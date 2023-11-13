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Школьник украл у мамы 120 тысяч, чтобы купить оружие в игре, но его развели мошенники

Школьник украл у мамы 120 тысяч, чтобы купить оружие в игре, но его развели мошенники

Автор:
13 ноября 2023 13:11
Сообщество : Мошенничество
Метки: Оружие   дети   донат   игры   интересное   мошенники   обман   фото   
1236
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В итоге мальчик остался без денег, без оружия и, видимо, без игр.

11-летний мальчик из посёлка Щапово в Троицком административном округе Москвы смотрели на YouTube ролик популярного блогера и решил купить себе разных плюшек в игре Standoff 2. В комментариях к ролику школьник написал, что хочет также и с ним связались неизвестные, сообщает SHOT. Мошенники предложили продолжить переписку в мессенджере, куда скинули инструкцию, как купить оружие для игры. Они же попросили мальчика зайти с мобильника в приложение банка и перевести деньги.

Школьник взял мамин телефон и перевёл ₽121 тысячу в несколько заходов. Однако, никакого оружия в игре не появилось и школьник рассказал всё маме.

Женщина заблокировала счёт и обратилась в полицию.

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Метки: Оружие   дети   донат   игры   интересное   мошенники   обман   фото   
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15  комментариев
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11k
Б.Касторский Час назад
В детях надо сразу воспитывать уважение к труду и заработанным деньгам. Сейчас поколение потребителей, которые потребляют гуано блогеров, которые рассказывают о своих тратах и неуважении к рабочему человеку. От того детям и кажется, что деньги это просто.
Обратите внимание сколько людей с кредитами и сколько из них не в состоянии платить по ним. Но вышел новый телефон! Значит пора в банк за новым кредитом, а то "друзья" засмеют.
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2k
Егор Попов 41 секунду назад
А женщина не догадалась заранее защитить банковское приложение отпечатком пальца и/или кодом? Ограничить сумму перевода в день? Не? Не догадалась? Мозгов нет - считай калека.
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48k
Прискорбный Скиталец 6 минут назад
Немного в другую сторону - безопасности:
Почему в приложение так просто зайти? Неужели так трудно научиться блокировать телефон и банковское приложение? Вход с разными пин-кодами или отпечатком пальца.
Да и что это за мода - взял мамин телефон. Телефон вещь исключительно личная, как зубная щетка.
Так что компьютер на продажу, ребенка устраивать на работу...
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1k
Леший 8 минут назад
как мальчик смог перевести деньги с маминого телефона? у меня и телефон заблокирован, и вход в банк тоже. и это не от недоверия к родственникам, а на случай потери или кражи гаджета....так что мамка сама виновата...
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77k
Viktor 36 минут назад
Хороший мальчик!

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3k
* You All 36 минут назад
всегда только один вопрос в подобном случае
Ссылка www.youtube.com
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6k
livaneth 36 минут назад
Живу не в России.
В случае мошеннического снятия денег со счета звоню в банк и прошу откатать транзакцию назад. Обычно приходится съездить в свое отделение банка, написать заяву. И вторую в полицию. Плюс перевыпуск карточки. Но деньги возвращаются.
Собственно поэтому меня и не нервируют звонки из "службы безопасности банка".
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6k
alex 39 минут назад
дебил
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6k
corell 39 минут назад
Наверное, малец сейчас играет дома сломанными пальцами на разбитом смартфоне в игру "мама, я нечаянно!".
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34k
Snork Snorkoff Час назад
То-то мама счастлива
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
339038



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