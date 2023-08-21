Берегите свой мозг. Он может быть атакован
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Источник:
- Поделись улыбкою своей: самые приветливые животные
- В зоопарке в Малайзии кот поселился в вольере с капибарами
- Горные львята впервые увидели людей: биологи из Санта-Моники в США проверили потомство отлучившейся на охоту львицы
- В крымском сафари-парке у пары редких белых львов появилось потомство
- Взволнованная свинья пытается успеть на завтрак