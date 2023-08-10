Причудливая река в Перу, которая каждую зиму становится "кровавой"

Река в провинции Канчис, Перу, является настоящей достопримечательностью. Дело в том, что в сезон дождей она приобретает алый оттенок.
Красный цвет реке придает песчаник, содержащий оксид железа. Когда идут дожди, эта богатая минералами порода вымывается в русло реки, окрашивая воду в красный или розовый цвет.
По словам местного туроператора, именно сезон дождей в Перу (с ноября по апрель) является лучшим временем для созерцания этого необычного природного явления. В засушливый сезон река, напротив, становится грязно-коричневого цвета.
Река окрашивается в красный только на первом пятикилометровом отрезке от ее истока в долине Аркойрис Палькойо. Соединяясь с ручьями и речками, она теряет свой интересный оттенок. В конечном итоге река впадает в Урубамбу, которую инки называли Вилькамайо, а та окружает древний город Мачу-Пикчу.
Местные жители называют реку Палкелла Пукамаю, на языке кечуа палкелла означает "малая ветвь", а пукамаю - "красная река".
Многие туроператоры возят туристов на реку Палкелла Пукамаю, которая расположена в трех часах езды к юго-востоку от города Куско, в рамках однодневной поездки к радужной горе Виникунка высотой 5200 м над уровнем моря.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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