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Приступ эпилепсии и комары: пользователи соцсетей рассказали про свой худший раз

Приступ эпилепсии и комары: пользователи соцсетей рассказали про свой худший раз

Автор:
17 марта 2023 21:44
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   женщина   конфуз   мужчина   отношения   смех   
3467
18

Мужчины и женщины что-то разоткровенничались, поделившись с нами своими интимными историями. Если не стесняетесь, то расскажите и про свои конфузы. Пост для лиц достигших совершеннолетия!

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Метки: twitter   Прикол   Твиттер   Юмор   женщина   конфуз   мужчина   отношения   смех   
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11  комментариев
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13k
a_komolow 2 часа назад
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Иван 19 минут назад
Она сверху скачет, в процессе я получаю сиськой по лицу... С тех пор не люблю, когда больше, чем 3й размер
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27k
Андрей 21 минуту назад
редкостный бред
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10k
Света Полчаса назад
Не худший, но определённо самый необычный. Процесс, как говорится, в разгаре, но до самого основного не дошло. Я про себя думаю в недоумении "я вся уже горю, а чего он трусы с меня не снял ещё?!". Он тоже очень даже в готовности и чего тянет непонятно. Ну я не выдержала и спросила. Он смущаясь показывает, что зацепился печаткой за кружавчики мои.)) А мне уже пофиг на кружевные трусы дорогие, говорю- рви их нах..! Ну он и порвал и так ситуация нас насмешила, что мы хохотали... Тр....сь и ржали непереставая.
Пока не закончили. Весело эдак.
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3k
Pill Полчаса назад
У комментаторов молодости не было. Дрочилы монашеские)))
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114
Серж Полчаса назад
В бан.
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13k
Мистер Фикс 47 минут назад
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6k
sedoisever 48 минут назад
Это не Грушинский, это пи@арский какой-то фестиваль.
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11k
Shtoppi Час назад
что это за дичь и нахуа она тут?
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
Ну и назвала чужим именем, ты ж своё получил! А вот носитель этого имени может и нет :)
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31k
Андрей Иванов 2 часа назад
Встречный вопрос:

1. Как узнала? Мерила рулеткой в процессе?
2. С секундомером?

По-моему, чувак элементарно заржал, когда увидел рулетку с секундомером ну и кончил от этого, плюс они холодные, агрегат и сократился
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