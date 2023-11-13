Школьник украл у мамы 120 тысяч, чтобы купить оружие в игре, но его развели мошенники

В итоге мальчик остался без денег, без оружия и, видимо, без игр.
11-летний мальчик из посёлка Щапово в Троицком административном округе Москвы смотрели на YouTube ролик популярного блогера и решил купить себе разных плюшек в игре Standoff 2. В комментариях к ролику школьник написал, что хочет также и с ним связались неизвестные, сообщает SHOT. Мошенники предложили продолжить переписку в мессенджере, куда скинули инструкцию, как купить оружие для игры. Они же попросили мальчика зайти с мобильника в приложение банка и перевести деньги.
Школьник взял мамин телефон и перевёл ₽121 тысячу в несколько заходов. Однако, никакого оружия в игре не появилось и школьник рассказал всё маме.
Женщина заблокировала счёт и обратилась в полицию.
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Обратите внимание сколько людей с кредитами и сколько из них не в состоянии платить по ним. Но вышел новый телефон! Значит пора в банк за новым кредитом, а то "друзья" засмеют.
Почему в приложение так просто зайти? Неужели так трудно научиться блокировать телефон и банковское приложение? Вход с разными пин-кодами или отпечатком пальца.
Да и что это за мода - взял мамин телефон. Телефон вещь исключительно личная, как зубная щетка.
Так что компьютер на продажу, ребенка устраивать на работу...
В случае мошеннического снятия денег со счета звоню в банк и прошу откатать транзакцию назад. Обычно приходится съездить в свое отделение банка, написать заяву. И вторую в полицию. Плюс перевыпуск карточки. Но деньги возвращаются.
Собственно поэтому меня и не нервируют звонки из "службы безопасности банка".