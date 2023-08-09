Взволнованная свинья пытается успеть на завтрак

Свинья устремилась в сторону сотрудницы приюта для животных, когда поняла, что скоро будет завтрак. Животное не хотело опоздать и спешило со всех ног.
Немало зрителей улыбнулись, посмотрев видеоролик, снятый в Ходжесе (Южная Каролина, США) — уж больно деловитой кажется главная героиня кадров.
И ведь никаких шуток — у бегущей свиньи и впрямь было важное дело, ведь она опаздывала на завтрак. Животное, живущее в приюте «Frog Song Farm Sanctuary», любит гулять по пастбищам, но иногда заходит слишком далеко. Понимая, что вот-вот начнётся раздача еды, свинья поспешает как может, чтобы не отстать от своих собратьев.
Кстати, владельцы приюта добавили, что в тот день, когда снимался видеоролик, свинья успела к началу завтрака — и это было очень удачно, ведь в качестве основного блюда был её любимый арбуз.
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