Китаянка попыталась вывезти из России советские ордена и офицерские кортики

Всего в её сумочке и вещах таможенники обнаружили 11 орденов Красной Звезды, 9 орденов Отечественной войны и два офицерских кортика, которые она спрятала под подкладкой чемодана.

Экспертиза показала, что ордена Красной Звезды и Отечественной войны были выпущены с 1944 по 1967 год и представляют культурную ценность, как и один из кортиков (армейский), который был изготовлен в 1956 году. Второй — военно-морской офицерский произвели в 1982 году и такой ценности он не представляет.