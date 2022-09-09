Унижение. Доминирование. Давление: типичные будни мужчин в отношениях

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Это пост задумывался, как юмористический, но на деле получилась настоящая драма. Мужчины, которые нашли свои вторые половинки, как вы их вывозите?
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Источник:
АНТИФИШКИ
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А так, сам много раз сталкивался с приезжими девушками, которые считают, что первый брак достаточно лишь квартиры, а дальше видно будет. Или просто предел мечтаний перебраться в крупный город.