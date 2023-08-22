Айсберг раскололся и перевернулся на глазах у туристов

Баланс между летними температурами и зимними осадками определяет, будут ли ледники расти или уменьшаться.

Согласно исследованиям Центра полярных наблюдений и моделирования, с середины 1990-х годов истончение ледников резко ускорилось. Темпы глобального потепления на Шпицбергене в семь раз превышают общемировые. Прошлое лето стало самым жарким за всю историю наблюдений: температура в августе в Ню-Олесунне достигла 5,1°С.

Изменение климата приводит к страшным последствиям. Летом 2019 года на Шпицбергене было обнаружено 200 мертвых северных оленей. Животные погибли от голода — зимой они не получили необходимое количество пищи из-за проливных дождей и наледи.