В Алабаме учитель математики составила креативную контрольную, удивившую всех

Обучение подростков - дело сложное. Вот и решила Джоанн Бослер повеселить своих учеников на контрольной, но шутку многие не оценили. Восьмиклассники оказались не готовы к столь жизненным условиям задач.
Джоанн постаралась охватить широкий круг тем, начиная проституцией и наркомании и заканчивая уличной стрельбой.
Там, например, была такая задачка: «На сутенёра Руфуса работают три девочки. Допустим, каждый клиент платит по 65 долларов. Сколько клиентов девочки должны обслуживать, чтобы Руфус, испытывающий зависимость от кокаина, мог покрывать суточную потребность в наркотике на сумму в 800 долларов?»
В других вопросах в качестве примеров использовались угнанные машины, убийства по найму, стрельба из проезжающих автомобилей и сделки с наркотиками.
Вот вам ещё она занимательная задачка из этого теста: «От Тайрона забеременели 4 девушки в банде. Всего же в банде 20 девушек. Каков точный процент девушек, которых оплодотворил Тайрон? »
Восьмиклассники от такой подачи материала несколько озадачились, а некоторые пожаловались своим родителям на нестандартный подход к математике. Руководство школы извинилось за столь явную подготовку к взрослой жизни и заверило, что такого больше не повторится.
Вот такая вот занимательная математика...
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Как ловить покемона и наглядная анатомия - увлекательные уроки с креативными учителями
- Учительница из Тюмени предложила студентам нарисовать в контрольной котика - справились даже двоечники
- Когда учитель - мастер своего дела, процесс обучения складывается иначе
- На Pornhub набирают популярность лекции по математике
- "Это деградация!": учительница русского языка возмутилась сериалом с матерившимся Пушкиным
Понравилось18