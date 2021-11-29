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«Демократия на марше»: как в США 45 лет держали в тюрьме невиновного человека

«Демократия на марше»: как в США 45 лет держали в тюрьме невиновного человека (4 фото)

Автор:
29 ноября 2021 16:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: демократия   заключенный   следствие   суд   сша   
1986
4

Потом выпустили, но не заплатили ни цента за загубленную жизнь.

В самой демократичной и справедливой стране на свете - ОмЭрике, далеко не все гладко и правильно. Уже был пост про то, как мужчина отсидел почти полвека и получил онкологию, а потом выяснилось, что он невиновен. Сегодня будет другой персонаж.

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Кевин Стрикленд - 62 года, из них почти 45 он провел в «местах, не столь отдаленных». Когда парню было 18 лет, его обвинили в тройном убийстве и начали следственную «работу». Никаких железных доказательств против него не было. Против него вообще ничего не было - просто дело нужно было закрыть, поэтому прихватили бедолагу, который вообще не при чем. Его постоянно допрашивали, пытались любыми способами найти хоть что-то, что можно пристегнуть к делу. Ничего не получалось, он действительно был невиновен и говорил только это.

В итоге нашли свидетельницу и вот она уже дала показания, они и стали главным аргументом обвинения. Стрикленда посадили в 1979 году. Эта «свидетельница» молчала много лет, а недавно объявила, что на нее надавили следователи, поэтому она дала обвинительные показания. Ну, лучше поздно, чем никогда.

Кевин провел за решеткой 42 года, за это время постарел и совсем отвык от нормальной жизни. В кармане ни гроша - так-то ты свободен! Иди умирай, где хочешь… Кстати, когда он заикнулся о компенсации за несправедливое заключение - его послали куда подальше. Знаете, какое обоснование? Компенсация полагается только тем, кто реабилитирован благодаря анализу ДНК. А что ты хотел? Анализа нет - вот и хромай отсюда.

И человек, уже пожилой, с «ходкой» за плечами, оказался брошенным и никому не нужным.

Но все-таки какая-то справедливость иногда бывает: адвокат из правозащитной организации, которая занималась реабилитацией Стрикленда, открыла сбор пожертвований. И ему «надонатили» 1,5 миллиона долларов, так сказать, «на старость») Всего скинулось больше 27 тысяч человек. Ну хоть что-то получил за поломанную жизнь, теперь не умрет на улице от голода.

Это можно назвать хэппи эндом? Конечно нет. Просто случай стал известным и нашлось много неравнодушных людей. А так - бомжевал бы, ну или вернулся в тюрьму. Так что история-то довольно грустная: человека покалечили ни за что - и даже не извинились, просто выпустили и распрощались.

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Метки: демократия   заключенный   следствие   суд   сша   
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10k
Star Link 2 часа назад
За Чикатило расстреляли невиновного, за витебского маньяка расстреляли двоих.. список можно долго продолжать.
Уверен, что такое есть в каждой стране.
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2k
The Royal aegis 4 минуты назад
"Кстати, когда он заикнулся о компенсации за несправедливое заключение - его послали куда подальше"

Что то не вериться, учитывая что судится они любят за всё и везде, даже с производителем стиральных машин за застиранного а ней же насмерть своего кота
у них же по этой причине тьма на первый взгляд совершенно идиотских законов и оговорок в инструкциях
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171
Paul Zibert 14 минут назад
Вот только не надо передергивать,раз дело получило известность,хорошие адвокаты отсудят ему по миллиону- паре миллионов за каждый год проведенный за решеткой,без гроша он не останется,это уж точно.Вот только деньги ему не вернут ни здоровье,ни молодость,это да.
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9k
Сигизмунд Иванович Тагир-Оглы 44 минуты назад
Так сегодня по расписанию любить негров. Прапорщик Слизняков.
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126
Orange Rabbit Час назад
Так можт про наших? Или про наших, таких, которые сидят с навешанными делами, потому что не в том месте дорогу перешли, говорить моветон?
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807
Карл Такойто 2 часа назад
Демократия в США не идеальна,в 1979 тем более учитывая то что мужик черный. Кто более менее знаком с американской историей,черные в то время ещё были людьми второго сорта, только только прекратила действовать сегрегация о недопустимо смешивания рас и т.д. В общем это была совсем другая Америка и неудивительно что в той Америке повесили убийство на черного без особых доказательств. От этого в какой то мере не жарко не холодно осуждённому,но демократия заключается в том числе в том что судебная система и государство способно спустя столько времени признать свои ошибки,вы знаете например о подобных случаях в РФ? Чтобы человек отсидел 10 или 20 лет,потом его дело пересмотрели и выяснилось что он не виновен,я нет,но если кто знает напишите. А что разве таких людей нет? Да полно,просто система в РФ очень не любит признавать свои ошибки,и даже если есть весомые доказательства о невиновности человека,малая вероятность что дело будет пересмотрено и по нему вынесено иное решение если человек уже сидит. Опять же судебная система в США основана на ,,подобном,, то если ранее был вынесены оправдательный приговор по аналогичному делу,адвокат это дело с теми же или похожими обстоятельствами предоставляет суду и суд на основании этого так же обычно оправдывает человека. В РФ же подобной практики нет,тут можно украсть мобильный телефон и уехать на 3 года,а можно украсть десятки миллионов и даже миллиарды и получить условно,тут можно уехать на несколько лет за кинутый стаканчик в сторону полицейского но в то же время получить административку за то что пробил кому то голову. Из последнего можно присесть за фото на фоне храма,или песню как в случае с Хованским-хотя когда он ее пел даже статьи за это не было. Ну и какая судебная система по вашему более справедливая?
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12k
Bill 2 часа назад
По данным Innocence Project (занимается вопросами оправдания с помощью экспертизы ДНК и компенсаций незаконно осужденным), доля невиновных в тюрьмах США составляет от 2,3 до 5 %. Среди приговоренных к смерти - 4,1%. А всего, с 1973 года в США казнили 340 невиновных.
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3k
Vladimir Yezhak 2 часа назад
Почему молчит наша продвинутая либеральная общественность??? Проклятый режим загубил... О сорри, это же с США. Значит так положено!)))
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233
Andrey 2 часа назад
Вот же сволочи, столько лет мучили , нет что бы сразу расстрелять ! Ведь в СССР таких случаев было много, да автор ? Но то наверное другое , то ведь не в ненавистной вам Америке происходило ?
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3k
Дмитрий 2 часа назад
В истории любой страны есть случаи осуждений невиновных. В Союзе, помнится, по делам маньяков(которых потом нашил) даже людей расстреливали. Кравченко, например, был расстрелян за убийство девочки которую убил Чикатило. В современной России случи "незаконного" осуждения тоже присутствуют. Это не исключение и ни чего выдающегося здесь нет. Единственное, что у никто по 1.5 млн. долларов ни кому не собирает.
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37
Drago 2 часа назад
У них хотя бы правосудие торжествует и оправдывают невиновного. У нас невиновный никогда не сядет, ведь так?)))
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3k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Скора америге кердык!Долларр будет по 70 копеек!
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64k
Нанук Паналык 2 часа назад
У америкосов такие вещи сплошь и рядом!
Зато у нас - ни единого случая!
Вот что значит наше самое совершенное в мире,справедливое и беспристрастное правосудие!
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29k
Антон 2 часа назад
Запад, Украина, США... может про Кузбасс напишите, или разнарядка не позволяет?
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13k
* 2 часа назад
Такое может случиться где угодно, да и происходит сплошь и рядом... Бедный мужик.

А автор, г@вножуй и любитель накинуть на вентилятор.
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233
Andrey costa 10 минут назад
Все верно,но только если это критика ! А тут подаётся с издёвкой и подтекстом " вот смотрите что ваша хвалебная демократия творит " ! Это тоже самое как кричать что Украина загнётся без газа уже 8 лет и при этом бабушкам собирать на дрова ,потому что в деревнях газа нет !
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7k
mH 2 часа назад
Йес! Так и знал что та статья сюда попадет, читал на би би си с неделю назад.
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750
alex 3 часа назад
Все от лени - могли бы и поискать настоящего преступника
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