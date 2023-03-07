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Женщины о мужчинах и наоборот: убойный пост про отношения

Женщины о мужчинах и наоборот: убойный пост про отношения

Автор:
07 марта 2023 12:42
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Прикол   Юмор   женщина   мужчина   мужчина и женщина   отношения   парень   смех   
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Юмористический пост про отношения между мужчинами и женщинами, в котором так много смысла и мудрости. Ведь удивительно, что учитывая такую пропасть между полами, мы как-то вывозим эти отношения и даже бываем счастливы.

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Метки: Девушка   Прикол   Юмор   женщина   мужчина   мужчина и женщина   отношения   парень   смех   
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12  комментариев
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22k
homerchik 2 часа назад
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ScorpionDS 36 минут назад
В прошлый раз ему не понравилось, что парень приехал к нему на первое свидание на самокате, что-то здесь не так ...
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10k
GROMOZEKA 52 минуты назад
Парни, скажу вам как старый женатый ящер.
Если вы не можете честно ответить девушке на этот вопрос, то нах.ер не нужны вам такие отношения
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56k
alertol Час назад
Комментарий к фото
Оксфордский университет хочет добавить вас в друзья ©
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9k
krivsan Час назад
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