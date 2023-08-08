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Во Владивостоке дети выкинули скейт с балкона 17 этажа

Во Владивостоке дети выкинули скейт с балкона 17 этажа

Автор:
08 августа 2023 08:23
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Владивосток   балкон   дети   развлечение   скейт   
1642
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2

Внизу шел человек, который мог стать жертвой, иди он чуть раньше и полети скейт по другой траектории.

Повезло, что скейт упал на лобовое стекло автомобиля и никого не убил .

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Метки: Видео   Владивосток   балкон   дети   развлечение   скейт   
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7  комментариев
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
чей-то бюджет рухнул рублей на 5.
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881
DESANT_MSK137 Полчаса назад
Класс. Надо взять еще на вооружение- хозяин выйдите , заклейте , и выложить куда нибудь в сеть .
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15k
L.Nemo 44 минуты назад
Следующая нововсть будет - у тети Песи сбежало молоко. Могли пострадать люди, и они пострадали!
Расходимся, господа
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28k
Lehoia 50 минут назад
Мужик, проходящий рядом-в рубашке родился. Попади этот скейт в него-убило бы без вариантов.
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Anarasius

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