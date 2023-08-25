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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 636 постов • 38 подписчиков подписаться
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Улицы Владивостока снова под водой — некоторые жители передвигаются по городу в купальных костюмах

Улицы Владивостока снова под водой — некоторые жители передвигаются по городу в купальных костюмах

Автор:
25 августа 2023 10:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Владивосток   вилео   дожди   ливень   непогода   потоп   
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Столица Приморья вновь затоплена из-за обильных дождей.

Улицы находятся под водой, а в некоторых районах даже образовалось течение. Люди, пытаясь хоть как-то передвигаться, используют велосипеды и даже надевают купальные костюмы. Местами движение вовсе перекрыто или парализовано.

Сегодня во Владивостоке выпала почти половина месячной нормы осадков. Из-за южного циклона объявлено штормовое предупреждение.


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Метки: Владивосток   вилео   дожди   ливень   непогода   потоп   
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3  комментария
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Kostick Час назад
купальных? )))
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Седой Час назад
Огород поливать точно не надо!
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Olxi

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