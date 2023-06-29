В Московском зоопарке у пары капибар родилась тройня

Отец семейства Кузьма очень активно себя проявляет, защищая своих детей, даже несмотря на то, что сам по себе он довольно боязлив. Если ему кажется, что малышам что-то угрожает, он становится на их защиту и может даже лаять, отпугивая посторонних.