Японский аэропорт постепенно погружается в море

Инженеры прогнозировали, что острова будут равномерно оседать в течение 50 лет, прежде чем стабилизируются на уровне 4 метров над уровнем моря — это минимальная высота, необходимая для предотвращения наводнения в случае прорыва окружающего морского вала.

Этот порог был достигнут всего за шесть лет, и огромные деньги были потрачены на поднятие морского вала, что, по мнению некоторых, было тщетной попыткой предотвратить неизбежное.