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Вусмерть пьяный сторож рухнул перед губернатором Приморья на стройплощадке школы

Вусмерть пьяный сторож рухнул перед губернатором Приморья на стройплощадке школы (3 фото)

Автор:
09 сентября 2021 11:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Приморье   видео   губернатор   проверка   сторож   строительство   школа   
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Глава региона, похоже, пожалел, что заявился без предупреждения.

Глава Приморского края Олег Кожемяко без предупреждения приехал проинспектировать строительство школы в поселке Волчанец и был шокирован происходящим на объекте. Там его встретил пьяный охранник, который еле стоял на ногах и даже упал, открывая чиновнику ворота. Больше на стройке не было ни души.


«Я на объекте, тут кроме в смерть пьяного сторожа ни одной живой души. Световой день стоит, работы не идут», - посетовал Кожемяко.

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Причина внезапного визита губернатора кроется в том, что подрядчик не единожды затягивал сроки сдачи объекта. Строителей уже предупреждали и требовали ускорить темпы работ, но как видно по ролику, результатов это не принесло. После увиденного Олег Кожемяко пообещал, что придется искать новых подрядчиков и подавать жалобу в ФАС.

Школа в поселке Волчанец Партизанского района строится по национальному проекту «Образование». Здание включает в себя семь корпусов - школу, детский сад, столовую, спортивный и актовый залы и учебные кабинеты. Объект планировалось достроить к концу года.

Источник:

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Метки: Приморье   видео   губернатор   проверка   сторож   строительство   школа   
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32k
Опаньки Час назад
ездят перед выборами со своими проверками, человеку выходной культурно пробухать мешают
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73
Amvrosiy Komishan Минуту назад
Молодец, не засцал.
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41k
Элек Мек 5 минут назад
Ноги не держат при виде такого великого человека.
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5k
Борис Карабанов 8 минут назад
«Я на объекте, тут кроме в смерть пьяного сторожа ни одной живой души. Световой день стоит, работы не идут»

Если свои мысли ТАК облекает в печатное слово губернатор, то чего же мы требуем от фишкянских авторов и комментаторов?:)
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6k
dikijjim 9 минут назад
вот говорят физику в жизни нельзя применять)если взять как константу обычного дня происходящее,то в среднем теории вероятности это обычность,а еще бывало и хуже ,но бывало и лучше)
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41k
Элек Мек 10 минут назад
Не хрена посторонних людей без касок пускать на строительные объекты.
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4k
torum11 12 минут назад
ха! и что тут удивительного?!!! пол страны в таком состоянии ходят))). привыкли приезжать когда всех предупреждают.
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1k
голландец 12 минут назад
Могли хотя бы стабильность наклеить, как перед приездом Путина

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0
паспарту 22 минуты назад
православно
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682
Evgeniy Полчаса назад
Ну это не новость вот если бы наоборот- вусмерь пьяный губернатор рухнул перед сторожем на стройплощадке школы- вот был бы резонанс. А пьяными сторожами уже никого не удивить.
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6k
BenderRodriguez Полчаса назад
Вообще ничего удивительного!
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952
Дрочер Полоумный Полчаса назад
Норм, губер хоть раз в жизнь сам состояние дел увидит, а не потёмкинские деревни
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3k
aleksander 39 минут назад
Блиать… Кто в этой истории плохой: патриоты или либералы?
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3k
Максим 43 минуты назад
Может это просто реверанс был, решил проявить уважение по старинным обычаям.
А так, тоже мне новость! Охрана (вахтер) пьет))) У меня на стоянке таких же охранников полно. И другие на такие зарплаты не пойдут. Они ещё иной раз в гости друг к другу ходят, рядом Жилищник, так ребята дворники идут к ним в гости и они устраивают застолья. Женщин приглашают)))
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12k
Алек Стальский 48 минут назад
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493
Карл Такойто 49 минут назад
Классная новость,в ней прям вся суть. Начали строить школу,потом то ли выделенных денег не хватило и подрядчик не рассчитал свои силы то ли не все деньги до подрядчика дошли и их ещё раньше через другие ,,прокладки,, попилили. В общем работы встали. Губернатор от Единой России,приехал под камеры решать вопрос-а там лишь бухой сторож
Никогда такого не было и вот опять))
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12k
Алек Стальский 51 минуту назад
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11k
Великий Кормчий 51 минуту назад
Средства освоены, - интерес потерян.
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240
vijilante 56 минут назад
Губернатор :
- Гражданин,Вы пьяны !
Сторож,лёжа спиной на воротах :
- Нагнись,я те въбу.
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2k
amens Час назад
Он не пьян, а просто расстроен сложившейся ситуацией.
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58k
Нанук Паналык Час назад
Дешевый пиар...
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