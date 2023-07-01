В зоопарке в Малайзии кот поселился в вольере с капибарами

В малазийском зоопарке капибары приняли в свою стаю кота. Животные настолько привязались друг к другу, что администрация добавила именную табличку с именем пушистого рыжего гостя.
В малазийском зоопарке «Негара» появился новый питомец, однако он никак не относится к редким видам. Впрочем, милый рыжий кот по кличке Ойен, похоже, уже считает себя не представителем семейства кошачьих, а капибарой.
Ойен сдружился с местными капибарами — да так, что они приняли его в свою стаю. Руководство зоопарка даже официально признали его постоянным жителем вольера капибар и повесили на входе табличку кота.
Неясно, когда Ойен поселился вместе с капибарами, но впервые кот появился в их вольере во время кормления пару лет назад.
Несмотря на то, что капибары травоядные, а кошки — хищники, Ойен периодически приходил к ним на обед.
Возможно, котиком двигало простое любопытство, но в итоге он стал есть хлеб и листья вместе с новыми друзьями. Со временем сотрудники зоопарка стали давать Ойену кошачий корм.
Общение не ограничивается едой — к примеру, на одном из видео кот спит, прижавшись к капибарам в дождливый день, пишет Mustsharenews.
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