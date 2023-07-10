25 туристических ловушек, в которые все же стоит попасть

"Толпы здесь просто сумасшедшие, особенно в выходные и праздничные дни, но стоит пройти чуть дальше вниз по тропе, как людей становится меньше. Я также слышал, что северный склон прекрасен и гораздо менее популярен, но до него очень далеко добираться".