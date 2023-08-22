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Японская компания создаёт настоящих меха-роботов для миллиардеров

Японская компания создаёт настоящих меха-роботов для миллиардеров

Автор:
22 августа 2023 12:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Япония   боевой робот   игрушка для взрослых   крутая штука   меха   меха-робот   механизм   стартап   
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Меха-робот — это боевая человекоподобная машина из научной фантастики, которая управляется находящимся внутри человеком. Небольшой японский стартап Tsubame Industry создал такую машину, перенеся её из фантастики в реальность. Но игрушка это очень недешёвая!


Если вы выросли, наблюдая за аниме Gundam и играя в такие видеоигры, как Armored Core или Titanfall, то, вероятно, хотя бы раз в жизни представляли себя пилотом гигантского меха. Что ж, благодаря компании под названием Tsubame Industry эта мечта вот-вот станет реальностью. Ну, если вы можете себе это позволить, конечно.


Небольшой японский стартап недавно продемонстрировал свой новейший продукт, получивший название ARCHAX, — пилотируемого робота, вдохновленного японской механической культурой. Этот реальный механизм высотой 4,5 метра и весом около 3,5 тонн питается от батареи на 300 В и может переключаться из режима стоя в режим движения. Максимальная скорость движения — 10 километров в час. Однако, чтобы испытать острые ощущения от пилотирования ARCHAX, вам придется заплатить за него примерно 400 миллионов иен (2,75 миллиона долларов).


Меха-робот ARCHAX (от названия летающего динозавра Archeopteryx) недавно был продемонстрирован в серии видеороликов, опубликованных Tsubame Industry, и японский стартап объявил, что рабочая версия машины будет представлена на выставке Japan Mobility Show 2023 (ранее Tokyo Motor Show) в ноябре.


По прогнозам производителя, купить такого робота в личное пользование можно будет примерно через год. Однако, учитывая высокую цену, позволить себе эту игрушку смогут лишь иностранные миллиардеры (на которых компания и ориентируется в качестве потенциальных клиентов).


Основное шасси ARCHAX изготовлено из железа и алюминиевого сплава, а внешняя оболочка состоит в основном из FRP (пластика, армированного волокном). Внешне похоже, что в голове робота есть большая камера, но это только для галочки. На самом деле пилот, маневрирующий на ARCHAX, будет получать в своей кабине кадры с 26 различных камер, установленных по всему механизму.


Сообщается, что панель управления аналогична панели управления строительной техникой и состоит из двух джойстиков, нескольких педалей и сенсорного экрана. Интересно, что ARCHAX также может управляться дистанционно.


В режиме стоя меха-робот ARCHAX может двигаться со скоростью 2 км/ч, а в режиме движения эта скорость увеличивается до 10 км/ч. Это не совсем парение в воздухе, как в видеоиграх, но это лучше, чем просто стоять на месте. Он может наклоняться вперёд максимум на 20 градусов в режиме стоя и на 30 градусов в режиме движения, чтобы не упасть. При превышении этих значений система отключается во избежание серьёзных аварий. Оценка риска для механизма проводится в соответствии с правилами безопасности для строительных машин и роботов.


Манипуляторы механических рук ARCHAX имеют 5 подвижных пальцев, и он может захватывать самые разные предметы, но их вес ограничен 15 килограммами из соображений безопасности. Попытка поднять что-то тяжёлое может привести к падению меха, что подвергнет опасности пилота и повредит саму машину.


Это не первый функциональный меха-робот из Японии, но он определённо один из самых передовых на сегодняшний день.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Япония   боевой робот   игрушка для взрослых   крутая штука   меха   меха-робот   механизм   стартап   
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6  комментариев
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62k
doker Час назад
Ааа, помню: "Гранатой его, гранатой!"
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59k
Александр 2 минуты назад
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8k
Влад 10 минут назад
херня
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131
Liberman 12 минут назад
ну, кто себе хочет погрузчик-манипулятор в китайском обвесе за 3 млн баксов?
перепись лохов начата!
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1k
manul74 14 минут назад
А другая фирма создает живых Кайдзю :)
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3k
Nigilist 55 минут назад
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