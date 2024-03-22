В Индии нашли древний стакан, предназначенный для обнаружения яда

Индийские археологи сделали необычное открытие, проливающее свет на изобретательные меры императоров эпохи Великих Моголов для предотвращения покушений на жизнь правителей.
Во время раскопок в Бурханпуре, штат Мадхья-Прадеш (Индия), исследователи обнаружили интересный артефакт, датированный более чем четырьмя столетиями назад.
Найденная реликвия оказалось стаканом, который предназначен ни для чего иного, как для обнаружения яда в наливаемых туда напитках. Вот уж свидетельство хитрых стратегий, которые использовали правители той эпохи, чтобы защитить себя от распространенных в то время заговоров.
Механизм обнаружения яда в стакане
Доктор Субхаш Мане, известный в Индии коллекционер древностей и уважаемый археолог, раскрыл значение этой находки. Согласно репортажу издания News 18, этот особый стакан, изготовленный из стекла и металла, известного как Каса, обладает необычными свойствами.
«Если кто-то попытается отравить воду, добавив инсектицид или какой-либо другой яд, стекло на дне поменяет цвет», — объяснил доктор Мане. Этот изобретательный механизм служил молчаливым стражем, предупреждая правителей о потенциальных угрозах отравления своими приближенными.
По словам исследователя, когда в воду в этой стакане добавляют яд или пестициды, когда вы смотрите через стекло на свет, начинает проявляться зеленый или красный цвет. Это служило явным предупреждающим знаком для того, кто собирался пить из этого стакана.
Помимо своего фактического назначения, этот артефакт является шедевром искусства Великих Моголов. Стакан, украшенный изящными гравюрами, изображающими знаменитого строителя Тадж-Махала - Шахджахана и его любимой жены Мумтаз, является примером изысканного мастерства своего времени.
Стакан имеет высоту около 15 сам и способен вместить пол-литра воды. Он служит одновременно и хитрым инструментом раскрытия заговоров и символом богатого культурного наследия эпохи Великих Моголов.
Именно поэтому он пополнил коллекцию доктора Субхаша Мане, который занимается археологией уже более четырех десятилетий и поставил перед собой задачу рассказать будущим поколениям об этих бесценных реликвиях.
Отравленная еда изменила пищевые привычки Великих Моголов
Вообще, можно отметить, что найденный артефакт еще раз подчеркнул, насколько специфическими были отношения династии Великих Моголов с едой и питьем. Все дело в том, что роль здесь сыграли просто бесчисленные предательства и заговоры, когда в ход пускалась именно отравленная еда или напитки.
Исследователи считают, что начиная с того момента, когда знаменитый император Бабур пережил покушение со стороны матери Лоди, Дилавар Бегум, несмотря на его доброту по отношению к ее семье, у Великих Моголов развился глубоко укоренившийся страх перед ядом.
Этот страх сохранялся из поколения в поколение, что привело к возникновению целой "культуры" подозрительности и осторожности в отношении каждого приема пищи. Несмотря на то, что во время правления Акбара кухня Великих Моголов процветала, объединяя в себе среднеазиатские техники приготовления блюд и использование индийских специй, призрак отравлений преследовал империю. Алкоголизм и злоупотребление опиумом процветали среди знати, а смертельная конкуренция за трон вынуждала членов семьи прибегать к отравлением конкурентов.
По мере того как Империя Великих Моголов становилась богаче и могущественнее, за обладание и удержание власти сражались все яростнее. Ставки становились всё выше, а угроза яда сделалась постоянной проблемой для правящей элиты.
Здесь можно назвать много примеров - от борьбы правитлея Джахангира с алкоголизмом до безжалостного применения яда Аурангзебом для уничтожения таких соперников, как Сулейман Мирза.
Буквально каждый кусочек еды и каждый глоток напитка несли в себе страх предательства и убийства.
Найденный археологами стакан - лишь малая толика исторических свидетельств развившейся при дворе Великих Моголов паранойи вокруг обедов. В конечном счете, страх перед ядом действительно настолько глубоко укоренился в культуре Великих Моголов, что сформировал их отношение к еде и питью для будущих поколений на целые столетия.
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Какой стеклянный компонент показывает яд? Какова физическая сущность явления?
Доктор Субхаш Мане, просто рассказал о культуре приëма пищи древними правителями.
А что же ещё мог рассказать известный в Индии всего лишь коллекционер древностей и уважаемый всего лишь археолог))
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И ничего. О механизме - ноль. Этих блогеров расстреливать нужно - публично из рогаток.