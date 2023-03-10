Невидана зверушка: ученые создали мышей с двумя биологическими отцами

Японские генетики добились появления на свет мышей, у которых два биологических отца. Научное сообщество считает это большим прорывом, который способен полностью изменить подход человечества к воспроизводству собственного вида. Но готово ли человечество к появлению детей с двумя теперь уже биологическими родителями мужского пола?
Генетики из Университета Кюсю в Японии добились крупного научного прорыва, создав мышей с двумя биологическими отцами. Они сделали это путем создания яйцеклеток из мужских клеток. По словам представителей научного сообщества, этот успех можно назвать знаковым, поскольку он открывает радикально новые возможности для репродукции человека. Это также может проложить путь для лечения тяжелых форм бесплодия и позволить однополым парам иметь детей.
«Это первый случай создания здоровых ооцитов млекопитающих из мужских клеток», — говорит профессор Кацухико Хаяси, который руководил новаторской работой в Университете Кюсю.
Профессор Хаяси всемирно известен как пионер в области выращенных в лаборатории яйцеклеток и сперматозоидов. Он представил результаты эксперимента на Международном саммите по редактированию генома человека в Институте Фрэнсиса Крика в Лондоне. Профессор Хаяси утверждает, что в течение десяти лет из мужской клетки кожи можно будет создать жизнеспособную человеческую яйцеклетку. Правда, многие его коллеги считают, что в своей оценке сроков он излишне оптимистичен.
Эксперимент японских генетиков включал создание стволовой клетки из клетки кожи самца мыши, а затем удаление Y-хромосомы и дублирование X-хромосомы, что позволило ей превратиться в яйцеклетку. Используя эту методику, ученые создали 600 имплантатов, однако лишь семь экспериментальных мышат появились на свет здоровыми и способнымии иметь собственное потомство.
Такая попытка предпринимается не впервые. Так, в 2018 году китайские ученые вывели мышат от двух отцов, но детеныши оказались нежизнеспособными и вскоре умерли.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А тут целый "саммит по редактированию генома человека...." Да ещё и под эгидой британских ученых....
а старых недостаточно?