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Невидана зверушка: ученые создали мышей с двумя биологическими отцами

Невидана зверушка: ученые создали мышей с двумя биологическими отцами

Автор:
10 марта 2023 18:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Генетика   Япония   два папы   исследование   наука   новости   прорыв   
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Японские генетики добились появления на свет мышей, у которых два биологических отца. Научное сообщество считает это большим прорывом, который способен полностью изменить подход человечества к воспроизводству собственного вида. Но готово ли человечество к появлению детей с двумя теперь уже биологическими родителями мужского пола?

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Генетики из Университета Кюсю в Японии добились крупного научного прорыва, создав мышей с двумя биологическими отцами. Они сделали это путем создания яйцеклеток из мужских клеток. По словам представителей научного сообщества, этот успех можно назвать знаковым, поскольку он открывает радикально новые возможности для репродукции человека. Это также может проложить путь для лечения тяжелых форм бесплодия и позволить однополым парам иметь детей.


«Это первый случай создания здоровых ооцитов млекопитающих из мужских клеток», — говорит профессор Кацухико Хаяси, который руководил новаторской работой в Университете Кюсю.


Профессор Хаяси всемирно известен как пионер в области выращенных в лаборатории яйцеклеток и сперматозоидов. Он представил результаты эксперимента на Международном саммите по редактированию генома человека в Институте Фрэнсиса Крика в Лондоне. Профессор Хаяси утверждает, что в течение десяти лет из мужской клетки кожи можно будет создать жизнеспособную человеческую яйцеклетку. Правда, многие его коллеги считают, что в своей оценке сроков он излишне оптимистичен.


Эксперимент японских генетиков включал создание стволовой клетки из клетки кожи самца мыши, а затем удаление Y-хромосомы и дублирование X-хромосомы, что позволило ей превратиться в яйцеклетку. Используя эту методику, ученые создали 600 имплантатов, однако лишь семь экспериментальных мышат появились на свет здоровыми и способнымии иметь собственное потомство.


Такая попытка предпринимается не впервые. Так, в 2018 году китайские ученые вывели мышат от двух отцов, но детеныши оказались нежизнеспособными и вскоре умерли.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Генетика   Япония   два папы   исследование   наука   новости   прорыв   
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10  комментариев
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4k
Старичок Час назад
страшная вещь. скоро пи. дар. ги заполонят землю
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6k
DZEN 5 минут назад
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6k
sedoisever 39 минут назад
А вот это уже совсем хреново...
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6k
Алекс Крайчек 43 минуты назад
Я вроде слышал, что всякие генетические эксперименты на людях запрещены....
А тут целый "саммит по редактированию генома человека...." Да ещё и под эгидой британских ученых....
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9k
Juli Час назад
"открывает радикально новые возможности для репродукции человека"

а старых недостаточно?
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2k
Роман Час назад
А чем их не устраивает старый способ?
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9k
Garpia121 Час назад
Хватит уже лезть в природу своими неумелыми ручонками. Что не состряпают, бедой оборачивается. Не говоря уже о морально-этическом позоре издевательства над животными.
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