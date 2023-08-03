Китаянка попыталась вывезти из России советские ордена и офицерские кортики

Делала она это по заказу коллекционера из Поднебесной, причём за весьма скромную сумму.
Сотрудники таможни из Приморья пресекли попытку вывезти в Китай два офицерских кортика и двадцать советских орденов, часть из который представляет культурную ценность. Задержанная гражданка КНР рассказала следователям, что получила контрабанду от неизвестного человека в гостинице в Уссурийске. За их перевозку женщине пообещали 500 юаней (6,5 тыс. рублей).
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Всего в её сумочке и вещах таможенники обнаружили 11 орденов Красной Звезды, 9 орденов Отечественной войны и два офицерских кортика, которые она спрятала под подкладкой чемодана.
Экспертиза показала, что ордена Красной Звезды и Отечественной войны были выпущены с 1944 по 1967 год и представляют культурную ценность, как и один из кортиков (армейский), который был изготовлен в 1956 году. Второй — военно-морской офицерский произвели в 1982 году и такой ценности он не представляет.
В отношении гражданки Китая возбудили уголовное дело ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору в крупном размере). Женщине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей. Сейчас следователи устанавливают личности соучастников преступления.
Это далеко не первый случай, когда граждане Китая без оформления сопутствующих документов пытаются вывезти из России ценные вещи. Месяц назад в том же Уссурийске при попытке вывезти самовар XIX века задержали гражданина Китая.
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ЗЫ. На оборотной стороне каждого ордена есть номер. Один звонок в архив и узнаешь, за какой подвиг он был выдан. А еще можно узнать, как этот орден оказался в продаже.