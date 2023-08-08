Во Владивостоке дети выкинули скейт с балкона 17 этажа

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Внизу шел человек, который мог стать жертвой, иди он чуть раньше и полети скейт по другой траектории.
Повезло, что скейт упал на лобовое стекло автомобиля и никого не убил .
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Метки: Видео Владивосток балкон дети развлечение скейт
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+ второй авто, покрас + ремонт.
Уверен запомнят все: и дети, и родители.
Расходимся, господа