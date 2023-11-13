Школьник украл у мамы 120 тысяч, чтобы купить оружие в игре, но его развели мошенники

11-летний мальчик из посёлка Щапово в Троицком административном округе Москвы смотрели на YouTube ролик популярного блогера и решил купить себе разных плюшек в игре Standoff 2. В комментариях к ролику школьник написал, что хочет также и с ним связались неизвестные, сообщает SHOT. Мошенники предложили продолжить переписку в мессенджере, куда скинули инструкцию, как купить оружие для игры. Они же попросили мальчика зайти с мобильника в приложение банка и перевести деньги.

Школьник взял мамин телефон и перевёл ₽121 тысячу в несколько заходов. Однако, никакого оружия в игре не появилось и школьник рассказал всё маме.

Женщина заблокировала счёт и обратилась в полицию.