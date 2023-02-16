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В США потерпел крушение военный вертолёт: момент падения попал на видео

В США потерпел крушение военный вертолёт: момент падения попал на видео

Автор:
16 февраля 2023 08:29
Сообщество : Военное
Метки: UH-60 Black Hawk   Ynews   США   Черный ястреб   алабама   вертолет   видео   крушение   
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По предварительным данным, выживших на борту нет.

Около 15.00 по местному времени (00.00 16 февраля, мск) неподалёку от города Хантсвилл в штате Алабама ( США ) разбился военный вертолёт UH-60 Black Hawk. Он упал прямо на шоссе и от удара загорелся.


По счастью, на момент падения на дороге не было машин, и жертв среди населения нет. А вот те, кто находились на борту судна, похоже, не выжили, и прибывшие на шоссе 53 и Баррелл-роуд бригады скорой помощи оказались не нужны.


Момент крушения попал на видео:



Автомобилисты сняли на камеру сильный пожар в месте падения.



По сообщениям Fox News и ABC News, в авиакатастрофе погибли два человека, по данным Atlas News, на борту находилось шесть человек. Есть сведения, что вертолёт принадлежал Национальной гвардии Теннесси. О причинах крушения пока не сообщается.

Источник:

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Метки: UH-60 Black Hawk   Ynews   США   Черный ястреб   алабама   вертолет   видео   крушение   
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3  комментария
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213
Человек Наблюдающий 46 минут назад
.....в авиакатастрофе погибли два человека, по данным Atlas News, на борту находилось шесть человек.
Никто не выжил.
Это как? 6-2=0?
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28k
Alex 7 минут назад
Низко упал, к дождю.
В пиндостане всё идёт по плану
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