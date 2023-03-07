Женщины о мужчинах и наоборот: убойный пост про отношения

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Юмористический пост про отношения между мужчинами и женщинами, в котором так много смысла и мудрости. Ведь удивительно, что учитывая такую пропасть между полами, мы как-то вывозим эти отношения и даже бываем счастливы.
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Если вы не можете честно ответить девушке на этот вопрос, то нах.ер не нужны вам такие отношения
У тебя ж все элементарно с твоей правой рукой.