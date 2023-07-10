Китаец попытался вывезти из России самовар XIX века

Уссурийская таможня задержала гражданина Китая, который пытался вывезти с территории России тульский самовар, изготовленный в XIX веке. Китаец не внёс его в декларацию и не предоставил разрешение на вывоз. И теперь ему придётся отвечать по закону.

Культурную ценность таможенники обнаружили во время таможенного контроля пассажиров рейсового автобуса, выезжающего из России в Китай, в пункте пропуска "Пограничный". Старинная кухонная утварь весом 5 кг была упакована в картонную коробку. Эксперты установили, что самовар жаровой, дровяной, производства тульской фабрики, изготовлен в конце XIX века