15 захватывающих фотографий, которые показывают, как прекрасен мир

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Витольд Зиомек, польский фотограф-самоучка, который отправился в путешествие со своим верным спутником - фотоаппаратом. Замечательные снимки, которые он сделал, настолько увлекательны, что внушают желание бросить все и исследовать потаенные уголки нашей огромной планеты. Витольд путешествовал по разным странам Европы и Азии, неоднократно посещал Исландию. Взгляните на эти потрясающие кадры!
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Метки: Кадры Потрясающие Прекрасен мир путешествие фотограф
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