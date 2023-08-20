В Саудовской Аравии казнили американца за убийство

Короче, история такая, Бишой Шариф Наджи Насиф - гражданин США, обдолбавшись наркоты, придушил своего папеньку, гражданина Египта. Надругался над трупом и попытался отправить на тот свет еще одного человека, пока его не задержала полиция.

Суд, недолго думая, вынес приговор - смертная казнь. 17 августа приговор привели в исполнение в Эр-Рияде. Как конкретно казнили наркошу, не уточняется, но в Саудовской Аравии обычно используются гуманным методом — обезглавливанием.