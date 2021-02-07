В Приморье уличный пес заставил рабочих вскрыть теплотрассу

"Место рассчитали, где примерно пёс находится, аккуратно стали гидромолотом работать. Конечно, ощущение не из приятных, когда знаешь, что внизу собака мечется, а над ней техника тяжёлая работает. Но по-другому не доберёшься никак. Машинист экскаватора Александр Боярчук очень аккуратно, точечно работал, когда из-за рычагов вышел, у него руки от напряжения дрожали. Переживали за собаку", - поделился впечатлениями начальник РСУ Александр Кунгурцев. Он также добавил, что пса спасали "всем миром".

Собаку удалось благополучно освободить из плена. После спасения сотрудники обследовали животное, оказалось, что у неё сломана лапа.