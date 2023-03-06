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Перетягивание каната лысиной - новый спорт из Японии

Перетягивание каната лысиной - новый спорт из Японии

Автор:
06 марта 2023 14:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Цурута   Япония   необычно   новости   перетягивание каната лысиной   присоски   спорту   
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Японский город Цурута известен тем, что здесь ежегодно проходят уникальные соревнования. Это вариант перетягивания каната, в котором лысые мужчины прикрепляют к голове присоски, после чего пытаются перетянуть соперника. Звучит странно, объяснить невозможно - это надо только видеть!

Цурута, город в японской префектуре Аомори, недавно впервые за три года провел свой ежегодный турнир «Перетягивание каната лысиной». Трижды мероприятие отменялось из-за пандемии коронавируса, и для поклонников этого удивительного спорта отмена всякий раз становилась настоящей трагедией. Теперь любители этого странного спорта просто счастливы!


Придуманная ассоциацией Tsuruta Hagemasu как способ побудить мужчин спокойнее относиться к облысению, спортивная игра более всего напоминает перетягивание каната - но на присосках. Два человека, сидящие друг напротив друга, прикрепляют присоски, соединенные веревкой, к своим головам, и тянут их каждый в свою сторону. Проигрывает тот, чья присоска оторвется первой.




Действуя под девизом «Свет лысины — это свет мира, ярко освещающий темные пятна реальности», Ассоциация Цурута Хагемасу пытается примирить мужчин с состоянием, с которым они сталкиваются на протяжении тысячелетий. Из-за облысения, как показывает статистика, у мужчин часто падает самооценка, они впадают в депрессию или тревожность. Поклонники необычного спорта стремятся к тому, чтобы его участники мыслили позитивно и стремились сделать мир ярче благодаря своим сияющим лысинам.


С момента основания ассоциации в 1989 году в Цуруте ежегодно проводятся турниры по перетягиванию присосок лысинами. Вскоре игра стала настолько популярной, что ежегодное мероприятие было переименовано в Национальный турнир, поскольку на него собрались участники со всей Японии. К сожалению, из-за пандемии мероприятие было приостановлено на три года, но 22 февраля 2023-го мужской спорт лысых вернулся в Цуруту.



В этом году национальный турнир по перетягиванию каната лысиной в третий раз подряд выиграл некий господин Ота, что сделало его одним из самых успешных участников в истории этого вида спорта. Как можно видеть на видео, у него плоская макушка, что наверняка является преимуществом для спортсмена. Но, по рассказам, участники иногда используют и другие уловки, такие как полировка головы или небольшое изменение силы воздействия с целью спровоцировать ошибку противника.


Согласно правилам, в перетягивании присосок могут участвовать мужчины с волосами и даже женщины, которые прикрепляют присоски ко лбу. Однако, по очевидным причинам, лысые доминируют в этом виде спорта, ведь чем ровнее и глаже поверхность, тем лучше присоска держится на коже. Таким образом необычный спорт выполняет свое главное предназначение, внушая лысым, что отсутствие волос вполне может быть преимуществом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Цурута   Япония   необычно   новости   перетягивание каната лысиной   присоски   спорту   
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веселый просто 11 минут назад
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sapér Vodička 2 минуты назад
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