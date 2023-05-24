Крупнейшую в мире атомную электростанцию не могут открыть из-за потерянных документов

Оператор крупнейшей в мире АЭС Tokyo Electric Power Co. сообщил, что один из сотрудников компании потерял очень важные документы. Он положил их на крышу своего автомобиля, а потом уехал, забыв о них. Эти документы могли бы ускорить возобновление работы станции, которая была приостановлена после катастрофы на АЭС «Фукусима» в 2011 году.