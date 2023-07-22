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В крымском сафари-парке у пары редких белых львов появилось потомство

В крымском сафари-парке у пары редких белых львов появилось потомство

Автор:
22 июля 2023 09:57
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   лев   львята   милота   парк   позитив   
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По словам владельца парка Олега Зубкова, детенышам всего три дня, однако они крупные и крепкие, львица их выкармливает.

«Белых львов на планете всего около 300 особей, и появление потомства у них — большая радость.

Белые львы сегодня живут только в зоопарках». Посетители парка увидят малышей уже в августе. Они останутся жить в «Тайгане».

Источник:

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Метки: Видео   животные   лев   львята   милота   парк   позитив   
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1  комментарий
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просто Дмитрий 5 минут назад
а как Мама-Львица к обнимашкам относится?
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