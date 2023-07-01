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14 животных, которые неожиданно решили навестить человека

14 животных, которые неожиданно решили навестить человека

Автор:
01 июля 2023 09:17
Сообщество : Животные
Метки: в мире   встреча   животные   интересно   подборка   позитив   
1284
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Встречи с дикими животными, которые запомнились людям надолго.

Нам всем нравится изучать окружающий мир. Мы смотрим передачи про дикую фауну, любим зоопарки и океанариумы, заводим домашних животных. Порой кажется, что этот интерес взаимен, ведь дикие животные часто забредают во владения человека. Может быть им тоже любопытно посмотреть на нас, но скорее все же их больше интересует наша еда.

Дикие утята становятся ручными, когда заходит речь о еде

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Сова, залетевшая в дымоход

Белые медведи, заглянувшие в гости

Мама-олень оставила своего детеныша на крыльце, чтобы за ним присмотрели, и ушла по своим делам

Заячье семейство, обнаруженное у офисного здания

Подрастающая банда енотов на заднем дворе

Кукабара села на колени к мальчику во время перекуса и просит поделиться едой

Ночная вечеринка

Белка забежала в магазин и украла шоколадку

Бедная лиса оказалась в ловушке

Олененок-альбинос со своей мамой на прогулке

Лиса не только забрела на территорию человека, но еще и решила сделать подарок

Маленькая рысь, которую нашли возле квартиры

Лось пришел за гостинцами

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Метки: в мире   встреча   животные   интересно   подборка   позитив   
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ZeroCross.ru 46 минут назад
не знаю "как в лесу поют дрозды", но свою землянику я укрыл сеткой
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