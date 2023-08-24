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Средневековье с ноткой юмора: сериалы и фильмы об эпохе инквизиций

Средневековье с ноткой юмора: сериалы и фильмы об эпохе инквизиций

Автор:
24 августа 2023 10:15
Сообщество : Кино
Метки: Юмор   актеры   кино   средневековье   съемка   фильм   что посмотреть   
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Средневековье — время развития науки и искусства, а также чумы и инквизиции. Противоречий и недоумевающих вопросов к этому времени немало. Киноиндустрия не раз осмыляла этот период человечества, обращаясь к теме рыцарства, дворцовых интриг или исследованию жизни и творчества одной знаменитой личности.

Но другая сторона осмысления обратилась к юмору, который легко говорит о всём сумасбродстве эпохи. Мы собрали 9 фильмов и сериалов, которые так или иначе погружают в Средневековье и подтрунивают над ним.


«Чёрный рыцарь» (2001)

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Комедия о попаданце с тёмной кожей, режиссёры которой ещё до Netflix и Disney задумались о расовом разнообразии и сделали это фишкой своего фильма. Насколько хорошо у них получилось — оценивать зрителю.


«Ведьмы» (1922)

В этом немом кино комедия переплетается с ужасами, всё потому, что сюжет повествует о средневековом помешательстве на охоте за ведьмами, от которых страдали невинные жертвы. И вам всем точно знакома музыка, которую к этому фильму написал датский композитор Лауни Грёндаль.


«Придворный шут» (1955)

Фильм о жестокой борьбе за власть, в котором роль спасательного круга в море алчности и вздора играет шут. Дэнни Кэй (шут) за эту комедию номинировался на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.


«Уильям наш, Шекспир» (сериал, 2016–2020)

Сценарист и режиссёры без стеснения высмеяли все домыслы, касающиеся фигуры великого писателя, а также средневековые законы (например, мужчин, играющих женщин на сцене) и современные стереотипы. Для любителей юмора в сериале собралась плеяда замечательных актёров, которые исполняют отнюдь не второстепенные роли, а для любителей литературы и истории есть возможность проверить свои знания на прочность.


«Армия Бранкалеоне» (1966)

Итало-испанская комедия о приключениях шайки под предводительством рыцаря Бранкалеоне, которая задумала отхватить себе кусочек государственной земли.


«Человек, который убил Дон Кихота» (2017)

Здесь нет ни одного попаданца и перемещений во времени, но есть один неудавшийся режиссёр и старик, возомнивший себя Дон Кихотом. Что их связывает и почему в названии есть слово «убил»? Об этом можно узнать, только посмотрев комедию.


«История рыцаря» (2001)

Пойти против всех правил мог только не настоящий рыцарь, а оруженосец, который присвоил себе благородное имя после гибели господина. В фильме намеренно используются анахронизмы для придания истории комичности. Например, в отдельных сценах можно услышать хиты Quenn, AC/DC и Дэвида Боуи.


«Монти Пайтон и Священный Грааль» (1975)

Мы не могли не включить в эту подборку легендарную британскую шайку комедиантов. Фильм состоит из нескончаемых скетчей, абсурдных и до нелепости весёлых. Мода на шутки в начальных титрах, вероятно, пошла именно с них.


«Пришельцы» (1993)

Комедия с Жаном Рено и Кристианом Клавье о попаданцах из Средневековья, заброшенных во Францию конца ХХ века. Фильм имеет продолжение ещё в двух частях.

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Метки: Юмор   актеры   кино   средневековье   съемка   фильм   что посмотреть   
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7  комментариев
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7k
Pravednik84 56 минут назад
Ссылка coub.com

А точно ли это комедия? Но фильм достойный.
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1k
Олег Квирулянт 11 минут назад
И как можно было это не отметить!?

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11k
Copycat Полчаса назад
Священный грааль подарил мне много мемных моментов) например с тем как рыцарь бежал и прибежать не мог)
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14k
Kostick 41 минуту назад
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