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Крупнейшую в мире атомную электростанцию не могут открыть из-за потерянных документов

Крупнейшую в мире атомную электростанцию не могут открыть из-за потерянных документов

Автор:
24 мая 2023 09:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Япония   атомная электростанция   документы   интересное   сотрудник   фото   
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Японская компания Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) рассказала о том, что один из сотрудников потерял важные документы, которые нужны были для возобновления работы атомной электростанции.

Оператор крупнейшей в мире АЭС Tokyo Electric Power Co. сообщил, что один из сотрудников компании потерял очень важные документы. Он положил их на крышу своего автомобиля, а потом уехал, забыв о них. Эти документы могли бы ускорить возобновление работы станции, которая была приостановлена после катастрофы на АЭС «Фукусима» в 2011 году.

Часть документов нашли прохожие, но ещё 38 документов продолжают числиться пропавшими. В компании рассказали, что самому сотруднику и его начальнику объявлен выговор. Теперь возобновление работы крупнейшей в мире АЭС откладывается фактически на неопределенный срок.

После катастрофы на АЭС "Фукусима-1", эксплуатация японских АЭС была приостановлена. Оператором "Фукусима-1" была компания Tokyo Electric Power Co. Теперь в Японии из-за неудовлетворенности Управления по регулированию ядерных объектов большинство АЭС так остаются закрытыми, сообщает Коммерсантъ.

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Метки: Ynews   Япония   атомная электростанция   документы   интересное   сотрудник   фото   
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59k
pynh 44 минуты назад
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V2.Smirnov 4 минуты назад
Обычно такие истории "Проект сорван, потому что стрелочник. Мы ему погрозим пальцем" - случаются, когда сама компания решает всех накуканить, но сказать прямо ей об этом нельзя.
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