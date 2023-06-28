FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14225 постов • 1674 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
15 фотографий собак, впечатляющих своими размерами

15 фотографий собак, впечатляющих своими размерами

Автор:
28 июня 2023 07:32
Сообщество : Животные
Метки: Пёс   Размер   животные   подборка   позитив   собака   
1493
16

Подборка крупных собак, которые при желании смогут сами выдрессировать своих хозяев.

Глядя на некоторые породы собак, сложно представить, что их далёкими предками были дикие волки. Однако определённые породы, кажется, превзошли своих прапрапрадедушек в размерах, густоте шерсти и мощности лап.

Объясни свою маленькость

×
×

Пёсик выгуливает пони

Даже у собаки есть свой пони.

По-настоящему больший мальчик

Гигант

Малыш весом в 68 кг

Обнимашки

Вечерний разговор по душам

Кажется, он уже слишком большой, чтобы сидеть на коленях

Никто и никогда не бывает слишком большим, чтобы сидеть на коленях!

Ему всего 11 месяцев

Семейное фото

Занял весь диван

Какой большой щенок

Лучшая подушка

Сколько же слюней осталось у тебя на рубашке?

Это точно собака, а не медведь?

Встреча с лучшим другом

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Пёс   Размер   животные   подборка   позитив   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
46k
Aleksandr 58 минут назад
Попробуй еще прокорми таких...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
hairov Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
мемфрид 36 минут назад
Для дома- ок. Но, в квартире....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1010880



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Вот почему в наше время такого не было?
Вот почему в наше время такого не было?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот и поговорили

Лучшие демотиваторы
Болгарский – это язык, который звучит мелодично и передаёт всю глубину эмоций

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#аварии#подборка#Автовсячина#люди#Девушка#забавно#США
#автомобили#Юмор#позитив#авто аварии#история#Россия#скандал#добро#кино#улыбнуло
#автомир#ДТП#в мире#Прикол#интересное#интересно#факты#дом#смешно#Москва
Вот почему в наше время такого не было? Вот почему в наше время такого не было? В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться