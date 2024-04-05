6 лет дикого холода на необитаемом острове. Как четверо матросов выжили в нечеловеческих условиях

Интересно, что в своих рассказах промысловики ни разу потом не упоминали, что за эти 6 лет страдали от каких-либо насекомых. Ни блох, ни вшей… Хотя в те времена эти насекомые были везде, и их было сложно вывести. Зато, когда вернулись на материк, у моряков все же появились эти паразиты.



Промысловикам помогало выжить постоянное движение. Они не сидели без дела, каждый день (за исключением бурь) ходили по острову, охотились. Чтобы избежать цинги, «робинзоны» квасили арктическую ложечную траву, а летом ели ее сырой. Чтобы сохранить здоровье. они пили оленью кровь, ели сырое мясо. Сейчас могут мне возразить, мол, а как же другие заболевания – кишечная палочка. например. Я не знаю, но сами моряки считают, что именно эти меры помогли им не заболеть.

Однако один из этих людей – Федор Веригин – отказывался много трудиться. Он не пил кровь, от травы его тошнило, и он часто лежал в хижине, отдыхал. В первый же год пребывания на острове Федор заболел цингой. Так как он отказывался есть траву, то цинга прогрессировала. В итоге товарищам приходилось кормить Федора с ложки, настолько он ослаб. Он скончался зимой 1748 года – останки закопали в глубокой яме. Оставшиеся моряки после смерти друга стали даже терять надежду. что когда-то выберутся.



Но однажды. выйдя на берег, они увидели парус. Сразу бросились разжигать сигнальные костры – они заготовили их уже давно, но не было случая. С корабля заметили сигналы и отправили на берег шлюпку. Так трое промысловиков были благополучно доставлены на борт. Днем их спасения стало 15 августа 1749 года.



Корабль вел капитан Амос Корнилов. Он знал этих промысловиков, но спустя годы не сразу признал знакомых. К тому же промысловиков уже 6 лет считали погибшими. Они очень просили Корнилова отказаться от промысла и скорее вернуть их домой, а взамен отдали накопленные за 6 лет шкуры, меха и сало. Робинзоны вернулись домой 28 сентября 1749 года. И за них сразу же «взялись» сначала в Адмиралтействе, потом в январе 1751 года повезли в Петербург.



Про приключения этих людей узнал граф Шувалов. Он поручил академику Ле Руа проверить, подлинна ли их история. Комиссия Российской академии наук спрашивала разные подробности о выживании на острове – поэтому теперь мы хорошо знаем, чем занимались моряки и как им удалось выжить.



На Шпицберген отправляли экспедиции, там действительно нашли избу, в которой жили поморы. Пожитки спасенных были отправлены графу Шувалову, а онихпередал Ле Руа. Среди прочего былитопор, иглы, шилья в костяной коробке, сделанной ножом, и нож.



Кстати, вернувшись домой, трое островитян долгое время не могли привыкнуть к цивилизации – ели мясо и пили воду, отказываясь от хлеба и напитков. Но зато стали сильнее и выносливее.

Все, что рассказали "робинзоны", подтвердилось. И в 1766 году в Петербурге вышла книга "Приключения четырех российских матросов, к острову Ост-Шпицбергену бурею принесенных, где они шесть лет и три месяца прожили". Изначально повесть была на французском, ее перевели на немецкий и только в 1772 году опубликовали на русском языке.



Повесть заняла всего десяток страниц… а люди прожили 6 долгих и страшных лет… В советское время этот сюжет был взят за основу для фильма "Море студеное", который вышел в 1954 году. Жаль, что была всего одна экранизация – а ведь история очень интересная и познавательная, показывающая, что труд и смекалка позволят человеку выжить в любых условиях.