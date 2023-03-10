Невидана зверушка: ученые создали мышей с двумя биологическими отцами

Генетики из Университета Кюсю в Японии добились крупного научного прорыва, создав мышей с двумя биологическими отцами. Они сделали это путем создания яйцеклеток из мужских клеток. По словам представителей научного сообщества, этот успех можно назвать знаковым, поскольку он открывает радикально новые возможности для репродукции человека. Это также может проложить путь для лечения тяжелых форм бесплодия и позволить однополым парам иметь детей.

«Это первый случай создания здоровых ооцитов млекопитающих из мужских клеток», — говорит профессор Кацухико Хаяси, который руководил новаторской работой в Университете Кюсю.

Профессор Хаяси всемирно известен как пионер в области выращенных в лаборатории яйцеклеток и сперматозоидов. Он представил результаты эксперимента на Международном саммите по редактированию генома человека в Институте Фрэнсиса Крика в Лондоне. Профессор Хаяси утверждает, что в течение десяти лет из мужской клетки кожи можно будет создать жизнеспособную человеческую яйцеклетку. Правда, многие его коллеги считают, что в своей оценке сроков он излишне оптимистичен.