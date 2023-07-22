В крымском сафари-парке у пары редких белых львов появилось потомство

910
5
1
По словам владельца парка Олега Зубкова, детенышам всего три дня, однако они крупные и крепкие, львица их выкармливает.
«Белых львов на планете всего около 300 особей, и появление потомства у них — большая радость.
Белые львы сегодня живут только в зоопарках». Посетители парка увидят малышей уже в августе. Они останутся жить в «Тайгане».
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Новости партнёров
реклама