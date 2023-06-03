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Ирландский замок МакДермотт: кто решил построить замок на крохотном островке

Ирландский замок МакДермотт: кто решил построить замок на крохотном островке

Автор:
03 июня 2023 11:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   замок   замок МакДермотт   здание   интересно   история   факты   фото   
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Как появился замок посреди озера.

Замки, даже если от них остались одни руины, всегда очень красивы, таинственны и вызывают любопытство. О них слагают легенды и мифы, хотя часто их стены хранят в себе весьма увлекательное прошлое.

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Построили его посреди озера на маленьком островке, и он действительно великолепен, хотя и лежит в руинах. Мы в TravelAsk тоже несколько раз показывали этот замок, а теперь решили выяснить его историю.


Кто решил укрыться на острове

Ирландия в Средние века представляла собой несколько королевств, которые вели постоянные войны. Озеро Лох-Ки в X веке и земли вокруг были территорией королевства Мойлург, которым правила семья МакДермотт (McDermott). В XII столетии семья облюбовала безымянный остров посреди озера и распорядилась построить на нем замок.

Мойлург просуществовал недолго: в том же XII веке он потерпел поражение и отошел к соседнему королевству Коннахт. Однако семья МакДермотт не покинула свое имение, прожив в замке вплоть до XVI века. Позже эти земли выкупила другая семья — Кинг. Семья была богатой, и у нее было много владений, так что за замком на острове Лох-Ки никто особо не следил. В итоге имение МакДермотт обветшало и превратилось в руины.

Сегодня замок так и остается частной собственностью, и даже несколько раз участвовал в торгах на аукционе. Однако он имеет статус национального памятника, поэтому открыт для посещения: добраться до него можно на лодке.


Ирландская легенда

Но это еще не все о МакДермотте: у замка есть красивая легенда, которая за века стала намного популярней реального прошлого. Считается, что замок на острове появился не просто так, он стал тюрьмой для одной из дочерей семьи МакДермотт. Девушка влюбилась в простого парня, но ее отец был против такого союза и поселил ее на острове.

Однажды молодой человек решил вплавь добраться до острова, чтобы увидеть свою возлюбленную, но утонул. Девушка долго оплакивала своего избранника и умерла от горя. Влюбленных похоронили вместе под дубами, которые растут на острове.

Эта легенда давно вытеснила реальную историю и гораздо популярней, чем настоящее прошлое замка: ее охотней рассказывают жители этих земель и гиды.

Источник:

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Метки: в мире   замок   замок МакДермотт   здание   интересно   история   факты   фото   
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2  комментария
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Rom 53 минуты назад
Так раскопайте под дубами, посмотрите. А то легенда - не легенда.
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Слепой Пью Полчаса назад
Все зло от баб-с... даже в Ирландии.
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