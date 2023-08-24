Средневековье с ноткой юмора: сериалы и фильмы об эпохе инквизиций

Средневековье — время развития науки и искусства, а также чумы и инквизиции. Противоречий и недоумевающих вопросов к этому времени немало. Киноиндустрия не раз осмыляла этот период человечества, обращаясь к теме рыцарства, дворцовых интриг или исследованию жизни и творчества одной знаменитой личности.
Но другая сторона осмысления обратилась к юмору, который легко говорит о всём сумасбродстве эпохи. Мы собрали 9 фильмов и сериалов, которые так или иначе погружают в Средневековье и подтрунивают над ним.
«Чёрный рыцарь» (2001)
Комедия о попаданце с тёмной кожей, режиссёры которой ещё до Netflix и Disney задумались о расовом разнообразии и сделали это фишкой своего фильма. Насколько хорошо у них получилось — оценивать зрителю.
«Ведьмы» (1922)
В этом немом кино комедия переплетается с ужасами, всё потому, что сюжет повествует о средневековом помешательстве на охоте за ведьмами, от которых страдали невинные жертвы. И вам всем точно знакома музыка, которую к этому фильму написал датский композитор Лауни Грёндаль.
«Придворный шут» (1955)
Фильм о жестокой борьбе за власть, в котором роль спасательного круга в море алчности и вздора играет шут. Дэнни Кэй (шут) за эту комедию номинировался на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.
«Уильям наш, Шекспир» (сериал, 2016–2020)
Сценарист и режиссёры без стеснения высмеяли все домыслы, касающиеся фигуры великого писателя, а также средневековые законы (например, мужчин, играющих женщин на сцене) и современные стереотипы. Для любителей юмора в сериале собралась плеяда замечательных актёров, которые исполняют отнюдь не второстепенные роли, а для любителей литературы и истории есть возможность проверить свои знания на прочность.
«Армия Бранкалеоне» (1966)
Итало-испанская комедия о приключениях шайки под предводительством рыцаря Бранкалеоне, которая задумала отхватить себе кусочек государственной земли.
«Человек, который убил Дон Кихота» (2017)
Здесь нет ни одного попаданца и перемещений во времени, но есть один неудавшийся режиссёр и старик, возомнивший себя Дон Кихотом. Что их связывает и почему в названии есть слово «убил»? Об этом можно узнать, только посмотрев комедию.
«История рыцаря» (2001)
Пойти против всех правил мог только не настоящий рыцарь, а оруженосец, который присвоил себе благородное имя после гибели господина. В фильме намеренно используются анахронизмы для придания истории комичности. Например, в отдельных сценах можно услышать хиты Quenn, AC/DC и Дэвида Боуи.
«Монти Пайтон и Священный Грааль» (1975)
Мы не могли не включить в эту подборку легендарную британскую шайку комедиантов. Фильм состоит из нескончаемых скетчей, абсурдных и до нелепости весёлых. Мода на шутки в начальных титрах, вероятно, пошла именно с них.
«Пришельцы» (1993)
Комедия с Жаном Рено и Кристианом Клавье о попаданцах из Средневековья, заброшенных во Францию конца ХХ века. Фильм имеет продолжение ещё в двух частях.
Источник:
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А точно ли это комедия? Но фильм достойный.
Интеллектуальная комедия абстрактного (в хорошем смысле) абсурда.