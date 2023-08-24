"Ты умная для бабы": женщины рассказали о самых странных комплиментах в свой адрес

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Сегодня мы ещё раз убедимся, что мужчины и комплименты очень далеки друг от друга. Видно, что стараются, но получается максимально нелепо.
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