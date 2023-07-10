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Китаец попытался вывезти из России самовар XIX века

Китаец попытался вывезти из России самовар XIX века

Автор:
10 июля 2023 14:33
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Приморье   китаец   культурная ценность   самовар   таможня   
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Зачастили что-то китайцы. То "морские огурцы" прячут за пазухой, то кухонную утварь вывозят.

Уссурийская таможня задержала гражданина Китая, который пытался вывезти с территории России тульский самовар, изготовленный в XIX веке. Китаец не внёс его в декларацию и не предоставил разрешение на вывоз. И теперь ему придётся отвечать по закону.


Культурную ценность таможенники обнаружили во время таможенного контроля пассажиров рейсового автобуса, выезжающего из России в Китай, в пункте пропуска "Пограничный". Старинная кухонная утварь весом 5 кг была упакована в картонную коробку. Эксперты установили, что самовар жаровой, дровяной, производства тульской фабрики, изготовлен в конце XIX века

Как пояснили в отделе ограничений и товарной номенклатуры Уссурийской таможни, к культурным ценностям, имеющим особое художественное значение, относятся жаровые самовары, которые изготовлены до 1900 года. Именно такой самовар и пытался вывезти гражданин КНР.


Прежде чем вывозить такие товары, необходимо получить разрешение на вывоз в Министерстве культуры Российской Федерации

Против китайца возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Также рассматривается вопрос о составлении протокола по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов на вывоз товаров из России). Китайскому любителю сувениров грозит штраф в двукратном размере стоимости самовара и конфискация.

Сотрудники таможенной службы не сообщили, к сожалению, где китаец раздобыл ценный самовар и сколько за него заплатил.

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Метки: Видео   Приморье   китаец   культурная ценность   самовар   таможня   
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9  комментариев
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6k
ekarataev 3 часа назад
У бабушки такой был. Труба с коленом вставлялась в специальное гнездо в печке, чтобы дым в печную трубу выходил. Там вьюшку надо открыть. Сначала в него воду ковшиком, потом лучинки, шишки, лучинки потолще. Пока греет воду, в избе создавался бесподобный аромат. Потом заваривался чай. И когда из печи доставались шанежки с малиной, было ощущение присутствия в сказке. Дед работал маркшейдером, а кругом Урал с красивейшими горами и озерами, и сказки Бажова, например про серебряное копытце, были его обычной работой, он самоцветы находил. До сих пор даже запахи детства помнятся.
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32k
koleos72 Час назад
Таскают: кто иконостас,
Кто крестик, кто иконку,
И веру в Господа от нас
Увозят потихоньку© В. В. С.
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3k
Alex 2 часа назад
А потом самовар вернется в тот магазин, где его купили и будет ждать нового лоха ) Круговорот самоваров в природе.
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664
Vas_26 2 часа назад
Интересно, сколько таких на металлолом ушло?
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6k
vasilykopkov 2 часа назад
Конкретно этот экземпляр никакой культурной ценности не представляет.
Ординарная почти целиком штампованная вещь...
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65
Кристофер Роббин 2 часа назад
на квито таких самоваров по цене от 500 руб до 5000 рублей можно целый вагон найти, ни кто не задумывается об их исторической ценности. имхо Китаец не имел умысла вывозить историческую ценность, а сам самовар не представляет оную, так как их пруд пруди...
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5k
Subic 2 часа назад
1) Это не "ценный" самовар. Цена ему в базарный день на толкучке (где его и мог "взять" китаец) несколько тысяч рублей. 2) Да, возможно, это и конец 19 века (хотя судя по виду и материалам, обработке) начало 20 это. 3) Массовое изделие (сделаны миллионы таких) не представляющее никакой культурной ценности (в настоящем временном периоде). 4) Таможенники ничего не могут "установить" в отношении вещи в которой заподозрили культурную ценность. Они могут ее задержать и отправить на экспертизу только. Все "устанавливать" будет только экспертиза. Если установит, что культурная ценность, то китайцу (а ищи его) штраф, запрет въезда на несколько лет, изъятие в доход государства той культурной ценности. Если "не установят", то вернут на пост, где, китаец может его бесплатно получить и вывезти. Через какое то время уничтожается за невостребованностью. 5) Судя по очень НЕ большой цене за которую китаец приобрел (скорее всего) это изделие, он вряд ли за ним вернется. 6) Итого, таможня отбивает желание у немногих туристов посетить Россию, формальными придирками. 7) Ну вывез бы китаец самовар, поставил у себя на заднем дворике, поил экзотически приготовленным чаем приятелей, друзей. Может и еще кто в РФ из них поехал бы, просто по приколу. Обломали. 8) Да, еще, если "не признают" (а 90% что так), то все это пересылка на экспертизу, сама экспертиза пересылка обратно на таможенный пост, хранение годами это все за счет бюджета. Так что, скорее всего, не только косвенный, но и прямой убыток РФ.
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3k
poбт 3 часа назад
как может быть фабричная штамповка культурной ценностью?
еще и "особое художественное значение"
йобу дали ?
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14k
Kucher 4 часа назад
А в самоваре нашли тульские пряники, выпечки XVIII века
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