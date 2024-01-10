Японский аэропорт постепенно погружается в море

Аэропорт Кансай, построенный 30 лет назад на искусственных островах в заливе Осаки (Япония), называют самым уникальным в мире. Увы, он погружается в воду — и чем дальше, тем быстрее.
Огромный международный аэропорт Кансай занимает два искусственных острова в заливе Осака и служит хабом для азиатских авиакомпаний, включая All Nippon Airways, Japan Airlines и Nippon Cargo Airlines. При этом он быстро тонет и все больше удаляется от города. С момента своего открытия 30 лет назад Кансай опустился более чем на 11,5 метров.
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Инженеры прогнозировали, что острова будут равномерно оседать в течение 50 лет, прежде чем стабилизируются на уровне 4 метров над уровнем моря — это минимальная высота, необходимая для предотвращения наводнения в случае прорыва окружающего морского вала.
Этот порог был достигнут всего за шесть лет, и огромные деньги были потрачены на поднятие морского вала, что, по мнению некоторых, было тщетной попыткой предотвратить неизбежное.
По прогнозам ряда инженеров, к 2056 году участки двух искусственных островов могут опуститься еще на 4 метра — до уровня моря.
Когда строился аэропорт Кансай, количество грунта для рекультивации земли было определено на основе необходимого уровня земли и оценки оседания в течение 50 лет после строительства. Рекультивированная земля была похожа на влажную губку, и ее нужно было превратить в сухой и плотный фундамент, способный выдержать вес зданий аэропорта. Строительные бригады уложили песок на глубину 1,5 м на глинистое дно, а затем установили 2,2 миллиона вертикальных труб, каждая диаметром 40 см.
Затем трубы были вбиты в глину и заполнены песком, а для создания более жесткого пола использовалась почва. Рабочие провели раскопки под пассажирским терминалом, вставили плиты под гидравлические домкраты и подняли колонны, чтобы попытаться спасти аэропорт. И все же он продолжает тонуть — причем разные его участки с разной скоростью, потому что аэропорт на самом деле не ровный.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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В целом впечатление о Японии разные, в целом сами местные очень прикольные, но говорить о повсеместном преобладание технологий, наоборот складывается впечатление о традиционном обществе.
Считаю интереснее посетить азиатские страны, нежели Европу или сша
из серии "этих узкоглазых хрен разберешь кто китаец, кто японец"?