В Алабаме учитель математики составила креативную контрольную, удивившую всех

В других вопросах в качестве примеров использовались угнанные машины, убийства по найму, стрельба из проезжающих автомобилей и сделки с наркотиками.

Вот вам ещё она занимательная задачка из этого теста: «От Тайрона забеременели 4 девушки в банде. Всего же в банде 20 девушек. Каков точный процент девушек, которых оплодотворил Тайрон? »