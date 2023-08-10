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Причудливая река в Перу, которая каждую зиму становится "кровавой"

Причудливая река в Перу, которая каждую зиму становится "кровавой"

Автор:
10 августа 2023 11:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: Перу   мир   природа   путешествие   река   цвет   
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Река в провинции Канчис, Перу, является настоящей достопримечательностью. Дело в том, что в сезон дождей она приобретает алый оттенок.

Красный цвет реке придает песчаник, содержащий оксид железа. Когда идут дожди, эта богатая минералами порода вымывается в русло реки, окрашивая воду в красный или розовый цвет.

По словам местного туроператора, именно сезон дождей в Перу (с ноября по апрель) является лучшим временем для созерцания этого необычного природного явления. В засушливый сезон река, напротив, становится грязно-коричневого цвета.

Река окрашивается в красный только на первом пятикилометровом отрезке от ее истока в долине Аркойрис Палькойо. Соединяясь с ручьями и речками, она теряет свой интересный оттенок. В конечном итоге река впадает в Урубамбу, которую инки называли Вилькамайо, а та окружает древний город Мачу-Пикчу.

Местные жители называют реку Палкелла Пукамаю, на языке кечуа палкелла означает "малая ветвь", а пукамаю - "красная река".


Многие туроператоры возят туристов на реку Палкелла Пукамаю, которая расположена в трех часах езды к юго-востоку от города Куско, в рамках однодневной поездки к радужной горе Виникунка высотой 5200 м над уровнем моря.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Перу   мир   природа   путешествие   река   цвет   
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2  комментария
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22k
BiZ 13 минут назад
чет слишком доьуя вымывается каждый год..
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BiZ 12 минут назад
местная гэс?
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