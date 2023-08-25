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В Приморье из-за обильных осадков ввели режим ЧС федерального характера

В Приморье из-за обильных осадков ввели режим ЧС федерального характера

Автор:
25 августа 2023 18:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Владивосток   Приморье   ЧС   губернатор   тайфун   
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После двух недель тайфуна региону потребовалась помощь федерального центра.

В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Сегодня ночью в регионе выпала половина месячной нормы осадков, повторно затопив города, сёла и дороги, включая федеральную трассу. С 15 августа из-за циклона "Ханун" в регионе действовал режим ЧС регионального характера, однако этого оказалось недостаточно. Приморье нуждается в помощи федерального центра.



"Введён федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Обильные осадки, выпавшие в Приморье в течение последних двух недель, нанесли серьезный ущерб жителям целого ряда наших населенных пунктов. Пострадали более пяти тысяч домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в семь миллиардов рублей", — написал в своём Телеграм-канале губернатор Олег Кожемяко.

Известно, что после сегодняшнего ливня без света остались около 70 тысяч жителей региона, во Владивостоке встали трамваи, во многих районах нарушено водоснабжение. Как сообщают местные СМИ, частично перекрыта федеральная трасса Хабаровск-Владивосток — от транспортного сообщения отрезаны 27 населённых пунктов.

Сейчас спасатели патрулируют улицы и эвакуируют граждан из наиболее пострадавших от паводка домов.

Сильнее всех пострадали Владивосток, Артём, Хасанский округ, Уссурийск, Дальнереченский, Кировский и Надеждинский районы, а также Красноармейский округ. Губернатор Кожемяко попросил руководителей предприятий крупных городов с затопленными дорогами отпускать сотрудников с работы пораньше, а Минобразование посоветовало директорам школ сдвинуть начало учебного года.

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Метки: Видео   Владивосток   Приморье   ЧС   губернатор   тайфун   
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