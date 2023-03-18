Крутые, но малоизвестные фильмы

15 фильмов, имеющих на Rotten Tomatoes, поразительно высокие рейтинги.
Если вы уже пересмотрели все фильмы, которые только возможно, и теперь не знаете, как скоротать ближайший вечерочек, то вам крупно повезло. Недавно сайт Rotten Tomatoes назвал лучшие фильмы 2022 года. И стоит сказать, что это не просто популярные проекты, о которых уже успели сообщить из каждого утюга, а работы, оставшиеся в некотором смысле в тени (также в топ попали и несколько анимационных проектов, чьё присутствие наверняка вас удивит). Они имеют отличные оценки и множество положительных отзывов, поэтому кинокритики посчитали, что оставлять их без должного внимания будет настоящим преступлением.
Свежий список лидеров был сформирован из мнений, которые получили киноленты не только от экспертов, но и от зрителей. Кстати, стоит дополнительно обозначить, что Rotten Tomatoes не дают собственных оценок и не пишут рецензии. Платформа подсчитывает суммы положительных и отрицательных баллов, которые были выставлены на других ресурсах.
«Ради Лесли» — 15 место
Рейтинг фильма: 93%
Жанр: Драма
Сюжет: Лесли — мать-одиночка из Техаса. Однажды ей сказочно везёт, и она выигрывает крупную сумму в лотерею. К сожалению, у женщины не получается научиться правильно управлять своими финансами. Лесли опускается на социальное дно. Спустя 6 лет она возвращается в родной город, в котором её уже поджидают старые и новые проблемы.
«Иа» — 14 место
Рейтинг фильма: 96%
Жанр: Драма
Сюжет: Добрый ослик по имени Иа живёт в цирке, выступает на радость публике и проводит много времени со своей любимой хозяйкой. В один из дней зоозащитники устраивают погром бродячего цирка, и Иа вместе с другими обитателями шатров переезжает на ферму. С этого момента начинаются его сложные и увлекательные приключения, полные неожиданных поворотов, хороший и плохих людей.
«Тихоня» — 13 место
Рейтинг фильма: 96%
Жанр: Драма
Сюжет: Главная героиня — тихая и послушная девочка, выросшая в неблагополучной семье. Внезапно родители решают отправить дочь к своим родственникам, которые тепло принимают девочку и с радостью соглашаются о ней позаботиться. Главная героиня даже не догадывается, что за всей этой идиллией скрывается большой секрет, который ей предстоит разгадать.
«Паранормальные» — 12 место
Рейтинг фильма: 96%
Жанр: Ужасы, драма, фантастика
Сюжет: Девятилетняя Ида вместе со своей семьёй переезжает в новую квартиру. Однажды гуляя во дворе, она знакомится с соседским мальчиком Бэном, обладающим телекинезом, и девочкой Аишей, которая мастерски владеет телепатием. Внезапно и по необъяснимым причинам сверхъестественные способности детей начинают усиливаться.
«Главная роль» — 11 место
Рейтинг фильма: 96%
Жанр: Комедия, драма
Сюжет: Один крайне тщеславный миллиардер решает вписать своё имя в историю, создав самый идеальный в мире фильм. Для съёмок он пригласил лучших, но крайне экстраординарных членов команды, между которыми на площадке постоянно возникают ссоры.
«Тилл» — 10 место
Рейтинг фильма: 96%
Жанр: Драма, биография, история
Сюжет: США, 1955 год. Мальчика-подростка Эмметта Тилла убивают из-за расовых предрассудков. Его мать Мейми Тилл-Мобли не может смириться с потерей сына и решает бороться за справедливость.
«Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную» — 9 место
Рейтинг фильма: 97%
Жанр: Фантастика, комедия
Сюжет: На дворе 1998 год. Давние приятели Бивис и Батт-Хед оказываются в космическом лагере, куда их отправил судья по делам несовершеннолетних. Подростки должны поучаствовать в космической миссии, но путешествие идёт не по плану, и друзья попадают в чёрную дыру, которая переносит их в 2022 год.
«Герцог» — 8 место
Рейтинг фильма: 97%
Жанр: Драма, комедия, биография
Сюжет: Водитель такси похищает портрет герцога Веллингтона из Национальной галереи в Лондоне. После этого преступник отправляет записку, в которой заявляет, что шедевр вернётся на место только в том случае, если правительство начнёт тратить больше денег на помощь пенсионерам.
«Хэллбендер» — 7 место
Рейтинг фильма: 97%
Жанр: Ужасы
Сюжет: Иззи — 16-летняя девочка-подросток. Она страдает неизлечимой иммунной болезнью. Из-за этого мама держит дочь практически в безлюдной местности за городом. Однако несмотря на фактическую изоляцию, девочка всё равно находит друзей. Однажды в процессе игры Иззи съедает живого червя, в результате чего в ней просыпается необъяснимое и неутолимое чувство голода. Теперь девочка должна будет столкнуться с жуткими тайнами собственной семьи.
«Лунана: Як в классной комнате» — 6 место
Рейтинг фильма: 98%
Жанр: Драма
Сюжет: Начинающий певец переезжает в горную деревушку Лунана. Парнем руководит мечта — переезд в Австралию. Ради этого он должен целый год отработать в деревне в качестве учителя. В скором времени жизнь певца кардинально меняется.
«Магическая битва 0» — 5 место
Рейтинг фильма: 98%
Жанр: Аниме, боевик, фэнтези
Сюжет: Юту Оккоцу преследует призрак его подруги детства, погибшей в автокатастрофе. Потусторонняя сущность настроена агрессивно и пытается всеми возможными способами уничтожить юношу. Однажды Юту Оккоцу задерживает мастер Сатору Годзё. Он убеждает юношу поступить в особую школу магии, чтобы иметь возможность помогать людям и защищать их. Вскоре парень узнает, что злые духи — это не самое страшное, с чем ему приходилось сталкиваться в жизни.
«Марсель, ракушка в ботинках» — 4 место
Рейтинг фильма: 98%
Жанр: Драма, комедия, фэнтези
Сюжет: Марсель — говорящая морская ракушка в туфельках. Он живёт в квартире с бабушкой Конни и любимым питомцем Аланом. Однажды Марселю приходит в голову потрясающая мысль. Он хочет найти свою семью, с которой когда-то был вынужден расстаться. Марсель прилагает все усилия для поисков. Кажется, у него даже получается. Однако в этой жизни всё не может быть чрезмерно просто.
«Девочки, девочки, девочки» — 3 место
Рейтинг фильма: 99%
Жанр: Мелодрама
Сюжет: Три молодые девушки Мимми, Рёнккё и Эмма после школы работают в фуд-корте и находятся в постоянном поиске романтических приключений. Каждая из героинь понятия не имеют, чего же она хочет от этой жизни на самом деле.
«Событие» — 2 место
Рейтинг фильма: 99%
Жанр: Драма
Сюжет: События киноленты разворачиваются во Франции в 1963 году. Главная героиня — студентка, которая мечтает о писательской карьере. Внезапно девушка обнаруживает, что беременна. Её будущее оказывается под угрозой, ведь в её стране аборты находятся под запретом.
«Без медведей» — 1 место
Рейтинг фильма: 100%
Жанр: Драма
Сюжет: Фильм рассказывает две истории любви, в которых влюблённые сталкиваются с рядом препятствий в виде стереотипов и суеверий.
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