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В Москве пятиклассница устроила вписку и разгромила дом со своими друзьями, которые выпили весь алкоголь отца

В Москве пятиклассница устроила вписку и разгромила дом со своими друзьями, которые выпили весь алкоголь отца

Автор:
12 сентября 2023 17:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   дети   игры   интересное   милота   тусовка   фото   
2668
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11-летняя девочка позвала в гости своих друзей, а отец после этой тусовки думал, что его ограбили.

Предприниматель обратился в полицию с заявлением. По словам мужчины, в квартире на Лосевской улице пропали ценные вещи, весь алкоголь. К тому же кто-то разгромил квартиру, и затопил соседей снизу. Самое удивительное, что воры забрались в квартиру, открыв замок ключом.

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В отдел полиции обратился мужчина, который заявил, что в его квартире нарушен порядок вещей и пропали деньги, - сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Полицейские тут же начали проверку. Правоохранители нашли записи с камер видеонаблюдения и загадочное ограбление было раскрыто. Виновницей оказалась 11-летняя дочь бизнесмена.

- С женой мужчина в разводе. Но некоторое время назад он оставил дочери ключи, разрешив приходить в гости, когда ей захочется, - говорит источник.

Мужчина предупредил свою дочь о том, что уезжает на отдых. Девочка решила этим воспользоваться и позвала друзей. На вписку пришли дети 5-7 классов. Дети за несколько дней тусы выдули весь алкоголь из папиных запасов, разнесли мебель, прожгли покрывала и на пике куража умудрились сделать что-то вроде бассейна прямо на ламинате (была пенная вечеринка). Пострадали соседи снизу, с которым вытекла вся вода и повредила проводку. После того, как стало понятно, что тусовка зашла слишком далеко, девочка с друзьями поспешила из квартиры сбежать.

- Когда стало понятно, кто на самом деле побывал в его доме, мужчина снова приехал в полицию и свое заявление отозвал, - сообщил источник. - По его словам, пропавшие деньги нашлись.


Источник:

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Метки: Москва   Россия   дети   игры   интересное   милота   тусовка   фото   
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30  комментариев
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5k
Евгений Д 2 часа назад
Воспитал тупую дуру
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13k
geminisf 17 минут назад
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194
Александра С Полчаса назад
Когда родители работают, а дети гуляют - внуки будут просить милостыню.
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2k
Виталий Полчаса назад
Теперь её отправят в дом благородных девиц. Там её научат манерам.
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16k
a_komolow 37 минут назад
Хорошее начало!

Скоро порукам пойдёт , а там и мамину квартиру разнесут!
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92k
sapér Vodička 40 минут назад
Чувствуется опытная женская рука !
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 45 минут назад
А не с подачи ли мамаши доча разгромила квартиру отца....????
"меня терзают смутные сомнения" (с)
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230
EDRENA ZA NOGU 51 минуту назад
Пф-ха-ха-ха! Ну и дела! Личинки уже вписки устраивают!
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1k
kuzis 58 минут назад
Приходил ко мне Сережка, поиграли мы немножко (c)
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31k
Юрий 59 минут назад

Ссылка www.youtube.com
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5k
Горожанин Час назад
Заслужил придурок. Ребёнок - зеркало родителя-д.о.л.б.о.ё.ба. Родители никогда этого не осознают и возмущаются больше всего, когда им говорят правду.
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37k
russger Час назад
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20k
Bill Час назад
Сумма убытка не озвучена. Может там делов то на пару сотен тыр.
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141
Абвгд Еёжзиклмн Час назад
А всего-то надо было
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2k
Генрих Час назад
Опосля в рояль насрали – чудно время провели!
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2k
Алексей Час назад
Отлично вписалась в папкину хату!
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9k
Гомерчик 2 часа назад
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
И это только начало. Двадцать лет назад услышал от мужика, что такое иметь дочь - Как молоко пить - так всем колхозом, а как коров ибать (жениться) так мы с завхозом!
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6k
TirAn 2 часа назад
там побывал зверёк писец
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14k
Ivan 2 часа назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
337711



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