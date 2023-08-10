Причудливая река в Перу, которая каждую зиму становится "кровавой"

Красный цвет реке придает песчаник, содержащий оксид железа. Когда идут дожди, эта богатая минералами порода вымывается в русло реки, окрашивая воду в красный или розовый цвет.

По словам местного туроператора, именно сезон дождей в Перу (с ноября по апрель) является лучшим временем для созерцания этого необычного природного явления. В засушливый сезон река, напротив, становится грязно-коричневого цвета.