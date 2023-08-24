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"Ты умная для бабы": женщины рассказали о самых странных комплиментах в свой адрес

"Ты умная для бабы": женщины рассказали о самых странных комплиментах в свой адрес

Автор:
24 августа 2023 10:29
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   комплимент   мужчина   отношения   смех   
1226
17

Сегодня мы ещё раз убедимся, что мужчины и комплименты очень далеки друг от друга. Видно, что стараются, но получается максимально нелепо.

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Метки: Прикол   Юмор   комплимент   мужчина   отношения   смех   
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3  комментария
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−13
Антон Ляпунов 41 минуту назад
Че за тупость?)))
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3k
Едондер пуп 22 минуты назад
Как ЗиЛ 130 ты красива...))
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10k
Juli 40 минут назад
"У тебя глаза такие красивые.. это потому что правый немного косит"
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Richard

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