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Унижение. Доминирование. Давление: типичные будни мужчин в отношениях

Унижение. Доминирование. Давление: типичные будни мужчин в отношениях

Автор:
09 сентября 2022 13:36
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   брак   женщина   мужчина   отношения   прикол   семья   смех   
1521
16
Это пост задумывался, как юмористический, но на деле получилась настоящая драма. Мужчины, которые нашли свои вторые половинки, как вы их вывозите?
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Источник:

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Метки: Девушка   Юмор   брак   женщина   мужчина   отношения   прикол   семья   смех   
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4  комментария
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14k
сеньор Леонсио Час назад
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dima423 50 минут назад
Комментарий к фото
откажись от страховки)
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8k
Б.Касторский 56 минут назад
Многое нытье и возможно "тонкий троллинг". Но есть и разумное. Если мужчина с квартирой хочет создать семью с женщиной без проблем с жил площадью, это абсолютно нормально. Тем более там и идея здравая, сначала финансовая подушка, потом детям отдать вторую квартиру.
А так, сам много раз сталкивался с приезжими девушками, которые считают, что первый брак достаточно лишь квартиры, а дальше видно будет. Или просто предел мечтаний перебраться в крупный город.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
Что-то мне подсказывает что вот это всё взято с ЖЕНСКИХ сайтов и форумов...
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