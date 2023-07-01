14 животных, которые неожиданно решили навестить человека

Нам всем нравится изучать окружающий мир. Мы смотрим передачи про дикую фауну, любим зоопарки и океанариумы, заводим домашних животных. Порой кажется, что этот интерес взаимен, ведь дикие животные часто забредают во владения человека. Может быть им тоже любопытно посмотреть на нас, но скорее все же их больше интересует наша еда.

Дикие утята становятся ручными, когда заходит речь о еде