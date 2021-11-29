«Демократия на марше»: как в США 45 лет держали в тюрьме невиновного человека

Потом выпустили, но не заплатили ни цента за загубленную жизнь.
В самой демократичной и справедливой стране на свете - ОмЭрике, далеко не все гладко и правильно. Уже был пост про то, как мужчина отсидел почти полвека и получил онкологию, а потом выяснилось, что он невиновен. Сегодня будет другой персонаж.
Кевин Стрикленд - 62 года, из них почти 45 он провел в «местах, не столь отдаленных». Когда парню было 18 лет, его обвинили в тройном убийстве и начали следственную «работу». Никаких железных доказательств против него не было. Против него вообще ничего не было - просто дело нужно было закрыть, поэтому прихватили бедолагу, который вообще не при чем. Его постоянно допрашивали, пытались любыми способами найти хоть что-то, что можно пристегнуть к делу. Ничего не получалось, он действительно был невиновен и говорил только это.
В итоге нашли свидетельницу и вот она уже дала показания, они и стали главным аргументом обвинения. Стрикленда посадили в 1979 году. Эта «свидетельница» молчала много лет, а недавно объявила, что на нее надавили следователи, поэтому она дала обвинительные показания. Ну, лучше поздно, чем никогда.
Кевин провел за решеткой 42 года, за это время постарел и совсем отвык от нормальной жизни. В кармане ни гроша - так-то ты свободен! Иди умирай, где хочешь… Кстати, когда он заикнулся о компенсации за несправедливое заключение - его послали куда подальше. Знаете, какое обоснование? Компенсация полагается только тем, кто реабилитирован благодаря анализу ДНК. А что ты хотел? Анализа нет - вот и хромай отсюда.
И человек, уже пожилой, с «ходкой» за плечами, оказался брошенным и никому не нужным.
Но все-таки какая-то справедливость иногда бывает: адвокат из правозащитной организации, которая занималась реабилитацией Стрикленда, открыла сбор пожертвований. И ему «надонатили» 1,5 миллиона долларов, так сказать, «на старость») Всего скинулось больше 27 тысяч человек. Ну хоть что-то получил за поломанную жизнь, теперь не умрет на улице от голода.
Это можно назвать хэппи эндом? Конечно нет. Просто случай стал известным и нашлось много неравнодушных людей. А так - бомжевал бы, ну или вернулся в тюрьму. Так что история-то довольно грустная: человека покалечили ни за что - и даже не извинились, просто выпустили и распрощались.
Источник:
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Уверен, что такое есть в каждой стране.
Что то не вериться, учитывая что судится они любят за всё и везде, даже с производителем стиральных машин за застиранного а ней же насмерть своего кота у них же по этой причине тьма на первый взгляд совершенно идиотских законов и оговорок в инструкциях
Зато у нас - ни единого случая!
Вот что значит наше самое совершенное в мире,справедливое и беспристрастное правосудие!
А автор, г@вножуй и любитель накинуть на вентилятор.
Потому и новорю, что он любитель набросить.