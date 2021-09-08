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Дмитрий Рогозин пригласил Илона Маска на чай

Дмитрий Рогозин пригласил Илона Маска на чай (5 фото)

Автор:
08 сентября 2021 11:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: SpaceX   Дмитрий Рогозин   Илон Маск   интервью   приглашение   роскосмос   чай   
638
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Глава «Роскосмоса», зная, что основатель SpaceX предпочитает что позабористей, пошел с козырей и предложил любимый напиток бабушки.

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в своем интервью телеканалу CNN похвалил американских миллиардеров и пригласил Илона Маска на чай.


Его наивысшей похвалы были удостоены не бизнесмены Ричард Брэнсон и Джефф Безос, совершившие первые полноценные запуски своих ракет месяцем ранее, а глава SpaceX. По словам Рогозина, Маск реализует многие идеи, которые хотели бы осуществить в российском космическом ведомстве, но распад Советского Союза отбросил Россию назад, "заморозив" развитие ракетно-космической отрасли.

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Дмитрий Рогозин также выразил желание обсудить с Илоном Маском ряд специализированных вопросов, в числе которых изучение Вселенной, внеземной жизни и использование космоса для сохранения жизни на Земле. Для обсуждения этих тем глава «Роскосмоса» пригласил Маска к себе домой в качестве «гостя семьи» и заявил, что «уже поставил чайник на огонь».

Отметим в скобках, что статья на сайте американского телеканала начиналась с комплимента американским миллиардерам, что нацелены на развитие космического туризма, и сожалений Рогозина о том, что российские бизнесмены предпочитают вкладываться в яхты, а не в космос, и надежды на следующее поколение, на их детей, которые вырастут более "мудрыми созданиями".

Илон Маск уже отреагировал на приглашение Рогозина на своей страничке в Twitter. Он поблагодарил главу «Роскосмоса» и спросил, какой у него любимый чай. Дмитрий Олегович предложил начать с любимого индийского чая его бабушки.

Напомним, что в конце августа «Роскосмос» уже приглашал миллиардеров Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса на запуск с космодрома Байконур корабля "Союз". На нем актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправятся на МКС для съемок первого художественного фильма на орбите. Запуст запланирован на октябрь.


И еще про гостеприимство: 4 сентября Илон Маск пригласил в SpaceX внука легендарного советского конструктора Сергея Королева и провел для Андрея Сергеевича и его сына Павла часовую экскурсию по заводу.

Источник:

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Метки: SpaceX   Дмитрий Рогозин   Илон Маск   интервью   приглашение   роскосмос   чай   
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6k
Николай Час назад
А уж на сколько отбросил Рагозин космическую отрасль...распад нервно курит в сторонке...
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21k
Russo Turisto 15 минут назад
"распад Советского Союза отбросил Россию назад, "заморозив" развитие ракетно-космической отрасли."

Ааа, ну теперь всё понятно. Брежнев виноват! А вы всё на Рогозина валите.
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145
ton 21 минуту назад
А пригласить Маска на презентацию инновационного двигателя или запуск непревзойденного носителя слабо?
Ума хватает только попиариться за чужой счёт??
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3k
aleksander 24 минуты назад
О чем Маску разговаривать с Рогозиным??
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3k
Максим Полчаса назад
И о чем они будут говорить? Один новатор и управленец, другой журналист и не очень хороший певец. Как-то сомневаюсь.
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1k
Андрей Манахов 37 минут назад
Развали космическую отрасль России в том числе такие журнашлюхи, как Рогозин. Может бункерный плешивец с этим дефективным менеджером пояснить, на кой они строили космодром "Восточный"? Было вбухано порядка 300 млрд. рублей и продолжает вбухиваться. При этом в 2019 году был один запуск спутника "метеор", в 2020 еще один британский спутник "ванвэб", в 2021 целых четыре британских спутника "ванвэб", то есть всего 6 штук. Из этих шести 5 штук иностранные. Вы этот космодром для англичан строили?
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486
MerryGoRound 41 минуту назад
Кстати, этот индийский чай полное г**но!
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486
MerryGoRound 44 минуты назад
боже, лучше пусть Рогозин сидит себе и дальше пишет песенки и поет их для своих господ. Хоть бы не позорился...
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3k
Outcast 44 минуты назад
Он его скурит.
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770
Игорь Меншиков 48 минут назад
Может чему научится у Маска, хотя.....
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11k
Великий Кормчий 58 минут назад
На батут лучше пригласил.
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5k
kleyman 59 минут назад
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9k
Lev Asriev Час назад
Насколько изменилась риторика этого никчемного подонка и коррупционера, развалившего отрасль. Начинал с батута, закончил высокой оценкой и приглашением на чай.
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486
MerryGoRound Lev Asriev 43 минуты назад
Мечется как уж на сковородке, пытаясь заслужить одобрение своих господ...
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5k
newegg Час назад
Илон Маск пригласил в SpaceX внука легендарного советского конструктора Сергея Королева и провел для Андрея Сергеевича и его сына Павла часовую экскурсию по заводу.
Дмитрий Рогозин пригласил на космодром Восточный всероссийский мотоклуб «Ночные волки». Дмитрий Рогозин пригласил на космодром Восточный всероссийский мотоклуб «Ночные волки». Они посетили стартовый и технический комплексы для ракеты-носителя «Союз-2», строящийся стартовый комплекс для ракет «Ангара» и встретились с молодыми специалистами космодрома.
Шах и мат.
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486
MerryGoRound newegg 42 минуты назад
Пардон, но это просто дикий пздц и позорище.
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−131
малюта 2 часа назад
рогозен клоун
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