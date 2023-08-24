Средневековье с ноткой юмора: сериалы и фильмы об эпохе инквизиций

Здесь нет ни одного попаданца и перемещений во времени, но есть один неудавшийся режиссёр и старик, возомнивший себя Дон Кихотом. Что их связывает и почему в названии есть слово «убил»? Об этом можно узнать, только посмотрев комедию.

«История рыцаря» (2001)