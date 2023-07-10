25 туристических ловушек, в которые все же стоит попасть

Существует множество интересных мест, которые стоит посетить во время путешествий. Невозможно прилететь в Париж и не увидеть Эйфелеву башню или оказаться в Риме и не бросить монетку в фонтан Треви. Однако подобные достопримечательности часто становятся туристическими ловушками. Ожидания могут не совпасть с реальностью: очереди, толпы, грязь, баснословные цены. Благо, искушенные туристы готовы поделиться с нами своим опытом и впечатлениями.
"Помню, я зашел внутрь, и у меня перехватило дыхание. Это особенное место".
"Если вам хоть немного нравятся произведения Толкина, то возможность побывать в Хоббитоне сделает вас очень счастливым".
"Римский Колизей - нечто потрясающее. Удалось увидеть и нижние уровни".
"Будьте смелыми! Настоящие приключения начинаются за пределами вашей зоны комфорта, поэтому будьте готовы к неудобствам... путешествуйте автостопом, живите в палатке, ищите ночлег с помощью сети CouchSurfing, не разговаривайте по телефону - выбирайте реальное общение. Путешествия - лучший учитель, и когда вы покидаете зону комфорта, осваиваете новые навыки, видите новые места, сталкиваетесь с иными мнениями, у вас появляется колоссальная возможность расти", - уверен опытный путешественник Уилл Хаттон.
"Ниагарский водопад - гигантская туристическая ловушка, но он все равно невероятный. Мне понравилась прогулка на пароме Maid of the Mist".
"В Киото полно туристов, но это один из самых красивых городов в мире".
"Экскурсии на автобусе - отличный способ познакомиться с новым городом. Если автобус двухэтажный, то обязательно садитесь на верхнем этаже у окна".
"Венеция - нечто потрясающее".
"Это популярный туристический объект, и, несомненно, впечатляющий и знаковый. Вы можете пропустить экскурсию по внутренним помещениям (которые мало чем примечательны), зато бесплатно полюбуетесь внешней архитектурой".
"О пустыне Вади-Рам и древнем городе Петра много снято и написано. Сюда стекаются толпы туристов, но они не отвлекают от захватывающих дух пейзажей".
"Толпы здесь просто сумасшедшие, особенно в выходные и праздничные дни, но стоит пройти чуть дальше вниз по тропе, как людей становится меньше. Я также слышал, что северный склон прекрасен и гораздо менее популярен, но до него очень далеко добираться".
"Стоит увидеть. Вас ждет экскурсия по камерам и острову".
"Если решите добраться до места на автобусе, то поездка подарит вам заряд адреналина. Поверьте, ни одна фотография не сможет передать всей красоты этого места".
"Туристов много, без сомнения. Ошеломляющие творения, без сомнения".
"Думал, будет слишком дорого и не вкусно, а оказалось совсем наоборот. Все было очень аутентично".
"Полно народу, но все равно удивительные достопримечательности".
"Любовь с первого взгляда".
"Бонус, если вы пройдетесь по нему".
"Музей под открытым небом, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО".
"На этом базаре особенная атмосфера, и цены вполне приемлемые".
"Фонтан Треви завораживает и вдохновляет".
"За несколько евро можно подняться по лестнице в 300 ступеней на смотровую площадку. Вам откроются умопомрачительные виды!"
"Здесь нет ничего интересного, кроме курортов, пальм, лазурного океана и идеальных пляжей с белым песком. Абсолютный рай".
"Да, есть места подешевле. Да, есть более спокойные места. Я побывал во многих, но все равно вернулся бы сюда в сотый раз".
"Я никогда не забуду этот день. Я испугалась до смерти, когда увидела кабинку фуникулера с прозрачным дном. И даже пасмурная погода не испортила впечатления".
"Незабываемое приключение". Маршрут начинается в Рейкьявике, проходит по центральной Исландии и возвращается обратно в Рейкьявик. Продолжительность экскурсии - 8 часов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И фоток можно наделать крутых, без людских толп, этих вечных затылков на переднем фоне.
Маленькая хитрость - вставать раньше остальных туристов. На широте Праги летом при хорошем естественном освещении вполне приличные фото получаются уже в в полпятого - пять утра
И да,толпы шумных туристов убивают напрочь всё очарование. Но ведь толпы туристов никогда не показывают на реальных фото.
Отдельной строкой можно упомянуть, что разрекламированные места - это доильные аппараты для туристов. Под это заточено всё - от космических цен на еду\услуги до самых прозаичных карманников и мошенников.
А когда в районе Нотер дама в кафешке, официант арапченок в трениках и шлепках на босу ногу, принес нам на стол нарезанный багет и доставал его из не свежего на вид холстяного мешка, а потом поставил на стол открытую бутылку с водой из под крана, я честно говоря был в легком шоке))
И еще приколола меня ситуация - я нанял рускоговорящего гида на машине, провезти, показать, рассказать и всё такое. Самое прикольное что он у меня весь день сигареты стрелял)))) Говорит что в Париже сигареты дорого, от 6 евро за пачку вот он и старается не курить))))) А тут халява сэр))