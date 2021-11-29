«Демократия на марше»: как в США 45 лет держали в тюрьме невиновного человека

В итоге нашли свидетельницу и вот она уже дала показания, они и стали главным аргументом обвинения. Стрикленда посадили в 1979 году. Эта «свидетельница» молчала много лет, а недавно объявила, что на нее надавили следователи, поэтому она дала обвинительные показания. Ну, лучше поздно, чем никогда.

Кевин провел за решеткой 42 года, за это время постарел и совсем отвык от нормальной жизни. В кармане ни гроша - так-то ты свободен! Иди умирай, где хочешь… Кстати, когда он заикнулся о компенсации за несправедливое заключение - его послали куда подальше. Знаете, какое обоснование? Компенсация полагается только тем, кто реабилитирован благодаря анализу ДНК. А что ты хотел? Анализа нет - вот и хромай отсюда.