороженку или новый ортопедический матрац.
В целом, я за то чтоб за убийство - убийцу казнили максимально жестоким способом.. Т.е кто-то во время ограбления прострелил голову гражданину, ну так в замен тебя привяжут к столбу и неспеша будут подпаливать из огнемёта, или закроют в ящике с гадюками, или прикуют цепью спереди комбайна и пустя его по полю.. поубегай сколько сил хватит вопя от ужаса..
*Разумеется и вина человека должна быть 100% доказана, иначе пускай лучше посидит много лет и в случае судебной ошибки выйдет на волю.
Многие, зная такие печальные последствия, тупо с собой, на дело, не будут брать ничего страшнее резиновой дубинки, чтоб если что - сесть и спокойно отсидеть свою десятку за ограбление, но без лишение другого человека жизни. И уж тем более никто не соблазниться за штукарь идти и резать ни в чём неповинную женщину, потому что её муж священник - решил раздать долги, ценной её жизни.
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358
Евгений Эдельштейн 11 минут назад
Я думаю,что это будет мучительная смерть.. Человеку есть чем дышать и дышать одновременно нечем. И все это он будет осознавать ,начиная дышать азотом,одновременно со страшной и мучительной болью везде. И не несколько секунд,а пока мозг не истратит остатки кислорода в крови,которую ,чувствуя опасность,бешенно начнет качать сердце.
Слава великим американским гуманистам,экспериментаторам над,какими бы они ни были,людьми. Слава и почет новаторам кладези демократии планеты Земля!
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1
Al Di 23 минуты назад
Да расстреляйте вы его, не мучайте человека. Изверги.
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149
Александра С Al Di 7 минут назад
Кажется то в Китае родственникам казненного расстрелом высылают счет за использованные патроны.
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149
Александра С 24 минуты назад
Дубинкой удар под колени, морду в бетонный пол, пулю в висок и все дела.
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78k
Viktor Полчаса назад
Как же чуваку повезло - войдёт в историю как первый казнённый азотом!
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2k
Дмитрий Полчаса назад
"Казнь не состоялась, т.к. у заключенного не нашли вену для введения яда."
В больницах тоже отказывают в лечении если "вену не находят"? или всё-таки находят и лечат?
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651
Bublic 77 44 минуты назад
"заключенный лишиться возможности молиться вслух или сделать последнее заявление перед свидетелями в последние минуты его жизни"

А он дал возможность помолиться женщине которую убил? Так что пусть варежку закроет, и так 35 лет лишних небо коптит
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14k
gavrosh Час назад
"Не нашли вену". Странные какие-то, книг не читали, мало ли куда яд закапать можно.
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