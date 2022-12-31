Легендарный пёсель-мем Кабосу пошел на поправку

Недавно хозяйка Кабосу сообщила, что он стал плохо себя чувствовать. Возраст у него уже почтенный для такой породы - 17 лет. Поклонники со всего мира в коментах стали желать ему скорейшего выздоровления, а некоторые даже предлагали оплатить его лечение. Но до этого дело не дошло, ведь случилось настоящее Новогоднее чудо!