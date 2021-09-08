Дмитрий Рогозин пригласил Илона Маска на чай

Напомним, что в конце августа «Роскосмос» уже приглашал миллиардеров Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса на запуск с космодрома Байконур корабля "Союз". На нем актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на МКС для съемок первого художественного фильма на орбите. Запуст запланирован на октябрь.

И еще про гостеприимство: 4 сентября Илон Маск пригласил в SpaceX внука легендарного советского конструктора Сергея Королева и провел для Андрея Сергеевича и его сына Павла часовую экскурсию по заводу.