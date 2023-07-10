Китаец попытался вывезти из России самовар XIX века

Зачастили что-то китайцы. То "морские огурцы" прячут за пазухой, то кухонную утварь вывозят.
Уссурийская таможня задержала гражданина Китая, который пытался вывезти с территории России тульский самовар, изготовленный в XIX веке. Китаец не внёс его в декларацию и не предоставил разрешение на вывоз. И теперь ему придётся отвечать по закону.
Культурную ценность таможенники обнаружили во время таможенного контроля пассажиров рейсового автобуса, выезжающего из России в Китай, в пункте пропуска "Пограничный". Старинная кухонная утварь весом 5 кг была упакована в картонную коробку. Эксперты установили, что самовар жаровой, дровяной, производства тульской фабрики, изготовлен в конце XIX века
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Как пояснили в отделе ограничений и товарной номенклатуры Уссурийской таможни, к культурным ценностям, имеющим особое художественное значение, относятся жаровые самовары, которые изготовлены до 1900 года. Именно такой самовар и пытался вывезти гражданин КНР.
Прежде чем вывозить такие товары, необходимо получить разрешение на вывоз в Министерстве культуры Российской Федерации
Против китайца возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Также рассматривается вопрос о составлении протокола по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов на вывоз товаров из России). Китайскому любителю сувениров грозит штраф в двукратном размере стоимости самовара и конфискация.
Сотрудники таможенной службы не сообщили, к сожалению, где китаец раздобыл ценный самовар и сколько за него заплатил.
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Кто крестик, кто иконку,
И веру в Господа от нас
Увозят потихоньку© В. В. С.
Ординарная почти целиком штампованная вещь...
еще и "особое художественное значение" йобу дали ?