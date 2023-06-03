Ирландский замок МакДермотт: кто решил построить замок на крохотном островке

Построили его посреди озера на маленьком островке, и он действительно великолепен, хотя и лежит в руинах. Мы в TravelAsk тоже несколько раз показывали этот замок, а теперь решили выяснить его историю.

Кто решил укрыться на острове

Ирландия в Средние века представляла собой несколько королевств, которые вели постоянные войны. Озеро Лох-Ки в X веке и земли вокруг были территорией королевства Мойлург, которым правила семья МакДермотт (McDermott). В XII столетии семья облюбовала безымянный остров посреди озера и распорядилась построить на нем замок.