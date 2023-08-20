В Саудовской Аравии казнили американца за убийство

Представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что американские дипломаты посетили задержанного в июле и согласились с приговором, но все равно негодуют.
Короче, история такая, Бишой Шариф Наджи Насиф - гражданин США, обдолбавшись наркоты, придушил своего папеньку, гражданина Египта. Надругался над трупом и попытался отправить на тот свет еще одного человека, пока его не задержала полиция.
Суд, недолго думая, вынес приговор - смертная казнь. 17 августа приговор привели в исполнение в Эр-Рияде. Как конкретно казнили наркошу, не уточняется, но в Саудовской Аравии обычно используются гуманным методом — обезглавливанием.
Представитель Госдепартамента сообщил CBS News, что США "осведомлены о сообщениях о казни гражданина США в Саудовской Аравии и внимательно следят за ситуацией, но комментариев по этому поводу не имеют".
Но больше всего Госдепартамент огорчен, что только за этот год казнили уже 19 иностранцев за преступления, связанные с наркотой, трехлетний мораторий был отменен в прошлом году. Марте 2022 года, принц Мухаммед сказал, что королевство "избавилось" от смертной казни, за исключением случаев убийства или когда кто-то "угрожает жизни многих людей". Короче, нарушают западную демократию как могут.
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