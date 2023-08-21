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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
21 августа 2023 12:21
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: маразм   позитив   улыбнуло   
1545
30
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован

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Метки: маразм   позитив   улыбнуло   
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41  комментарий
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Борис Карабанов 5 часов назад
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Богатый, наверное, раз позволяет себе так неэффективно тратить электроэнергию.
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iskra 4 минуты назад
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