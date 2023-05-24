Крупнейшую в мире атомную электростанцию не могут открыть из-за потерянных документов

Японская компания Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) рассказала о том, что один из сотрудников потерял важные документы, которые нужны были для возобновления работы атомной электростанции.
Оператор крупнейшей в мире АЭС Tokyo Electric Power Co. сообщил, что один из сотрудников компании потерял очень важные документы. Он положил их на крышу своего автомобиля, а потом уехал, забыв о них. Эти документы могли бы ускорить возобновление работы станции, которая была приостановлена после катастрофы на АЭС «Фукусима» в 2011 году.
Часть документов нашли прохожие, но ещё 38 документов продолжают числиться пропавшими. В компании рассказали, что самому сотруднику и его начальнику объявлен выговор. Теперь возобновление работы крупнейшей в мире АЭС откладывается фактически на неопределенный срок.
После катастрофы на АЭС "Фукусима-1", эксплуатация японских АЭС была приостановлена. Оператором "Фукусима-1" была компания Tokyo Electric Power Co. Теперь в Японии из-за неудовлетворенности Управления по регулированию ядерных объектов большинство АЭС так остаются закрытыми, сообщает Коммерсантъ.
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