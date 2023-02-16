В США потерпел крушение военный вертолёт: момент падения попал на видео

По предварительным данным, выживших на борту нет.
Около 15.00 по местному времени (00.00 16 февраля, мск) неподалёку от города Хантсвилл в штате Алабама ( США ) разбился военный вертолёт UH-60 Black Hawk. Он упал прямо на шоссе и от удара загорелся.
По счастью, на момент падения на дороге не было машин, и жертв среди населения нет. А вот те, кто находились на борту судна, похоже, не выжили, и прибывшие на шоссе 53 и Баррелл-роуд бригады скорой помощи оказались не нужны.
Момент крушения попал на видео:
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Автомобилисты сняли на камеру сильный пожар в месте падения.
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По сообщениям Fox News и ABC News, в авиакатастрофе погибли два человека, по данным Atlas News, на борту находилось шесть человек. Есть сведения, что вертолёт принадлежал Национальной гвардии Теннесси. О причинах крушения пока не сообщается.
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Никто не выжил.
Это как? 6-2=0?
В пиндостане всё идёт по плану