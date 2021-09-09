Вусмерть пьяный сторож рухнул перед губернатором Приморья на стройплощадке школы

Глава Приморского края Олег Кожемяко без предупреждения приехал проинспектировать строительство школы в поселке Волчанец и был шокирован происходящим на объекте. Там его встретил пьяный охранник, который еле стоял на ногах и даже упал, открывая чиновнику ворота. Больше на стройке не было ни души.

«Я на объекте, тут кроме в смерть пьяного сторожа ни одной живой души. Световой день стоит, работы не идут», - посетовал Кожемяко.