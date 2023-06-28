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Столько женатых развелось: с юмором о бывших, которые никак не успокоятся

Столько женатых развелось: с юмором о бывших, которые никак не успокоятся

Автор:
28 июня 2023 21:25
Метки: Прикол   Юмор   женщина   измена   мужчина   отношения   развод   смех   
4077
16

В этом посте собраны практически все негативные ситуации, которые могут произойти в отношениях между мужчиной и женщиной. Измена, недопонимание, развод, алименты - здесь полный набор. Удивительно, но получилось очень смешно!

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Метки: Прикол   Юмор   женщина   измена   мужчина   отношения   развод   смех   
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13  комментариев
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Мойша Час назад
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tuka Час назад
Ссылка www.youtube.com
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Мойша Час назад
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V2.Smirnov Час назад
Сколько-сколько алиментов? 9 млн?

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Мойша 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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Мойша 2 часа назад
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Слишком командовала...
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
Отрави. Если поймают квартира твоя полностью, с сыном тяжело общаться максимум 15, но есть шансы выйти по УДО лет через 5 уже. А если повезёт, то вообще условный - у тебя же сын малолетний
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dima423 2 часа назад
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Чето он ей польстил...мог бы и пешкой назвать...ну накройняк ладьей))
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