Перетягивание каната лысиной - новый спорт из Японии

Цурута, город в японской префектуре Аомори, недавно впервые за три года провел свой ежегодный турнир «Перетягивание каната лысиной». Трижды мероприятие отменялось из-за пандемии коронавируса, и для поклонников этого удивительного спорта отмена всякий раз становилась настоящей трагедией. Теперь любители этого странного спорта просто счастливы!





Придуманная ассоциацией Tsuruta Hagemasu как способ побудить мужчин спокойнее относиться к облысению, спортивная игра более всего напоминает перетягивание каната - но на присосках. Два человека, сидящие друг напротив друга, прикрепляют присоски, соединенные веревкой, к своим головам, и тянут их каждый в свою сторону. Проигрывает тот, чья присоска оторвется первой.







