В Москве пятиклассница устроила вписку и разгромила дом со своими друзьями, которые выпили весь алкоголь отца

Предприниматель обратился в полицию с заявлением. По словам мужчины, в квартире на Лосевской улице пропали ценные вещи, весь алкоголь. К тому же кто-то разгромил квартиру, и затопил соседей снизу. Самое удивительное, что воры забрались в квартиру, открыв замок ключом.

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В отдел полиции обратился мужчина, который заявил, что в его квартире нарушен порядок вещей и пропали деньги, - сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Полицейские тут же начали проверку. Правоохранители нашли записи с камер видеонаблюдения и загадочное ограбление было раскрыто. Виновницей оказалась 11-летняя дочь бизнесмена.

- С женой мужчина в разводе. Но некоторое время назад он оставил дочери ключи, разрешив приходить в гости, когда ей захочется, - говорит источник.

Мужчина предупредил свою дочь о том, что уезжает на отдых. Девочка решила этим воспользоваться и позвала друзей. На вписку пришли дети 5-7 классов. Дети за несколько дней тусы выдули весь алкоголь из папиных запасов, разнесли мебель, прожгли покрывала и на пике куража умудрились сделать что-то вроде бассейна прямо на ламинате (была пенная вечеринка). Пострадали соседи снизу, с которым вытекла вся вода и повредила проводку. После того, как стало понятно, что тусовка зашла слишком далеко, девочка с друзьями поспешила из квартиры сбежать.