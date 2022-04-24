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В Алабаме учитель математики составила креативную контрольную, удивившую всех

В Алабаме учитель математики составила креативную контрольную, удивившую всех

Автор:
24 апреля 2022 15:46
Сообщество : Юмор
Метки: США   алабама   контрольная   контрольная работа   математика   тест   учитель   школа   
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Обучение подростков - дело сложное. Вот и решила Джоанн Бослер повеселить своих учеников на контрольной, но шутку многие не оценили. Восьмиклассники оказались не готовы к столь жизненным условиям задач.

Джоанн постаралась охватить широкий круг тем, начиная проституцией и наркомании и заканчивая уличной стрельбой.

 

Там, например, была такая задачка: «На сутенёра Руфуса работают три девочки. Допустим, каждый клиент платит по 65 долларов. Сколько клиентов девочки должны обслуживать, чтобы Руфус, испытывающий зависимость от кокаина, мог покрывать суточную потребность в наркотике на сумму в 800 долларов?»


 В других вопросах в качестве примеров использовались  угнанные машины, убийства по найму, стрельба из проезжающих автомобилей и сделки с наркотиками.

 

Вот вам ещё она занимательная задачка из этого теста: «От Тайрона забеременели 4 девушки в банде. Всего же в банде 20 девушек. Каков точный процент девушек, которых оплодотворил Тайрон? »


Восьмиклассники от такой подачи материала несколько озадачились, а  некоторые пожаловались своим родителям на нестандартный подход к математике. Руководство школы извинилось за столь явную подготовку к взрослой жизни и заверило, что такого больше не повторится.

 

Вот такая вот занимательная математика...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: США   алабама   контрольная   контрольная работа   математика   тест   учитель   школа   
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6  комментариев
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Booka1a 52 минуты назад
не, ну если школа в негритянском гетто, то всё правильно
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3k
Frank Borman Минуту назад
Ну а че, все нормально. Детишек готовят к взрослой жизни. Это вам не глупые Тригонометрии, Химии и Законы Божьи штудировать. Школа должна быть максимально приближенной к жизни.
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2k
Sergius SPb 4 минуты назад
Училка нигра?
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4k
Горожанин 42 минуты назад
Это стандартная ситуация в учительской среде. Не только в США, в России - то же самое, ещё и хуже. Схема такова - региональные и муниципальные чиновники от системы образования живут только на одном - бесконечных отчетах учителей с мест. Другой системной работы управленцы не знают. Сколько бы ни бились за уменьшение отчётности - без толку. Так вот, одно из требований - индивидуальный образовательный креатив. Так как в школах по большей части работают обычные не совсем в массе творческие люди это выливается в обычное замещение - банальные задачи насыщаются псевдокреативом внешнего необычного и провокационного оформления. Это сходит за супероригинальность. С учебниками та же фигня. То есть вместо реального образовательного продукта - откровенная туфта. Но в отчётах - галочка. Палочная система - это реальность не только в МВД.
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2k
rider2 54 минуты назад
Американки очень красивые женщины, я преклоняюсь перед их красотой, готов на коленях стоять и вечно восхищаться их Божественной красотой!
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