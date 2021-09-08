Дмитрий Рогозин пригласил Илона Маска на чай

Глава «Роскосмоса», зная, что основатель SpaceX предпочитает что позабористей, пошел с козырей и предложил любимый напиток бабушки.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем интервью телеканалу CNN похвалил американских миллиардеров и пригласил Илона Маска на чай.
Его наивысшей похвалы были удостоены не бизнесмены Ричард Брэнсон и Джефф Безос, совершившие первые полноценные запуски своих ракет месяцем ранее, а глава SpaceX. По словам Рогозина, Маск реализует многие идеи, которые хотели бы осуществить в российском космическом ведомстве, но распад Советского Союза отбросил Россию назад, "заморозив" развитие ракетно-космической отрасли.
Дмитрий Рогозин также выразил желание обсудить с Илоном Маском ряд специализированных вопросов, в числе которых изучение Вселенной, внеземной жизни и использование космоса для сохранения жизни на Земле. Для обсуждения этих тем глава «Роскосмоса» пригласил Маска к себе домой в качестве «гостя семьи» и заявил, что «уже поставил чайник на огонь».
Отметим в скобках, что статья на сайте американского телеканала начиналась с комплимента американским миллиардерам, что нацелены на развитие космического туризма, и сожалений Рогозина о том, что российские бизнесмены предпочитают вкладываться в яхты, а не в космос, и надежды на следующее поколение, на их детей, которые вырастут более "мудрыми созданиями".
Илон Маск уже отреагировал на приглашение Рогозина на своей страничке в Twitter. Он поблагодарил главу «Роскосмоса» и спросил, какой у него любимый чай. Дмитрий Олегович предложил начать с любимого индийского чая его бабушки.
Let's start with my grandmother's favorite Indian tea! pic.twitter.com/JPIyVmNvnP— РОГОЗИН (@Rogozin) September 7, 2021
Напомним, что в конце августа «Роскосмос» уже приглашал миллиардеров Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса на запуск с космодрома Байконур корабля "Союз". На нем актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на МКС для съемок первого художественного фильма на орбите. Запуст запланирован на октябрь.
И еще про гостеприимство: 4 сентября Илон Маск пригласил в SpaceX внука легендарного советского конструктора Сергея Королева и провел для Андрея Сергеевича и его сына Павла часовую экскурсию по заводу.
Источник:
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Ааа, ну теперь всё понятно. Брежнев виноват! А вы всё на Рогозина валите.
Ума хватает только попиариться за чужой счёт??
Дмитрий Рогозин пригласил на космодром Восточный всероссийский мотоклуб «Ночные волки». Дмитрий Рогозин пригласил на космодром Восточный всероссийский мотоклуб «Ночные волки». Они посетили стартовый и технический комплексы для ракеты-носителя «Союз-2», строящийся стартовый комплекс для ракет «Ангара» и встретились с молодыми специалистами космодрома.
Шах и мат.