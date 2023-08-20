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В Саудовской Аравии казнили американца за убийство

В Саудовской Аравии казнили американца за убийство

Автор:
20 августа 2023 10:15
Сообщество : Криминал
Метки: Наркотики   США   американец   казнь   саудовская арвия   суд   
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Представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что американские дипломаты посетили задержанного в июле и согласились с приговором, но все равно негодуют.

 

Короче, история такая, Бишой Шариф Наджи Насиф - гражданин США, обдолбавшись наркоты, придушил своего папеньку, гражданина Египта. Надругался над трупом и попытался отправить на тот свет еще одного человека, пока его не задержала полиция.

 

Суд, недолго думая, вынес приговор - смертная казнь. 17 августа приговор привели в исполнение в Эр-Рияде. Как конкретно казнили наркошу, не уточняется, но в Саудовской Аравии обычно используются гуманным методом — обезглавливанием.

 

Представитель Госдепартамента сообщил CBS News, что США "осведомлены о сообщениях о казни гражданина США в Саудовской Аравии и внимательно следят за ситуацией, но комментариев по этому поводу не имеют".

 

Но больше всего Госдепартамент огорчен, что только за этот год казнили уже 19 иностранцев за преступления, связанные с наркотой, трехлетний мораторий был отменен в прошлом году. Марте 2022 года, принц Мухаммед сказал, что королевство "избавилось" от смертной казни, за исключением случаев убийства или когда кто-то "угрожает жизни многих людей". Короче, нарушают западную демократию как могут.

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Метки: Наркотики   США   американец   казнь   саудовская арвия   суд   
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4  комментария
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3k
kca-opa 37 минут назад
С каждым игнором стонов США, даже плевком, принц нравится мне всё больше и больше
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41k
Сергей 37 минут назад
Уважение саудитам за несгибаемость.
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14k
Ничоси 37 минут назад
А в пендостании что светило убийце-наркоману? Конечно если он не трангендерный негр?
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