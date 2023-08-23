Индийская станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на поверхность Луны

Цели у "Чандраяна-3" примерно такие же, какие ставил "Роскосмос" перед неудавшейся миссией "Луна-25". Оба аппарата должны были прилуниться на Южном полюсе и в первую очередь изучить реголит (лунный грунт) на наличие водяного льда, а затем изучить состав воды и её происхождение. Эти исследования необходимы для того, чтобы определить, годится ли Южный полюс для строительства лунных баз. Лёд можно использовать для производства топлива, охлаждения техники, в качестве сырья для химических реакций и для многих других задач.