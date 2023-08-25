В Приморье из-за обильных осадков ввели режим ЧС федерального характера

После двух недель тайфуна региону потребовалась помощь федерального центра.
В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Сегодня ночью в регионе выпала половина месячной нормы осадков, повторно затопив города, сёла и дороги, включая федеральную трассу. С 15 августа из-за циклона "Ханун" в регионе действовал режим ЧС регионального характера, однако этого оказалось недостаточно. Приморье нуждается в помощи федерального центра.
"Введён федеральный уровень реагирования. Это позволит краю более оперативно получить помощь от федерального центра, в том числе и финансовую для ликвидации последствий стихийного бедствия.
Обильные осадки, выпавшие в Приморье в течение последних двух недель, нанесли серьезный ущерб жителям целого ряда наших населенных пунктов. Пострадали более пяти тысяч домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в семь миллиардов рублей", — написал в своём Телеграм-канале губернатор Олег Кожемяко.
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Известно, что после сегодняшнего ливня без света остались около 70 тысяч жителей региона, во Владивостоке встали трамваи, во многих районах нарушено водоснабжение. Как сообщают местные СМИ, частично перекрыта федеральная трасса Хабаровск-Владивосток — от транспортного сообщения отрезаны 27 населённых пунктов.
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Сейчас спасатели патрулируют улицы и эвакуируют граждан из наиболее пострадавших от паводка домов.
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Сильнее всех пострадали Владивосток, Артём, Хасанский округ, Уссурийск, Дальнереченский, Кировский и Надеждинский районы, а также Красноармейский округ. Губернатор Кожемяко попросил руководителей предприятий крупных городов с затопленными дорогами отпускать сотрудников с работы пораньше, а Минобразование посоветовало директорам школ сдвинуть начало учебного года.
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