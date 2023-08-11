Пользователи делятся фильмами, которые, по их мнению, заслуживают оценки 10 из 10, но о них мало кто слышал

Пользователи сайта reddit вновь пустились в интересные обсуждения на тему кино, на этот раз отвечая на вопрос: «Какой фильм для вас 10 из 10, но о нём мало кто слышал?»
Люди навспоминали несколько нехайповых жемчужин из разных десятилетий, начиная с 80-х и заканчивая относительно свежими.
Предместье (1989)
Том Хэнкс и Кэрри Фишер, режиссёр Джо Данте снял его между первыми и вторыми «Гремлинами». Это топовый комедийный ужастик, который разошёлся на цитаты.
Человек с Земли (2007)
Фильм о профессоре истории, который внезапно решает бросить работу и уехать. Его коллеги-профессора решают устроить ему прощальную вечеринку и во время неё спрашивают, почему он уходит. Он решает сказать им, что ему 14 000 лет, и он должен переезжать каждый раз, когда люди понимают, что он не стареет. Это совершенно великолепный фильм, где люди пытаются решить, сошёл ли главный герой с ума или говорит правду. Чертовски рекомендую
Подержанные львы (2003)
Этот фильм заставил меня чувствовать чувства. Он отличный
Луна 2112 (2009)
Я бы согласился с ещё большим присутствием Сэма Рокуэлла в этом фильме
Отдельно поясним, что этот фильм на 95% состоит из Сэма Рокуэлла, который по сюжету проводит время на Луне в компании самого себя. Ну или не совсем.
Четыре льва (2010)
Мало известен за пределами Великобритании. По сути, это фильм о группе неудачливых террористов, у которых ничего не получается. Отличная комедия с чёрным юмором для просмотра с друзьями.
Охота на дикарей (Новая Зеландия, 2016)
Тайка Вайтити чертовски талантлив в том, что он делает. Меня поражает каждый его фильм. Я слышал, что этот хорош, и решил посмотреть его после «Кролика Джоджо». Он оказался лучше, чем я ожидал. Смешно, трогательно и в целом отлично.
Тёмный город (1998)
Режиссёрская версия! Скажите всем, что они должны сначала увидеть режиссёрскую версию! (В кинотеатральной версии закадровый голос выдаёт весь поворот в самом начале фильма)
Связь (2013)
Я миссионер «Связи». В ту самую минуту, когда я слышу: «Эй, может, посмотрим что-нибудь?» — я предлагаю его.
Боги, наверное, сошли с ума (ЮАР, 1980)
Мои родители постоянно говорят об этом фильме. На момент его выхода мой отец встречался примерно с пятью женщинами, и каждую из них он индивидуально приглашал посмотреть «Боги, наверное, сошли с ума».
Персонаж (2006)
Для Уилла Феррелла «Персонаж» это как «Вечное сияние чистого разума» для Джима Керри.
Слоёный торт (2004)
Когда люди язвительно отзывались о Дэниеле Крейге, выбранном на роль Джеймса Бонда, я советовал им посмотреть «Слоёный торт» и подумать ещё раз
Клетка для пташек (1996)
Каждый раз, когда кто-то спрашивает меня о моём любимом фильме, я отвечаю «Клетка для пташек», и как будто о нём никто не слышал. А я думал, что он популярный…
Источник:
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Бобкэт Голдтуэйт (тот самый Зет из "Полицейской академии") снял замечательный фильм.
Мой топ такой:
1) Человек с Земли
2) Подержанные львы
3) Тёмный город
4) Персонаж
Шта?
Реально шикарное кино.
При всем при том что Ферелл обычно снимается в полнейшем говнищще.
Но Персонаж люто рекомендую посмотреть
Луна 2112 начало и середина интригует, концовка скомкана. Но стопудова к просмотру.