В Якутии братья застрелили из ружей своего отца, который был недоволен тем, что сыновья играют в игры и не работают

Молодые люди взяли карабин TG2 и охотничье ружьё МР-155, которые находились дома и были зарегистрированы. Как только пьяный отец пытался к ним приблизиться, они открыли огонь. Герман выстрелил пять раз, а Ян — четыре, сообщает Baza.

Шансов выжить у мужчины не было, он скончался на месте. На братьев возбудили уголовное дело по статье об убийстве.