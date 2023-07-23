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15 захватывающих фотографий, которые показывают, как прекрасен мир

15 захватывающих фотографий, которые показывают, как прекрасен мир

Автор:
23 июля 2023 23:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   Потрясающие   Прекрасен   мир   путешествие   фотограф   
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Витольд Зиомек, польский фотограф-самоучка, который отправился в путешествие со своим верным спутником - фотоаппаратом. Замечательные снимки, которые он сделал, настолько увлекательны, что внушают желание бросить все и исследовать потаенные уголки нашей огромной планеты. Витольд путешествовал по разным странам Европы и Азии, неоднократно посещал Исландию. Взгляните на эти потрясающие кадры!

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Метки: Кадры   Потрясающие   Прекрасен   мир   путешествие   фотограф   
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