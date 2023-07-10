FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2626 постов • 522 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
25 туристических ловушек, в которые все же стоит попасть

25 туристических ловушек, в которые все же стоит попасть

Автор:
10 июля 2023 15:07
Сообщество : Путешествия
Метки: достопримечательность   интересное   мир   путешествие   страна   турист   
2824
26

Существует множество интересных мест, которые стоит посетить во время путешествий. Невозможно прилететь в Париж и не увидеть Эйфелеву башню или оказаться в Риме и не бросить монетку в фонтан Треви. Однако подобные достопримечательности часто становятся туристическими ловушками. Ожидания могут не совпасть с реальностью: очереди, толпы, грязь, баснословные цены. Благо, искушенные туристы готовы поделиться с нами своим опытом и впечатлениями.

×
×

"Помню, я зашел внутрь, и у меня перехватило дыхание. Это особенное место".


"Если вам хоть немного нравятся произведения Толкина, то возможность побывать в Хоббитоне сделает вас очень счастливым".


"Римский Колизей - нечто потрясающее. Удалось увидеть и нижние уровни".

"Будьте смелыми! Настоящие приключения начинаются за пределами вашей зоны комфорта, поэтому будьте готовы к неудобствам... путешествуйте автостопом, живите в палатке, ищите ночлег с помощью сети CouchSurfing, не разговаривайте по телефону - выбирайте реальное общение. Путешествия - лучший учитель, и когда вы покидаете зону комфорта, осваиваете новые навыки, видите новые места, сталкиваетесь с иными мнениями, у вас появляется колоссальная возможность расти", - уверен опытный путешественник Уилл Хаттон.


"Ниагарский водопад - гигантская туристическая ловушка, но он все равно невероятный. Мне понравилась прогулка на пароме Maid of the Mist".


"В Киото полно туристов, но это один из самых красивых городов в мире".


"Экскурсии на автобусе - отличный способ познакомиться с новым городом. Если автобус двухэтажный, то обязательно садитесь на верхнем этаже у окна".


"Венеция - нечто потрясающее".


"Это популярный туристический объект, и, несомненно, впечатляющий и знаковый. Вы можете пропустить экскурсию по внутренним помещениям (которые мало чем примечательны), зато бесплатно полюбуетесь внешней архитектурой".


"О пустыне Вади-Рам и древнем городе Петра много снято и написано. Сюда стекаются толпы туристов, но они не отвлекают от захватывающих дух пейзажей".


"Толпы здесь просто сумасшедшие, особенно в выходные и праздничные дни, но стоит пройти чуть дальше вниз по тропе, как людей становится меньше. Я также слышал, что северный склон прекрасен и гораздо менее популярен, но до него очень далеко добираться".


"Стоит увидеть. Вас ждет экскурсия по камерам и острову".


"Если решите добраться до места на автобусе, то поездка подарит вам заряд адреналина. Поверьте, ни одна фотография не сможет передать всей красоты этого места".


"Туристов много, без сомнения. Ошеломляющие творения, без сомнения".


"Думал, будет слишком дорого и не вкусно, а оказалось совсем наоборот. Все было очень аутентично".


"Полно народу, но все равно удивительные достопримечательности".


"Любовь с первого взгляда".


"Бонус, если вы пройдетесь по нему".


"Музей под открытым небом, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО".


"На этом базаре особенная атмосфера, и цены вполне приемлемые".


"Фонтан Треви завораживает и вдохновляет".


"За несколько евро можно подняться по лестнице в 300 ступеней на смотровую площадку. Вам откроются умопомрачительные виды!"


"Здесь нет ничего интересного, кроме курортов, пальм, лазурного океана и идеальных пляжей с белым песком. Абсолютный рай".


"Да, есть места подешевле. Да, есть более спокойные места. Я побывал во многих, но все равно вернулся бы сюда в сотый раз".


"Я никогда не забуду этот день. Я испугалась до смерти, когда увидела кабинку фуникулера с прозрачным дном. И даже пасмурная погода не испортила впечатления".

"Незабываемое приключение". Маршрут начинается в Рейкьявике, проходит по центральной Исландии и возвращается обратно в Рейкьявик. Продолжительность экскурсии - 8 часов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: достопримечательность   интересное   мир   путешествие   страна   турист   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
BenderRodriguez 3 часа назад
Да уж, советы что надо…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
10k
Нико 17 минут назад
Вот куда и "стоит попасть", так это на Байкал! ...Мечта. Природа. Далеко от толпы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сатанеев 43 минуты назад
Для меня Прага - тот город, исторической частью которого восхищаешься каждый раз, когда туда приезжаешь.
И фоток можно наделать крутых, без людских толп, этих вечных затылков на переднем фоне.
Маленькая хитрость - вставать раньше остальных туристов. На широте Праги летом при хорошем естественном освещении вполне приличные фото получаются уже в в полпятого - пять утра
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
273
iskra 2 часа назад
Реклама какая-то. Бывал я в некоторых местах из перечисленных - абсолютное разочарование после того,как видишь реал и сравниваешь с картинкой.
И да,толпы шумных туристов убивают напрочь всё очарование. Но ведь толпы туристов никогда не показывают на реальных фото.
Отдельной строкой можно упомянуть, что разрекламированные места - это доильные аппараты для туристов. Под это заточено всё - от космических цен на еду\услуги до самых прозаичных карманников и мошенников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Алекс 2 часа назад
Комментарий к фото
Только сразу как выходишь из экскурсионного автобуса гид предупреждает - сумки держите закрытыми и крепко. В карманы ничего ценного не кладите. "братухи" чернозёмные тут как тут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Алекс 2 часа назад
Комментарий к фото
То есть литр пива за 14.50 евро это нормчик? К вечеру все обоссано и заблёвано. Бухие спят прямо на лужайках. Зато весело!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Алекс 2 часа назад
Комментарий к фото
Просто скучно. Ожидаешь совсем другое. Плюс дорога всё портит еще больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Алекс 2 часа назад
Комментарий к фото
И внутри и снаружи великолепен. Но народу как в автобусе. Вход по времени указанном на билете. 3 минуты опоздал - до свидания. Фотать строжайше запрещено. Пасут за этим нещадно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Алекс 2 часа назад
Комментарий к фото
Только если каналы не завоняли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Федор 3 часа назад
Не во всех, но во многих местах побывал, скажу однозначно - ждал большего)) Самое моё большое разочарование было от Парижа 5 лет назад. Я не ожидал увидеть горы мусора, кучу арабов с афроамериканцами и клошар с нариками на каждом углу. Просто пройти по центральной улице это целый квест, постоянно что то предлагают, за рукава дергают, это жесть)) Приехал к эфелевой башне, трава вытоптана до земли, мусора мама дарахая)) Сена река реальная помойка! И это надо учесть что в городе было спокойно, ни каких желтых жилетов или других волнений.
А когда в районе Нотер дама в кафешке, официант арапченок в трениках и шлепках на босу ногу, принес нам на стол нарезанный багет и доставал его из не свежего на вид холстяного мешка, а потом поставил на стол открытую бутылку с водой из под крана, я честно говоря был в легком шоке))
И еще приколола меня ситуация - я нанял рускоговорящего гида на машине, провезти, показать, рассказать и всё такое. Самое прикольное что он у меня весь день сигареты стрелял)))) Говорит что в Париже сигареты дорого, от 6 евро за пачку вот он и старается не курить))))) А тут халява сэр))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81
Катрин Федор 2 часа назад
смекалистый какой:) так то не курит, а вот когда пострелять -это дааааа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

485506



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Новый неубиваемый планшет Blackview Active 8 Pro
Новый неубиваемый планшет Blackview Active 8 Pro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#подборка#пляж#ДТП#новости#Россия#Животное
#интересно#СССР#в мире#забавно#Китай#кино#питер#фильм
#животные#Юмор#Прикол#Сочи#факты#Мемы#Жизнь#Музыка
Новый неубиваемый планшет Blackview Active 8 Pro Новый неубиваемый планшет Blackview Active 8 Pro У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться