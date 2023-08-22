Японская компания создаёт настоящих меха-роботов для миллиардеров

Меха-робот ARCHAX (от названия летающего динозавра Archeopteryx) недавно был продемонстрирован в серии видеороликов, опубликованных Tsubame Industry, и японский стартап объявил, что рабочая версия машины будет представлена на выставке Japan Mobility Show 2023 (ранее Tokyo Motor Show) в ноябре.

По прогнозам производителя, купить такого робота в личное пользование можно будет примерно через год. Однако, учитывая высокую цену, позволить себе эту игрушку смогут лишь иностранные миллиардеры (на которых компания и ориентируется в качестве потенциальных клиентов).

Основное шасси ARCHAX изготовлено из железа и алюминиевого сплава, а внешняя оболочка состоит в основном из FRP (пластика, армированного волокном). Внешне похоже, что в голове робота есть большая камера, но это только для галочки. На самом деле пилот, маневрирующий на ARCHAX, будет получать в своей кабине кадры с 26 различных камер, установленных по всему механизму.

Сообщается, что панель управления аналогична панели управления строительной техникой и состоит из двух джойстиков, нескольких педалей и сенсорного экрана. Интересно, что ARCHAX также может управляться дистанционно.