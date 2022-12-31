Легендарный пёсель-мем Кабосу пошел на поправку

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Этого пса породы сиба-ину видели, наверное, все. Он стал популярным еще в 2013 году, когда хозяйка опубликовала в сети забавное фото. Оно моментально стало вирусным мемом, да так завирусилось, что даже криптовалюту Dogecoin посвятили этому псу.
Недавно хозяйка Кабосу сообщила, что он стал плохо себя чувствовать. Возраст у него уже почтенный для такой породы - 17 лет. Поклонники со всего мира в коментах стали желать ему скорейшего выздоровления, а некоторые даже предлагали оплатить его лечение. Но до этого дело не дошло, ведь случилось настоящее Новогоднее чудо!
Пес пошел на поправку. Он снова начал есть и понемногу гулять в парке. Надеемся, что Кабосу еще порадует и своих фанатов и хозяйку.
Источник:
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