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Индийская станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на поверхность Луны

Индийская станция "Чандраян-3" совершила успешную посадку на поверхность Луны

Автор:
23 августа 2023 16:14
Сообщество : Космос
Метки: Видео   Чандраян-3   изучение   луна   посадка   южный полюс   
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Индия после нескольких неудач наконец-то стала четвёртой "лунной державой".

Индийская автоматическая станция "Чандраян-3" впервые в истории совершила посадку на малоизученном Южном полюсе Луны. Мягкая посадка состоялась примерно в 15:35 по московскому времени. Прямую трансляцию исторического события смотрели более 7,5 млн человек, включая премьер-министра Индии Нарендра Моди, который сейчас находится в ЮАР на саммите БРИКС.

Космический корабль "Чандраян-3" с посадочным модулем и луноходом стартовал к естественному спутнику Земли 14 июля. Как рассказал бывший глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван, самыми сложными были последние 15 минут перед посадкой. В этот промежуток времени посадочный модуль совершал критический манёвр — переходил из горизонтального положения в вертикальное, повернувшись почти на 90 градусов. Прошлый аппарат "Чандраян-2" потерпел крушение именно в этот момент.

Цели у "Чандраяна-3" примерно такие же, какие ставил "Роскосмос" перед неудавшейся миссией "Луна-25". Оба аппарата должны были прилуниться на Южном полюсе и в первую очередь изучить реголит (лунный грунт) на наличие водяного льда, а затем изучить состав воды и её происхождение. Эти исследования необходимы для того, чтобы определить, годится ли Южный полюс для строительства лунных баз. Лёд можно использовать для производства топлива, охлаждения техники, в качестве сырья для химических реакций и для многих других задач.

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Метки: Видео   Чандраян-3   изучение   луна   посадка   южный полюс   
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11  комментариев
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599
ruslan d 36 минут назад
Сдюжила вимана
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6
Alen Dales Минуту назад
Дела в Роскосмосе идут все хуже и хуже. Так опозориться могли только при бункерном ))
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1k
muhandes 5 минут назад
Почему без песен и танцев???
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15k
Александр Полчаса назад
Ну, что ж, порадуемся за индусов, а за наших немного обидно... Хотя, хоть хохлам и либерастам дали повод позубоскалить...
П.С. Хе-хе, а чегой-то у индусов название корабля какое-то армянское?
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5k
workmen77 Полчаса назад
Интересно, а танцевать индусы свой корабль еще не научили?
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1k
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Молодцы! Хоть у кого-то получилось. Ждём хороших новостей.
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Жирный бот Полчаса назад
Молодцы индусы!
А у нас чтото "сломалось" в космической программе( Это не первый и не второй, потерянный при посадке, аппарат((
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14k
kotovski 36 минут назад
скоро и африканцы подтянутся, будем у них опыта набираться
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