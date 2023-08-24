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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 633 поста • 37 подписчиков подписаться
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В Якутии братья застрелили из ружей своего отца, который был недоволен тем, что сыновья играют в игры и не работают

В Якутии братья застрелили из ружей своего отца, который был недоволен тем, что сыновья играют в игры и не работают

Автор:
24 августа 2023 14:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Якутск   дети   игры   интересное   отец   ружьё   убийство   фото   
1300
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Отец выпил и затеял ссоры с сыновьями.

В Якутии произошла трагедия, в ходе которой погиб мужчина Иван Хайраданов. Началось всё с того, что отец семейства выпил и пришёл домой. Дома находились его сыновья - 25-летний Ян и 27-летний Герман. Иван начал отчитывать парней, припомнив им любовь к компьютерным играм и отсутствие работы. Между мужчинами завязалась драка. Ян и Герман, пытаясь успокоить отца, связали его и уложили на кровать, но Ива распутал верёвки и убежал.

Молодые люди взяли карабин TG2 и охотничье ружьё МР-155, которые находились дома и были зарегистрированы. Как только пьяный отец пытался к ним приблизиться, они открыли огонь. Герман выстрелил пять раз, а Ян — четыре, сообщает Baza.

Шансов выжить у мужчины не было, он скончался на месте. На братьев возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

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Метки: Якутск   дети   игры   интересное   отец   ружьё   убийство   фото   
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20  комментариев
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14k
Kostick Час назад
"Иван начал отчитывать парней, припомнив им любовь к компьютерным играм и отсутствие работы." - лишение пайки и прочего довольствия, очень благотворно влияют на нахождение работы.
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22
Pyramid Head 3 минуты назад
ну, можно сказать завалили "босса уровня".. следующая локация - тюрьма
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22k
BiZ 7 минут назад
Иван назвал сыновей Ян и Герман. у меня все..
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17
ivandike 9 минут назад
Ну теперь наиграются, в толчомыть
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14k
котегRUS Полчаса назад
это всё Огненная вода, однако...


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598
ruslan d 39 минут назад
Семейка идиотов , надо было еще самим застрелиться , чтоб людям работы было поменьше ...
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32k
Ego sum qui sum 49 минут назад
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9k
БарНалей 58 минут назад
Ян и Герман. В Якутии...
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201
EDRENA ZA NOGU кот базилий 59 секунд назад
Ну да... Арнольд Сракин. Ангелина Фистюлькина. Снежана Кишкина.
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29k
Юрьевич 59 минут назад
Всё-таки компьютерные игры поражают мозг...
Явно в стрелялки играли...
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220
Илья Час назад
Там похоже у всех наследственно фляга свистит .
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16k
Shtoppi Час назад
<<Герман выстрелил пять раз, а Ян четыре, сообщает Baza.>>
-----------
вот это точно на самооборону не похоже ни разу. видимо сильно папаша им мешал в игры играть, что они его порешали так незамысловато.
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482
Guilty Pleasure Час назад
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