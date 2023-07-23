15 захватывающих фотографий, которые показывают, как прекрасен мир

Витольд Зиомек, польский фотограф-самоучка, который отправился в путешествие со своим верным спутником - фотоаппаратом. Замечательные снимки, которые он сделал, настолько увлекательны, что внушают желание бросить все и исследовать потаенные уголки нашей огромной планеты. Витольд путешествовал по разным странам Европы и Азии, неоднократно посещал Исландию. Взгляните на эти потрясающие кадры!