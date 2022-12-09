«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году»: освобождённый из американской тюрьмы Виктор Бут рассказал, что ему пришлось пережить

По его словам, никакой дискриминации не было. Хотя всё равно пришлось несладко.
Виктор Бут был в США самым известным российским заключённым. С 2010 года сидел там в изоляторе, а в 2012 году ему огласили приговор.
В Америке его называли «оружейным бароном №1» и «торговцем смертью». В 2005 году сняли фильм с Николасом Кейджем и тогда же вышла книга «Торговец смертью» - собственно, от этого и пошло его «прозвище».
Американцы подозревали его в 38 сделках по продаже оружия в Азию и Африку. Чтобы арестовать Бута, провели целую спецоперацию: сначала его под предлогом переговоров в 2008 году выманили в Таиланд, а в 2010-м перевезли в США. И устроили долгий и показательный процесс.
Во время этих мытарств Бута склоняли дать показания против российских властей - за это обещали «скостить» срок. Но он отказался и получил 25 лет. С таким сроком из тюрьмы уже обычно не выходят.
Но случился казус: 2-метровая баскетболистка Бритни Грайнер привезла в Россию жидкость для вейпа, в которой были масла запрещённого вещества. И её отправили в колонию на перевоспитание. Там она трудилась швеёй и училась общаться на «фене».
Американские власти очень сильно из-за этого переживали и всё пытались её вызволить. В итоге договорились на обмен: Грайнер на Бута.
И вот он состоялся - баскетболистка отправилась в США, а Бут в Россию. Как сообщила его жена, его могут госпитализировать из-за истощения:
«Он проснётся когда, будем завтра с врачами разбираться: или госпитализировать его на несколько дней в больницу для полного обследования, постановки диагноза, анализов. Это не пустые слова. Это реально тяжёлое состояние. Его беспокоит общее состояние здоровья».
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Виктор и сам успел дать интервью и рассказал, что ему пришлось пережить.
Об эмоциях:
«Надо ещё слова найти такие, чтобы это всё описать. Ты, наверное, понимаешь меня. После фактически 14 лет… И в языковой среде даже сложно найти правильные слова, чтобы описать всё это».
Об отношении к нему в тюрьме США:
«Так как она находится в таком традиционно «красном поясе» Америки... я не встречался с такой русофобией. В основном даже почти все мои соседи-заключённые были настроены с какой-то симпатией к России».
Об отношении Запада к России:
«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году, когда Советский Союз начал распадаться. И то, что мы сейчас пытаемся... жить... и ни от кого не зависеть, быть по-настоящему независимой державой... это, конечно, для них шокирующая такая новость».
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Так что Буту - скорейшего выздоровления. А уже после этого станет ясно, чем он будет заниматься.
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Либо пиар американцев, либо Бут завербован. Либо он никто, как и баскетболистка-лесба.
Во всяком случае, (если наши спецслужбы, до сих пор, на высоте) Бут поедет в турму если завербован, либо спокойно доживет свой век обывателем. С запретом посещения даже щебеночного карьера. И с постоянным наблюдением.
Так что никакой теории заговора вырвали из ГУЛАГ лесбу .
Есть версия, что именно из-за того, что Бут знает много фамилий в Пентагоне и ЦРУ, в своё время американцы его выманили в Таиланд, где и заарестовали.
Конечно, времени много прошло, но в любом случае, информация о Пентагоне и ЦРУ лишней не бывает.
А себя они считают всемирным добром и совестью!
А вот система правосудия Америки обкакалась с этим случаем по самое немогу.
Аминь
Молодцы и те , кто "случайно" американку задержал...