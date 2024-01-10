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Японский аэропорт постепенно погружается в море

Японский аэропорт постепенно погружается в море

Автор:
10 января 2024 14:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Международный аэропорт Кансай   Япония   аэропорт   инженерное   искусственный остров   уникальное сооружение   
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Аэропорт Кансай, построенный 30 лет назад на искусственных островах в заливе Осаки (Япония), называют самым уникальным в мире. Увы, он погружается в воду — и чем дальше, тем быстрее.


Огромный международный аэропорт Кансай занимает два искусственных острова в заливе Осака и служит хабом для азиатских авиакомпаний, включая All Nippon Airways, Japan Airlines и Nippon Cargo Airlines. При этом он быстро тонет и все больше удаляется от города. С момента своего открытия 30 лет назад Кансай опустился более чем на 11,5 метров.


Инженеры прогнозировали, что острова будут равномерно оседать в течение 50 лет, прежде чем стабилизируются на уровне 4 метров над уровнем моря — это минимальная высота, необходимая для предотвращения наводнения в случае прорыва окружающего морского вала.


Этот порог был достигнут всего за шесть лет, и огромные деньги были потрачены на поднятие морского вала, что, по мнению некоторых, было тщетной попыткой предотвратить неизбежное.

По прогнозам ряда инженеров, к 2056 году участки двух искусственных островов могут опуститься еще на 4 метра — до уровня моря.


Когда строился аэропорт Кансай, количество грунта для рекультивации земли было определено на основе необходимого уровня земли и оценки оседания в течение 50 лет после строительства. Рекультивированная земля была похожа на влажную губку, и ее нужно было превратить в сухой и плотный фундамент, способный выдержать вес зданий аэропорта. Строительные бригады уложили песок на глубину 1,5 м на глинистое дно, а затем установили 2,2 миллиона вертикальных труб, каждая диаметром 40 см.


Затем трубы были вбиты в глину и заполнены песком, а для создания более жесткого пола использовалась почва. Рабочие провели раскопки под пассажирским терминалом, вставили плиты под гидравлические домкраты и подняли колонны, чтобы попытаться спасти аэропорт. И все же он продолжает тонуть — причем разные его участки с разной скоростью, потому что аэропорт на самом деле не ровный.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Международный аэропорт Кансай   Япония   аэропорт   инженерное   искусственный остров   уникальное сооружение   
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6  комментариев
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1k
surgy 20 минут назад
Был там в 2010 году. Очень необычное ощущение, когда самолёт снижается, кажется, прямо в море, а затем перед самой посадкой появляется суша и ВВП, и самолет приземляется. От этого острова тянется невероятно длинный мост к городу Кобэ. По мосту едут беспилотные вагоны метро.
В целом впечатление о Японии разные, в целом сами местные очень прикольные, но говорить о повсеместном преобладание технологий, наоборот складывается впечатление о традиционном обществе.
Считаю интереснее посетить азиатские страны, нежели Европу или сша
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18k
SandMANn 3 минуты назад
Ну и ...
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11k
zlopisec 18 минут назад
Да и хрен на них, даже если вся япония под воду уйдет в течение часа....
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4k
poбт 18 минут назад
а каким х*уем тут аэропорт гонконга на последнем видео?
из серии "этих узкоглазых хрен разберешь кто китаец, кто японец"?
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