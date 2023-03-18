Крутые, но малоизвестные фильмы

Если вы уже пересмотрели все фильмы, которые только возможно, и теперь не знаете, как скоротать ближайший вечерочек, то вам крупно повезло. Недавно сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы 2022 года. И стоит сказать, что это не просто популярные проекты, о которых уже успели сообщить из каждого утюга, а работы, оставшиеся в некотором смысле в тени (также в топ попали и несколько анимационных проектов, чьё присутствие наверняка вас удивит). Они имеют отличные оценки и множество положительных отзывов, поэтому кинокритики посчитали, что оставлять их без должного внимания будет настоящим преступлением.

Свежий список лидеров был сформирован из мнений, которые получили киноленты не только от экспертов, но и от зрителей. Кстати, стоит дополнительно обозначить, что Rotten Tomatoes не дают собственных оценок и не пишут рецензии. Платформа подсчитывает суммы положительных и отрицательных баллов, которые были выставлены на других ресурсах.

«Ради Лесли» — 15 место