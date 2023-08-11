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Пользователи делятся фильмами, которые, по их мнению, заслуживают оценки 10 из 10, но о них мало кто слышал

Пользователи делятся фильмами, которые, по их мнению, заслуживают оценки 10 из 10, но о них мало кто слышал

Автор:
11 августа 2023 09:44
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   съемка   фильм   фото   что посмотреть   
3652
13

Пользователи сайта reddit вновь пустились в интересные обсуждения на тему кино, на этот раз отвечая на вопрос: «Какой фильм для вас 10 из 10, но о нём мало кто слышал?»

Люди навспоминали несколько нехайповых жемчужин из разных десятилетий, начиная с 80-х и заканчивая относительно свежими.

Предместье (1989)

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Том Хэнкс и Кэрри Фишер, режиссёр Джо Данте снял его между первыми и вторыми «Гремлинами». Это топовый комедийный ужастик, который разошёлся на цитаты.


Человек с Земли (2007)

Фильм о профессоре истории, который внезапно решает бросить работу и уехать. Его коллеги-профессора решают устроить ему прощальную вечеринку и во время неё спрашивают, почему он уходит. Он решает сказать им, что ему 14 000 лет, и он должен переезжать каждый раз, когда люди понимают, что он не стареет. Это совершенно великолепный фильм, где люди пытаются решить, сошёл ли главный герой с ума или говорит правду. Чертовски рекомендую


Подержанные львы (2003)

Этот фильм заставил меня чувствовать чувства. Он отличный


Луна 2112 (2009)

Я бы согласился с ещё большим присутствием Сэма Рокуэлла в этом фильме

Отдельно поясним, что этот фильм на 95% состоит из Сэма Рокуэлла, который по сюжету проводит время на Луне в компании самого себя. Ну или не совсем.


Четыре льва (2010)

Мало известен за пределами Великобритании. По сути, это фильм о группе неудачливых террористов, у которых ничего не получается. Отличная комедия с чёрным юмором для просмотра с друзьями.


Охота на дикарей (Новая Зеландия, 2016)

Тайка Вайтити чертовски талантлив в том, что он делает. Меня поражает каждый его фильм. Я слышал, что этот хорош, и решил посмотреть его после «Кролика Джоджо». Он оказался лучше, чем я ожидал. Смешно, трогательно и в целом отлично.


Тёмный город (1998)

Режиссёрская версия! Скажите всем, что они должны сначала увидеть режиссёрскую версию! (В кинотеатральной версии закадровый голос выдаёт весь поворот в самом начале фильма)


Связь (2013)

Я миссионер «Связи». В ту самую минуту, когда я слышу: «Эй, может, посмотрим что-нибудь?» — я предлагаю его.


Боги, наверное, сошли с ума (ЮАР, 1980)

Мои родители постоянно говорят об этом фильме. На момент его выхода мой отец встречался примерно с пятью женщинами, и каждую из них он индивидуально приглашал посмотреть «Боги, наверное, сошли с ума».


Персонаж (2006)

Для Уилла Феррелла «Персонаж» это как «Вечное сияние чистого разума» для Джима Керри.


Слоёный торт (2004)

Когда люди язвительно отзывались о Дэниеле Крейге, выбранном на роль Джеймса Бонда, я советовал им посмотреть «Слоёный торт» и подумать ещё раз


Клетка для пташек (1996)

Каждый раз, когда кто-то спрашивает меня о моём любимом фильме, я отвечаю «Клетка для пташек», и как будто о нём никто не слышал. А я думал, что он популярный…


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Метки: актеры   кино   роль   съемка   фильм   фото   что посмотреть   
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21  комментарий
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16k
куджо 2 часа назад
Луна мне понравилась, ну а Боги сошли с ума эт мое детство... прикольный фильм
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661
Куруш Полчаса назад
Моя рекомендация: "Боже, благослови Америку".
Бобкэт Голдтуэйт (тот самый Зет из "Полицейской академии") снял замечательный фильм.
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13k
Ivan Полчаса назад
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912
Bronetazik 40 минут назад
А по-моему хороших незаезженных фильмов не просто много, а очень много

А по-моему хороших незаезженных фильмов не просто много, а очень много
А по-моему хороших незаезженных фильмов не просто много, а очень много
А по-моему хороших незаезженных фильмов не просто много, а очень много
А по-моему хороших незаезженных фильмов не просто много, а очень много
А по-моему хороших незаезженных фильмов не просто много, а очень много
А по-моему хороших незаезженных фильмов не просто много, а очень много
А по-моему хороших незаезженных фильмов не просто много, а очень много
А по-моему хороших незаезженных фильмов не просто много, а очень много
А по-моему хороших незаезженных фильмов не просто много, а очень много
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108
Радист Bronetazik 23 минуты назад
Так и есть
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10k
Dabus 43 минуты назад
Впервые вижу, что в подборке "о хорошем кино" действительно присутствую хорошие фильмы :)

Мой топ такой:

1) Человек с Земли
2) Подержанные львы
3) Тёмный город
4) Персонаж
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4
ise ise 46 минут назад
Клетка для пташек (1996) - Это ремейк La Cage aux folles 1978, Клетка для чудаков (Клетка для безумцев) Франция, Италия- и оригинал более смешной
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37k
russger 54 минуты назад
"тот фильм заставил меня чувствовать чувства. Он отличный"

Шта?
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14k
GROMOZEKA 56 минут назад
Персонаж великолепен!
Реально шикарное кино.
При всем при том что Ферелл обычно снимается в полнейшем говнищще.
Но Персонаж люто рекомендую посмотреть
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22k
Axel Час назад
Момент который мне больше всего запомнился в фильме)

Ссылка youtu.be
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17k
Голос Вселенной Час назад
Луна 2112 - хороший фильм, но ничего особо выдающегося. Кино на один раз.
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1k
Лютый вам Бетховен Час назад
"Боги, наверное, сошли с ума" не популярен? Серьёзно? Тут только одно объяснение - фильм 1980 года.
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1k
courvoisier 2 часа назад
Сад, Záhrada, 1995.
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20k
alexis 2 часа назад
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541
Jlav 2 часа назад
Человек с земли смотрел раза 3 наверное) Пойду ещё раз посмотрю)
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6k
Бу 2 часа назад
Слоеный торт + 4 льва + Темный город = однозначно плюс!
Луна 2112 начало и середина интригует, концовка скомкана. Но стопудова к просмотру.
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972
ruslan d 2 часа назад
Человек с Земли , офигительный
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