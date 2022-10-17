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Марину Овсянникову суд лишил детей

Марину Овсянникову суд лишил детей

Автор:
17 октября 2022 13:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Овсянникова   дети   интересное   лишение детей   отец   суд   фото   
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1 октября Марина Овсянникова сбежала из-под домашнего ареста, захватив с собой 11-летнюю дочку и скрылась в неизвестном направлении. Об этом рассказал её бывший муж. Старшего сына экс-редактор оставила. Раньше она рассказывала, что сын выступил против её выходки.

У Марины Овсянниковой двое детей: старший сын и дочь. Девочка общается с матерью, а сын нет. В этом Овсянникова винит своего мужа.

«Диалог не получается, потому что его отец работает на RT, он промывает ему мозги со своей стороны. У сына сейчас такой непростой возраст — ему 17 лет — у них с отцом мужская солидарность, направленная против меня. Мама — предательница, разрушила всю жизнь нашу. А дочке 11 лет. Она каждый раз говорит, когда я звоню: «Мамочка, когда же ты вернешься?» Я ей все время отвечаю: через неделю, через неделю. И она говорит: «Мам, неделя прошла, а тебя все нет». Так мы с ней общаемся. Мне, конечно, плакать хочется», — поделилась Овсянникова.

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Суд решил, что дети Овсянниковой должны жить с отцом. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Захватов. Он рассказал, что судья Черемушкинского суда вынес решение в пользу отца и определил место проживания общих детей бывшей журналистки с отцом. За это выступали органы опеки, также на заседании выступил старший сын журналистки — он тоже высказался за то, чтобы жить с Игорем Овсянниковым.

Однако дочь Марина Овсянникова взяла с собой, когда бежала. Сейчас она находится, предположительно, в Европе.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Овсянникова   дети   интересное   лишение детей   отец   суд   фото   
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20  комментариев
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2k
O.Bender1 5 часов назад
Как, будучи в розыске, она смогла пересечь границу?
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26k
Юрьевич Полчаса назад
"Сейчас она находится, предположительно, в Европе."

А что из-под домашнего ареста вот так просто можно за границу выехать??? А ребёнка как через границу перетащила без письменного согласия отца?
Что-то тут не сходится.
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1k
wantwant 2 часа назад
Что это за домашний арест, при котором можно за границу свалить?
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9k
Juli 2 часа назад
краткое пособие : "как обосрать всю жизнь за 2 минуты" Автор М.Овсянникова.
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14k
Голос Вселенной 4 часа назад
Две у нее положительные черты есть. Первая - она очень вдувабельна.
Ну и вторая - при всех ее дебильных поступках ей хватило ума забрать дочь и бежать с ней, не бросить ребенка. Безусловно, нужно было думиать обо всем раньше, не создавать ситуацию. Но в текущем положении дел это самый материнский поступок. Я считаю так.
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9k
Игорь 4 часа назад
и что она в Европе делает?
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23k
Андрей 4 часа назад
Обычная ТП, сначала делает, потом думает, если конечно есть чем думать!
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17k
Алексей 4 часа назад
А кто это?
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61k
google.ru 4 часа назад
Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!..
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7k
GROMOZEKA 5 часов назад
Да и по@бать, если честно.
И, да, я зашел в пост, только для того, чтобы это написать
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904
idhr 5 часов назад
да сколько ж можно НЕ лишать её внимания то ... ну сколько можно ...
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1k
Шурман 5 часов назад
Да хватит о ней писать , каждую неделю про нее статья .
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 5 часов назад
От этой овцы и мать с мужем отказались вроде как.
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WhiteRat

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