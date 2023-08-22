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Айсберг раскололся и перевернулся на глазах у туристов

Айсберг раскололся и перевернулся на глазах у туристов

Автор:
22 августа 2023 12:32
Сообщество : Путешествия
Метки: айсберг   ледник   мир   норвегия   путешествие   шпицберген   
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У берегов норвежского Шпицбергена разрушилась гигантская ледяная глыба и перевернулась. Всего в нескольких метрах от происходящего находились туристы, они и запечатлели редкое явление.

Обычно такой переворот происходит сразу после отделения айсберга от "материнского" ледника. Ученые утверждают, что во время этого процесса может выделиться столько же энергии, сколько при взрыве атомной бомбы. Крайне редко это явление становится причиной цунами.

"Я услышала громкий удар, а потом увидела, что айсберг начал двигаться, становясь все больше и выше по мере того, как он переворачивался", - рассказывает Ган. - Сначала я подумала, что у меня галлюцинации, так как никогда прежде не видела ничего подобного. Обычно айсберги не двигаются. Потом наш гид объяснил, как нам повезло, ведь это явление встречается крайне редко".


Если Лиллихоокбреен является одним из крупнейших на архипелаге, то Остфонна широко известна как крупнейшая ледяная шапка Европы, объем которой составляет 1900 км³. Для сравнения: в Мертвом море содержится около 114 км³ воды.

Баланс между летними температурами и зимними осадками определяет, будут ли ледники расти или уменьшаться.

Согласно исследованиям Центра полярных наблюдений и моделирования, с середины 1990-х годов истончение ледников резко ускорилось. Темпы глобального потепления на Шпицбергене в семь раз превышают общемировые. Прошлое лето стало самым жарким за всю историю наблюдений: температура в августе в Ню-Олесунне достигла 5,1°С.

Изменение климата приводит к страшным последствиям. Летом 2019 года на Шпицбергене было обнаружено 200 мертвых северных оленей. Животные погибли от голода — зимой они не получили необходимое количество пищи из-за проливных дождей и наледи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: айсберг   ледник   мир   норвегия   путешествие   шпицберген   
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4  комментария
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Lexx 2 часа назад
Северный олень не краснокнижное животное. И 200 мёртвых штук от общей популяции в 15 миллионов, это не катастрофа.
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Victor Час назад
и чо? ну покачалась ледышка, да развалилась. вот посмотреть начало ледохода, это да, зрелище.
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3k
веселый просто Час назад
Потом наш гид объяснил, как нам повезло, ведь это явление встречается крайне редко".
Особенно если ты живешь на Филиппинах. Туда айсберги не доплывают
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63
Павел Час назад
Кто напишет про "Титаник" - тот ...))) румын
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