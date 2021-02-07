В Приморье уличный пес заставил рабочих вскрыть теплотрассу

Во Владивостоке успешно прошла необычная спасательная операция.
Бродячая собака забралась в теплотрассу и застряла между горячими трубами.
Жильцы дома по улице Окатовая почти сутки пытались самостоятельно спасти животное. Но все их старания были безуспешны. У пса застряла лапа между горячими трубами, выбраться без посторонней помощи он не мог. А пролезть человеку в узкий просвет между трубами было невозможно.
Жильцы дома по улице Окатовая почти сутки пытались самостоятельно спасти животное. Но все их старания были безуспешны. У пса застряла лапа между горячими трубами, выбраться без посторонней помощи он не мог. А пролезть человеку в узкий просвет между трубами было невозможно.
Тогда жильцы обратились в ремонтно-строительное управление (РСУ) тепловых сетей МУПВ «Владивостокское предприятие электрических и тепловых сетей» с просьбой отключить горячее отопление, чтобы пёс «не сгорел».
На место происшествия была направлена спасательная бригада. Работы по разбору участка теплотрассы и освобождению собаки длились почти 4 часа. Были задействованы кран и экскаватор с гидромолотом.
На место происшествия была направлена спасательная бригада. Работы по разбору участка теплотрассы и освобождению собаки длились почти 4 часа. Были задействованы кран и экскаватор с гидромолотом.
"Место рассчитали, где примерно пёс находится, аккуратно стали гидромолотом работать. Конечно, ощущение не из приятных, когда знаешь, что внизу собака мечется, а над ней техника тяжёлая работает. Но по-другому не доберёшься никак. Машинист экскаватора Александр Боярчук очень аккуратно, точечно работал, когда из-за рычагов вышел, у него руки от напряжения дрожали. Переживали за собаку", - поделился впечатлениями начальник РСУ Александр Кунгурцев. Он также добавил, что пса спасали "всем миром".
Собаку удалось благополучно освободить из плена. После спасения сотрудники обследовали животное, оказалось, что у неё сломана лапа.
Собаку удалось благополучно освободить из плена. После спасения сотрудники обследовали животное, оказалось, что у неё сломана лапа.
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