Улицы Владивостока снова под водой — некоторые жители передвигаются по городу в купальных костюмах

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Столица Приморья вновь затоплена из-за обильных дождей.
Улицы находятся под водой, а в некоторых районах даже образовалось течение. Люди, пытаясь хоть как-то передвигаться, используют велосипеды и даже надевают купальные костюмы. Местами движение вовсе перекрыто или парализовано.
Сегодня во Владивостоке выпала почти половина месячной нормы осадков. Из-за южного циклона объявлено штормовое предупреждение.
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