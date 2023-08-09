Взволнованная свинья пытается успеть на завтрак

И ведь никаких шуток — у бегущей свиньи и впрямь было важное дело, ведь она опаздывала на завтрак. Животное, живущее в приюте «Frog Song Farm Sanctuary», любит гулять по пастбищам, но иногда заходит слишком далеко. Понимая, что вот-вот начнётся раздача еды, свинья поспешает как может, чтобы не отстать от своих собратьев.