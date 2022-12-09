FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7010 постов • 790 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году»: освобождённый из американской тюрьмы Виктор Бут рассказал, что ему пришлось пережить

«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году»: освобождённый из американской тюрьмы Виктор Бут рассказал, что ему пришлось пережить

Автор:
09 декабря 2022 15:36
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бриттни Грайнер   США   баскетболистка   виктор бут   заключенный   обмен   оружейный барон   приговор   торговец смертью   
3024
9
2

По его словам, никакой дискриминации не было. Хотя всё равно пришлось несладко.

Виктор Бут был в США самым известным российским заключённым. С 2010 года сидел там в изоляторе, а в 2012 году ему огласили приговор.

В Америке его называли «оружейным бароном №1» и «торговцем смертью». В 2005 году сняли фильм с Николасом Кейджем и тогда же вышла книга «Торговец смертью» - собственно, от этого и пошло его «прозвище».

Американцы подозревали его в 38 сделках по продаже оружия в Азию и Африку. Чтобы арестовать Бута, провели целую спецоперацию: сначала его под предлогом переговоров в 2008 году выманили в Таиланд, а в 2010-м перевезли в США. И устроили долгий и показательный процесс.

Во время этих мытарств Бута склоняли дать показания против российских властей - за это обещали «скостить» срок. Но он отказался и получил 25 лет. С таким сроком из тюрьмы уже обычно не выходят.

Но случился казус: 2-метровая баскетболистка Бритни Грайнер привезла в Россию жидкость для вейпа, в которой были масла запрещённого вещества. И её отправили в колонию на перевоспитание. Там она трудилась швеёй и училась общаться на «фене».

Американские власти очень сильно из-за этого переживали и всё пытались её вызволить. В итоге договорились на обмен: Грайнер на Бута.

И вот он состоялся - баскетболистка отправилась в США, а Бут в Россию. Как сообщила его жена, его могут госпитализировать из-за истощения:

«Он проснётся когда, будем завтра с врачами разбираться: или госпитализировать его на несколько дней в больницу для полного обследования, постановки диагноза, анализов. Это не пустые слова. Это реально тяжёлое состояние. Его беспокоит общее состояние здоровья».

Виктор и сам успел дать интервью и рассказал, что ему пришлось пережить.

Об эмоциях:

«Надо ещё слова найти такие, чтобы это всё описать. Ты, наверное, понимаешь меня. После фактически 14 лет… И в языковой среде даже сложно найти правильные слова, чтобы описать всё это».

Об отношении к нему в тюрьме США:

«Так как она находится в таком традиционно «красном поясе» Америки... я не встречался с такой русофобией. В основном даже почти все мои соседи-заключённые были настроены с какой-то симпатией к России».

Об отношении Запада к России:

«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году, когда Советский Союз начал распадаться. И то, что мы сейчас пытаемся... жить... и ни от кого не зависеть, быть по-настоящему независимой державой... это, конечно, для них шокирующая такая новость».

Так что Буту - скорейшего выздоровления. А уже после этого станет ясно, чем он будет заниматься.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Бриттни Грайнер   США   баскетболистка   виктор бут   заключенный   обмен   оружейный барон   приговор   торговец смертью   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
acari Час назад
хз что там с истощением, но на фото 10 и 22 года человек нормальной комплекции просто постаревший.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Виталий 15 минут назад
Обмен был как в фильме "Мёртвый сезон". Наши киноделы сейчас снимут фильм по обмену.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Влад Полчаса назад
Ладно наезжать на Бута. Ну давайте логически. Бута обвинили в деятельности угрожающей безопасности граждан США. Ему инкриминировали 38 эпизодов продажи оружия в Азию и Африку. Допустим что это правда. А что в этих странах Азии и Африки делали граждане США которым угрожала опасность?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Том Джоуд 52 минуты назад
Странно всё это... Если Бут птица такого полета, как его представляют, то почему его меняют на какую-то ненужную наркоманку-баскетболистку.
Либо пиар американцев, либо Бут завербован. Либо он никто, как и баскетболистка-лесба.
Во всяком случае, (если наши спецслужбы, до сих пор, на высоте) Бут поедет в турму если завербован, либо спокойно доживет свой век обывателем. С запретом посещения даже щебеночного карьера. И с постоянным наблюдением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Сергей Час назад
разрыв силовых линий просто...кто такой бут и кто такая баскетболистка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15
Bolo Yeung Час назад
Бут настоящий Мужик,всегда им был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ashabad Час назад
Бут сейчас представляет интерес для наших спецслужб, СВР и ГРУ например. Ибо Бут в своё время очень плотно работал с американцами на ближнем востоке и в том же Афганистане.
Есть версия, что именно из-за того, что Бут знает много фамилий в Пентагоне и ЦРУ, в своё время американцы его выманили в Таиланд, где и заарестовали.
Конечно, времени много прошло, но в любом случае, информация о Пентагоне и ЦРУ лишней не бывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
сеньор Леонсио Час назад
В Америке его называли «оружейным бароном №1» и «торговцем смертью».(ц)
А себя они считают всемирным добром и совестью!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
Alex 2 часа назад
Не хер оружие было продавать. Теперь овечкой-девственницей прикидывается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
1k
Odynokiy_dyx 2 часа назад
Не забыли вернули нашего парня, да не быстро. Витя сил тебе, с возвращением!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
antonium 2 часа назад
В депутаты его! Срочно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
котегRUS 2 часа назад
Господи... Дай Виктору Сил...

Аминь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
900
РусланКрым 2 часа назад
Настоящий мужчина! Можно только предположить, что он пережил.
Молодцы и те , кто "случайно" американку задержал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
60k
google.ru 2 часа назад
нетрадиционная ориентация - это нормально.. А так - он хороший парень..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

185496



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
Стеклянная «Матрица», или интерактивное укрощение времени
Несмотря на протесты миланский театр «Ла Скала» открыл сезон оперой «Борис Годунов»
Несмотря на протесты миланский театр «Ла Скала» открыл сезон оперой «Борис Годунов»
Набирающие популярность в сообществах
Нейросети показали, как выглядели бы «Приключения Электроника» в стиле киберпанк
Нейросети показали, как выглядели бы «Приключения Электроника» в стиле киберпанк
Этот Ferrari F50 нужно слегка подтолкнуть, чтобы запустить его могучий V12
Этот Ferrari F50 нужно слегка подтолкнуть, чтобы запустить его могучий V12
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Радикальное похмелье

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#США#автомобили#Приколы#автомир#кино#сатира#Украина
#Юмор#Прикол#картинки#аварии#дтп#сарказм#Разное#люди#авто аварии#Еда
#интересно#интересное#подборка#факты#позитив#фотографии#в мире#Прошлое#Россия#забавно
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку Выставка работ Виктора Бута - "самого опасного человека на Земле" Выставка работ Виктора Бута - "самого опасного человека на Земле" «Демократия на марше»: как в США 45 лет держали в тюрьме невиновного человека «Демократия на марше»: как в США 45 лет держали в тюрьме невиновного человека Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер отправили на девять лет в российскую колонию Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер отправили на девять лет в российскую колонию В США суд признал виновной вегетарианку, уморившую голодом 18-месячного сына В США суд признал виновной вегетарианку, уморившую голодом 18-месячного сына «Жил грешно, а помер смешно»: в США арестовали женщину, которая убила мужика поцелуем «Жил грешно, а помер смешно»: в США арестовали женщину, которая убила мужика поцелуем

На что жалуетесь?

Вернуться