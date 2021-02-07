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В Приморье уличный пес заставил рабочих вскрыть теплотрассу

В Приморье уличный пес заставил рабочих вскрыть теплотрассу (2 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2021 11:02
Сообщество : Животные
Метки: Приморье   видео   владивосток   собака   спасатели   теплосеть   трубы   
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Во Владивостоке успешно прошла необычная спасательная операция.  

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Метки: Приморье   видео   владивосток   собака   спасатели   теплосеть   трубы   
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кот базилий 42 минуты назад
Здоровья псу и спасителям
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