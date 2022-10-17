Марину Овсянникову суд лишил детей

1 октября Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста, захватив с собой 11-летнюю дочку и скрылась в неизвестном направлении. Об этом рассказал её бывший муж. Старшего сына экс-редактор оставила. Раньше она рассказывала, что сын выступил против её выходки.
У Марины Овсянниковой двое детей: старший сын и дочь. Девочка общается с матерью, а сын нет. В этом Овсянникова винит своего мужа.
«Диалог не получается, потому что его отец работает на RT, он промывает ему мозги со своей стороны. У сына сейчас такой непростой возраст — ему 17 лет — у них с отцом мужская солидарность, направленная против меня. Мама — предательница, разрушила всю жизнь нашу. А дочке 11 лет. Она каждый раз говорит, когда я звоню: «Мамочка, когда же ты вернешься?» Я ей все время отвечаю: через неделю, через неделю. И она говорит: «Мам, неделя прошла, а тебя все нет». Так мы с ней общаемся. Мне, конечно, плакать хочется», — поделилась Овсянникова.
Суд решил, что дети Овсянниковой должны жить с отцом. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Захватов. Он рассказал, что судья Черемушкинского суда вынес решение в пользу отца и определил место проживания общих детей бывшей журналистки с отцом. За это выступали органы опеки, также на заседании выступил старший сын журналистки — он тоже высказался за то, чтобы жить с Игорем Овсянниковым.
Однако дочь Марина Овсянникова взяла с собой, когда бежала. Сейчас она находится, предположительно, в Европе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А что из-под домашнего ареста вот так просто можно за границу выехать??? А ребёнка как через границу перетащила без письменного согласия отца?
Что-то тут не сходится.
Ну и вторая - при всех ее дебильных поступках ей хватило ума забрать дочь и бежать с ней, не бросить ребенка. Безусловно, нужно было думиать обо всем раньше, не создавать ситуацию. Но в текущем положении дел это самый материнский поступок. Я считаю так.
Все ведь думают, как наказать эту мразь. Но никто не думает, что будет чувствовать ребенок, какие он имеет чувства и эмоции. Все гнут правду, фактически принося ребенка в жертву...
Потом свалила работать в немецкие СМИ, откуда ее уволили чуть позже, чем сразу. Потом уехала в свинорейх, но оттуда еще ее поперли уже сами хохлы.
И, да, я зашел в пост, только для того, чтобы это написать