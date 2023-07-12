Поделись улыбкою своей: самые приветливые животные

У братьев наших меньших движения мышц, формирующие на моське выражение удовольствия, нельзя назвать улыбкой в чистом виде. Но зато эта эмоция у них такая искренняя и настоящая, что невозможно остаться равнодушным к этому проявлению радости от пушистых, пернатых, хвостатых и чешуйчатых душ.