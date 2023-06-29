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В Московском зоопарке у пары капибар родилась тройня

В Московском зоопарке у пары капибар родилась тройня

Автор:
29 июня 2023 08:40
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Москва   добро   животные   зоопарк   капибары   позитив   
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В Московском зоопарке у пары капибар пополнение семейства – сразу три детеныша. Несмотря на то, что малышам всего несколько дней, они уже вовсю носятся по поляне и учатся плавать.

В конце июня у пары капибар Кузьмы и Малой родилось трое детенышей. Это их второе потомство. Первый детеныш капибар в прошлом году переехал в зоопарк в Екатеринбурге. Пара показала себя заботливыми родителями, и сейчас, когда у них три малыша, капибары еще внимательнее следят за своим потомством.

Отец семейства Кузьма очень активно себя проявляет, защищая своих детей, даже несмотря на то, что сам по себе он довольно боязлив. Если ему кажется, что малышам что-то угрожает, он становится на их защиту и может даже лаять, отпугивая посторонних.

Однако главным ориентиром для малышей является мама: она показывает, куда можно пойти и с кем можно общаться. Особенный интерес к маленьким капибарам проявляет соседка по поляне - викунья. Она принюхивается к детенышам и все время пытается к ним приблизиться. Родители же пока навязчивую няньку стараются к детям не подпускать.

Определить пол маленьких капибар зоологи смогут лишь через 2-3 месяца. Сейчас они стараются лишний раз не тревожить малышей и не беспокоить родителей, чтобы большое семейство чувствовало себя комфортно.

Бонус: как в разных странах называют капибар

Источник:

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Метки: Видео   Москва   добро   животные   зоопарк   капибары   позитив   
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86k
7guest 11 минут назад
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2k
Хачик 3 минуты назад
"Вассершвайн".
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4k
Григорий 14 минут назад
в первом видосе музыка ППЦ! реперастическое гавно?
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11k
Sapsan Полчаса назад
Один из самых мимишних животных на земле, после альпака наверно )
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10k
goshan_hmc 47 минут назад
У Джеральда Дарелла в какой-то книге рассказывалось как капибару на ночлег устраивали...
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919
ruslan d Час назад
Шикарная животина , надо сходить посмотреть
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Alex Chebrikov

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