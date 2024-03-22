В Индии нашли древний стакан, предназначенный для обнаружения яда

Найденная реликвия оказалось стаканом, который предназначен ни для чего иного, как для обнаружения яда в наливаемых туда напитках. Вот уж свидетельство хитрых стратегий, которые использовали правители той эпохи, чтобы защитить себя от распространенных в то время заговоров.

Механизм обнаружения яда в стакане

Доктор Субхаш Мане, известный в Индии коллекционер древностей и уважаемый археолог, раскрыл значение этой находки. Согласно репортажу издания News 18, этот особый стакан, изготовленный из стекла и металла, известного как Каса, обладает необычными свойствами.

«Если кто-то попытается отравить воду, добавив инсектицид или какой-либо другой яд, стекло на дне поменяет цвет», — объяснил доктор Мане. Этот изобретательный механизм служил молчаливым стражем, предупреждая правителей о потенциальных угрозах отравления своими приближенными.

По словам исследователя, когда в воду в этой стакане добавляют яд или пестициды, когда вы смотрите через стекло на свет, начинает проявляться зеленый или красный цвет. Это служило явным предупреждающим знаком для того, кто собирался пить из этого стакана.

Помимо своего фактического назначения, этот артефакт является шедевром искусства Великих Моголов. Стакан, украшенный изящными гравюрами, изображающими знаменитого строителя Тадж-Махала - Шахджахана и его любимой жены Мумтаз, является примером изысканного мастерства своего времени.