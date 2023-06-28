Столько женатых развелось: с юмором о бывших, которые никак не успокоятся

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В этом посте собраны практически все негативные ситуации, которые могут произойти в отношениях между мужчиной и женщиной. Измена, недопонимание, развод, алименты - здесь полный набор. Удивительно, но получилось очень смешно!
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