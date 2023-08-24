В Якутии братья застрелили из ружей своего отца, который был недоволен тем, что сыновья играют в игры и не работают

Отец выпил и затеял ссоры с сыновьями.
В Якутии произошла трагедия, в ходе которой погиб мужчина Иван Хайраданов. Началось всё с того, что отец семейства выпил и пришёл домой. Дома находились его сыновья - 25-летний Ян и 27-летний Герман. Иван начал отчитывать парней, припомнив им любовь к компьютерным играм и отсутствие работы. Между мужчинами завязалась драка. Ян и Герман, пытаясь успокоить отца, связали его и уложили на кровать, но Ива распутал верёвки и убежал.
Молодые люди взяли карабин TG2 и охотничье ружьё МР-155, которые находились дома и были зарегистрированы. Как только пьяный отец пытался к ним приблизиться, они открыли огонь. Герман выстрелил пять раз, а Ян — четыре, сообщает Baza.
Шансов выжить у мужчины не было, он скончался на месте. На братьев возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
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а также есть Карлы, Марксы, Тельманы и Синны
- это всё эхо ВОВ - ссыльных немцев, финов, чехов и др..
Явно в стрелялки играли...
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вот это точно на самооборону не похоже ни разу. видимо сильно папаша им мешал в игры играть, что они его порешали так незамысловато.