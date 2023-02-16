В США потерпел крушение военный вертолёт: момент падения попал на видео

Пост для тех, кто так и не выполнил свое новогоднее обещание заняться спортом

В Киевской области возле детского сада рухнул вертолёт

В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскрёб рядом с Таймс-сквер

При крушении вертолёта в Броварах погибло руководство МВД Украины

Поддатый гость устроил пожар на свадьбе и сам же потушил пламя голыми руками

Ученики трогательно проводили учительницу на пенсию после 50 лет работы в школе