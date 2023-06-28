15 фотографий собак, впечатляющих своими размерами

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Подборка крупных собак, которые при желании смогут сами выдрессировать своих хозяев.
Глядя на некоторые породы собак, сложно представить, что их далёкими предками были дикие волки. Однако определённые породы, кажется, превзошли своих прапрапрадедушек в размерах, густоте шерсти и мощности лап.
Объясни свою маленькость
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Пёсик выгуливает пони
Даже у собаки есть свой пони.
По-настоящему больший мальчик
Гигант
Малыш весом в 68 кг
Обнимашки
Вечерний разговор по душам
Кажется, он уже слишком большой, чтобы сидеть на коленях
Никто и никогда не бывает слишком большим, чтобы сидеть на коленях!
Ему всего 11 месяцев
Семейное фото
Занял весь диван
Какой большой щенок
Лучшая подушка
Сколько же слюней осталось у тебя на рубашке?
Это точно собака, а не медведь?
Встреча с лучшим другом
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