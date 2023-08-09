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Взволнованная свинья пытается успеть на завтрак

Взволнованная свинья пытается успеть на завтрак

Автор:
09 августа 2023 07:49
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   добро   животные   завтрак   милота   позитив   приют   свинья   
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Свинья устремилась в сторону сотрудницы приюта для животных, когда поняла, что скоро будет завтрак. Животное не хотело опоздать и спешило со всех ног.

Немало зрителей улыбнулись, посмотрев видеоролик, снятый в Ходжесе (Южная Каролина, США) — уж больно деловитой кажется главная героиня кадров.

И ведь никаких шуток — у бегущей свиньи и впрямь было важное дело, ведь она опаздывала на завтрак. Животное, живущее в приюте «Frog Song Farm Sanctuary», любит гулять по пастбищам, но иногда заходит слишком далеко. Понимая, что вот-вот начнётся раздача еды, свинья поспешает как может, чтобы не отстать от своих собратьев.

Кстати, владельцы приюта добавили, что в тот день, когда снимался видеоролик, свинья успела к началу завтрака — и это было очень удачно, ведь в качестве основного блюда был её любимый арбуз.

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Метки: Видео   США   добро   животные   завтрак   милота   позитив   приют   свинья   
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6  комментариев
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1k
Сергей Зем 45 минут назад
Какова сокральная цель данного поста?
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6k
Умница-красавица Полчаса назад
Тетка сама верещит не хуже поросенка
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4k
Serj81 Полчаса назад
Очень интересно
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22k
BiZ Полчаса назад
краткое содержание: бежит свинья
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6
Мармат Марматов 39 минут назад
Пулитцеровскую премию этому репортеру . Редко можно увидеть бегущую свинку
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