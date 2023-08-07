Индийское космическое агентство показало первые кадры Луны, сделанные аппаратом "Чандраян-3"

Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала первое видео с приборов автоматической лунной станции "Чандраян-3", сделанное 5 августа при выходе на окололунную орбиту. В склеенном из серии фотографий ролике видна часть корпуса аппарата и огромные кратеры, покрывающие поверхность Луны.





Лунная миссия "Чандраян-3" стартовала 14 июля с космодрома на острове Шрихарикота. Посадка аппарата на естественный спутник Земли планируется 23-24 августа.