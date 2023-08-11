Пользователи делятся фильмами, которые, по их мнению, заслуживают оценки 10 из 10, но о них мало кто слышал

Я бы согласился с ещё большим присутствием Сэма Рокуэлла в этом фильме

Отдельно поясним, что этот фильм на 95% состоит из Сэма Рокуэлла, который по сюжету проводит время на Луне в компании самого себя. Ну или не совсем.

Четыре льва (2010)