Вусмерть пьяный сторож рухнул перед губернатором Приморья на стройплощадке школы

Глава региона, похоже, пожалел, что заявился без предупреждения.
Глава Приморского края Олег Кожемяко без предупреждения приехал проинспектировать строительство школы в поселке Волчанец и был шокирован происходящим на объекте. Там его встретил пьяный охранник, который еле стоял на ногах и даже упал, открывая чиновнику ворота. Больше на стройке не было ни души.
«Я на объекте, тут кроме в смерть пьяного сторожа ни одной живой души. Световой день стоит, работы не идут», - посетовал Кожемяко.
Причина внезапного визита губернатора кроется в том, что подрядчик не единожды затягивал сроки сдачи объекта. Строителей уже предупреждали и требовали ускорить темпы работ, но как видно по ролику, результатов это не принесло. После увиденного Олег Кожемяко пообещал, что придется искать новых подрядчиков и подавать жалобу в ФАС.
Школа в поселке Волчанец Партизанского района строится по национальному проекту «Образование». Здание включает в себя семь корпусов - школу, детский сад, столовую, спортивный и актовый залы и учебные кабинеты. Объект планировалось достроить к концу года.
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Если свои мысли ТАК облекает в печатное слово губернатор, то чего же мы требуем от фишкянских авторов и комментаторов?:)
А так, тоже мне новость! Охрана (вахтер) пьет))) У меня на стоянке таких же охранников полно. И другие на такие зарплаты не пойдут. Они ещё иной раз в гости друг к другу ходят, рядом Жилищник, так ребята дворники идут к ним в гости и они устраивают застолья. Женщин приглашают)))
- Гражданин,Вы пьяны !
Сторож,лёжа спиной на воротах :
- Нагнись,я те въбу.