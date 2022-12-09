«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году»: освобождённый из американской тюрьмы Виктор Бут рассказал, что ему пришлось пережить

Об эмоциях:

«Надо ещё слова найти такие, чтобы это всё описать. Ты, наверное, понимаешь меня. После фактически 14 лет… И в языковой среде даже сложно найти правильные слова, чтобы описать всё это».

Об отношении к нему в тюрьме США:

«Так как она находится в таком традиционно «красном поясе» Америки... я не встречался с такой русофобией. В основном даже почти все мои соседи-заключённые были настроены с какой-то симпатией к России».

Об отношении Запада к России:

«Запад считает, что они нас не добили в 1990 году, когда Советский Союз начал распадаться. И то, что мы сейчас пытаемся... жить... и ни от кого не зависеть, быть по-настоящему независимой державой... это, конечно, для них шокирующая такая новость».