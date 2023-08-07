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Индийское космическое агентство показало первые кадры Луны, сделанные аппаратом "Чандраян-3"

Индийское космическое агентство показало первые кадры Луны, сделанные аппаратом "Чандраян-3"

Автор:
07 августа 2023 12:02
Сообщество : Космос
Метки: Видео   Индия   Чандраян-3   космический аппарат   луна   миссия   орбита   
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Уже в этом месяце мы узнаем, станет ли Индия четвёртой страной, успешно осуществившей посадку космического корабля на спутник Земли. Предыдущая попытка закончилась неудачей.

Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала первое видео с приборов автоматической лунной станции "Чандраян-3", сделанное 5 августа при выходе на окололунную орбиту. В склеенном из серии фотографий ролике видна часть корпуса аппарата и огромные кратеры, покрывающие поверхность Луны.


Лунная миссия "Чандраян-3" стартовала 14 июля с космодрома на острове Шрихарикота. Посадка аппарата на естественный спутник Земли планируется 23-24 августа.

Это уже третья лунная миссия Индии и вторая попытка совершить мягкую посадку на Луну. Первый аппарат ("Чандраян-1") прекратил работу на орбите Луны в 2009 году. Вторая лунная миссия, отправленная в 2019 году и предусматривающая посадку на поверхность спутника модуля "Викрам", потерпела неудачу. И если в конце августа "Чаяндран-3" сможет успешно доставить на спутник автономный аппарат, Индия станет четвёртой страной в мире, после СССР, США и КНР, которой это удалось. Но при этом станет и первой страной, которой удалось совершить посадку вблизи малоизученного южного полюса спутника Земли.

Отметим, что уже на этой неделе к естественному спутнику Земли отправится и российская миссия "Луна-25". Российские исследователи тоже планируют посадить автономный модуль окрестностях Южного полюса. Отмечается, что это первая лунная миссия России в XXI веке. Запуск корабля состоится 11 августа. Аппарат, по расчётам учёных, долетит до Луны за 4,5-5,5 суток. На выход к предпосадочной орбите и последующую посадку уйдёт ещё 6-7 суток. То есть российский аппарат прилунится примерно в одно время с "Чандраян-3".


Напомним, что СССР запустил свою последнюю станцию к Луне ("Луна-24") в 1976 году. После этого исследования спутника приостановились.

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Метки: Видео   Индия   Чандраян-3   космический аппарат   луна   миссия   орбита   
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2  комментария
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BarOb 24 минуты назад
Индийскую игрушку сразу видно - вся в золоте
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АнтонПолднев 17 минут назад
На Луну!!!
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